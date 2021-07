Der Thurgauer Schwinger Domenic Schneider zeigt seinen Bauernhof.

Schwingen Auf dem Bauernhof ist Spektakelschwinger Domenic Schneider ganz zahm Der 27-Jährige zählt am Thurgauer Kantonalschwingfest am Sonntag zu den Topfavoriten – ein Besuch auf dem elterlichen Hof in Friltschen. Ives Bruggmann 24.07.2021, 05.00 Uhr

Domenic Schneider übernimmt bald den Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern in Friltschen. Bild: Reto Martin

Abwarten – das kennt der Schwinger Domenic Schneider nicht. Bereits bei seinem Ritual vor jedem Gang markiert der 27-jährige Sennenschwinger Präsenz. Der Ablauf ist immer derselbe: Am Brunnen fährt der 1,79 m grosse und 135 kg schwere Thurgauer die Konzentration hoch. Zum Abschluss klatscht sich Schneider die nassen Hände dreimal mit Wucht ins Gesicht. «Danach bin ich wach», sagt der 51-fache Kranzgewinner. Den Ursprung hat diese einzigartige Kampfvorbereitung in Schneiders Anfangszeit bei der Elite, als er viele erste Gänge verlor. Der Erfolg stellte sich aber nach der Einführung des Rituals schnell ein: «Deshalb halte ich daran fest.»

Domenic Schneiders Ritual am Brunnen. Claudio Thoma / Freshfocus

Im Sägemehl präsentiert sich Schneider ähnlich forsch wie am Brunnen. Exemplarisch dafür war der Schlussgang am Glarner-Bündner Schwingfest vor einem Monat in Näfels, wo sich der Friltschener seinen zweiten Kranzfestsieg der Karriere sicherte. Auf das «Gut» des Kampfrichters attackierte der Thurgauer sofort und überrumpelte so seinen Gegner Roger Rychen. «Ich greife immer voll an, denn ich will gewinnen», sagt er über seine Schwingweise. Dank seiner Explosivität, seiner erstaunlichen Beweglichkeit und seiner Bauernschläue hat sich Schneider an die erweiterte Spitze der Nordostschweizer emporgearbeitet. Was dem zweifachen Eidgenossen noch fehlt, ist ein Sieg an einem Teilverbands- oder Bergfest.

Er übernimmt den Betrieb der Eltern

Beim Besuch auf dem elterlichen Bauernhof in Friltschen zeigt der angriffige Schwinger sein anderes, privates Gesicht. Gut gelaunt und aufgeschlossen führt er durch den Landwirtschaftsbetrieb, den er im kommenden Jahr übernehmen wird. Mit seiner Frau Olivia, die als Kauffrau arbeitet, und den beiden Töchtern Leonie (3) und Elina (1) zieht Domenic zu Beginn des Jahres 2022 in das Haus seiner Eltern Erika und Andreas. Es steht direkt neben dem Bauernhof. Noch arbeitet er nebenher zu 50 Prozent als Zimmermann; als Landwirt ist er die restliche Zeit bei den Eltern angestellt. Ab Januar 2022 ist es dann umgekehrt, und Domenic trägt die Verantwortung. Zum Landwirtschaftsbetrieb zählen 38 Milchkühe, 3 Kälber, 12 Aufzuchtrinder, 7 Mastschweine sowie 8 Hektaren Ackerbau mit Zuckerrüben, Weizen, Gerste und Mais. Zudem verfügen Schneiders über 260 Hochstamm-Apfelbäume sowie eine halbe Hektare Tafelobst. Nebst der Milch, die grösstenteils an die Käserei Thönen in Wängi geht, verkauft die Familie Schneider die meisten Produkte direkt ab Hof. «Das ist zwar mit viel Aufwand verbunden, dafür bleibt am Ende mehr übrig», sagt der zukünftige Chef. Es wartet also viel Arbeit. Bleibt da überhaupt noch Zeit für das Schwingen? «Ich kann weiterhin auf die Unterstützung meiner Eltern zählen, vor allem sonntags.»

Aufstrebende St.Galler fordern die Thurgauer

Das nächste Fest steht bereits am Sonntag an. Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Amriswil, wo 1000 Zuschauer erlaubt sein werden, startet Domenic Schneider als Mitfavorit. Dank fünf eidgenössischer Kranzschwinger starten die Thurgauer, angeführt von Samuel Giger, mit einer komfortablen Ausgangslage. «Mein erstes Ziel ist immer der Kranz», sagt Schneider. Darüber hinaus will er gemeinsam mit dem Thurgauer Team den Sieg in den eigenen Reihen behalten. «Die Chancen stehen nicht schlecht», so Schneider. «Wir müssen den Gästen schon im ersten Gang das Leben schwer machen und sie zurückbinden.» Der zweifache Schlussgangteilnehmer dieses Anlasses – 2017 und 2019 verlor Schneider gegen Armon Orlik – trifft im ersten Gang auf den überraschenden St.Galler Weissenstein-Sieger Damian Ott. Der andere aufstrebende St.Galler, Werner Schlegel, bekommt es zum Auftakt mit dem erfahrenen Tobias Krähenbühl zu tun. Schneider kennt die Qualitäten der beiden jungen Toggenburger aus den Nordostschweizer Trainings. «Wir sind froh, dass wieder zwei Talente den Anschluss an die Spitze geschafft haben.» Wie gut der Zusammenhalt in der Nordostschweiz auch kantonsübergreifend ist, bewiesen die Thurgauer um Samuel Giger und Domenic Schneider, als sie am Empfang von Damian Ott nach dem Weissenstein-Sieg teilnahmen. Ein gutes Zeichen im Hinblick auf die zahlreichen eidgenössischen Anlässe in den kommenden Jahren. Doch am Sonntag muss die Freundschaft für einen Tag ruhen.

Spitzenpaarungen im 1. Gang

Amriswil. Thurgauer Kantonalschwingfest. Sonntag.

Anschwingen 8.00 Uhr.

Giger Samuel*** – Leuppi Samir***

Schneider Domenic*** – Ott Damian**

Krähenbühl Tobias*** – Schlegel Werner**

Burkhalter Stefan*** – Nägeli Marco**

Notz Beni*** – Arztmann Beda**

Dumelin David** – Dändliker Shane**

Oettli Marco** – Schnurrenberger Roman**

Schneider Mario** – Bernold Christian**

*** = Eidgenosse, ** = Teilverbandskranzer, * = Kantonalverbandskranzer