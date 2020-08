«Ich habe immer noch Respekt vor den grossen Namen»: Matteo Badilatti wird zum Radrennfahrer Der Puschlaver Matteo Badilatti ist ein Quereinsteiger, wie es sie im Radsport kaum gibt. Erst während seines Studiums an der HSG bestritt er seine ersten Rennen. Zwar merkt man ihm den späten Einstieg noch an, doch am Berg kann er weit vorne mitfahren. Am Samstag startet er nun zur Lombardei-Rundfahrt. Raya Badraun 14.08.2020, 05.00 Uhr

Der 28-jährige Puschlaver Matteo Badilatti an der Tour de Suisse 2019. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Im Februar nahm Matteo Badilatti an der Kolumbien-Rundfahrt teil – und wurde an seine Anfänge als Radrennfahrer erinnert. Er war damals bereits am selben Rennen gestartet und war sich die extreme Höhe nicht gewohnt. Er hatte Mühe mit dem Tempo, musste beissen. Als er nun wieder am Start stand, eine ähnliche Etappe wie damals vor sich, hatte er Respekt – bis er merkte, dass es gar nicht so hart wird.

«Der Parcours war sogar flach, ganz anders als in meiner Erinnerung.»

Da hat er gesehen, wie weit er gekommen ist. Badilatti, 28 Jahre alt, lacht am Telefon. Und ist auch etwas erstaunt. Denn seine Anfänge liegen nicht schon lange zurück. Nur zwei Jahre sind seit dem ersten, mühevollen Auftritt in Kolumbien vergangen.

Matteo Badilatti Urs Flueeler / KEYSTONE

Badilatti ist ein Quereinsteiger, wie es sie im Radsport kaum gibt. In seinen jungen Jahren hat er, der im Puschlav aufwuchs, verschiedene Sportarten ausprobiert. Er spielte Fussball, machte Skitouren, war Langläufer. Dann kam er nach St.Gallen. Badilatti studierte an der HSG Betriebswirtschaftslehre und mochte das Leben in der Stadt, nur den Nebel nicht. Im Oktober und November nahm er jeweils den ersten Zug zurück in die Heimat. Ihm gefiel jedoch, wie schnell er in der Natur war. Mit dem Velo fuhr er ins Appenzellerland, an den Bodensee oder er machte einen Abstecher nach Untereggen, wo er bei Verwandten zu Mittag ass.

Am Sonntag am Rennen, am Montag im Hörsaal

Aus dem Ausgleich zum Studium wurde bald mehr. Badilatti nahm Kontakt mit dem Veloclub Mendrisio auf und startete mit Anfang 20 das erste Mal an einem Velorennen. «Je mehr ich trainierte, desto schneller wurde ich. Und irgendwann dachte ich: Das könnte etwas werden», sagt Badilatti. So oft wie es die Vorlesungen und Prüfungen erlaubten, startete er zu Wettkämpfen. Er erzählt von einem Rennen in Rapallo bei Genua, das erst am Sonntagabend endete. Mit einem Teamkollegen fuhr er danach im Auto noch zurück in die Schweiz, um am Montagmorgen wieder im Hörsaal zu sitzen. Ein anderes Mal reiste er am letzten Schultag mit zwei Koffern an eine Rundfahrt in die Westschweiz. In einem waren seine Velokleider, im anderen die Schulbücher. Er musste schliesslich für Prüfungen lernen.

Damals stand die Ausbildung noch im Vordergrund, seit seinem Abschluss 2016 setzt Badilatti jedoch ganz auf den Radsport. Eine Saison fuhr er für das Team Vorarlberg Santic, seit zwei Jahren gehört er zu Israel Start-up-Nation. Das hat er auch Marcello Albasini, dem Strassen-Nationaltrainer von Swiss Cycling, zu verdanken. Einem Freund sagte er:

«Wenn ihr einen starken Bergfahrer sucht, dann müsst ihr ihn nehmen.»

Badilatti beschreibt das Team als professionell und familiär. Alles werde für ihn organisiert, Hotelübernachtungen, Reisen. Nur trainieren und velofahren müsse er noch selbst. Seit seinem Wechsel bezeichnet er sich auch als Profi, da er nun vom Sport leben kann.

Am Berg fährt der Bergler vorne mit

Mittlerweile fährt er etwa 30000 Kilometer pro Jahr. Der späte Einstieg in den Radsport zeigt sich allerdings noch immer. Automatismen bei Abfahrten oder Positionskämpfen lernen andere Fahrer schon als Kinder oder Jugendliche. Badilatti hingegen hat alle Nachwuchskategorien ausgelassen und muss die Technik nun mühsam erlernen. Manchmal überlegt er auch zu viel, blockiert. Er sei jedoch physisch stark, sagt Albasini. Am Berg fährt der Bergler weit vorne mit. Deshalb sei eine solche Karriere überhaupt möglich gewesen.

Im vergangenen Jahr erlebte Badilatti den Aufstieg seines Teams in die World Tour mit. Es kann nun an allen grossen Rundfahrten und an den Monumenten des Radsports starten. Zum grossen Auftritt kam Badilatti jedoch noch nicht. Corona stoppte auch den Radsporttross. Aus einem kurzen Besuch im Puschlav bei den Eltern wurden Wochen des Wartens. Da seine Heimat an Italien grenzt, sah er das Ausmass der Coronapandemie. Meist fuhr er zu Hause in der Garage auf der Rolle. Einen Unfall wollte er nicht riskieren, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten. Badilatti sagt:

«Alles rückte in den Hintergrund.»

Mittlerweile hat sich der Kalender wieder gefüllt. Und der Bündner hat bereits die ersten Rennkilometer in den Beinen. Die Sibiu-Rundfahrt Ende Juli in Rumänien schloss er im starken dritten Gesamtrang ab. Und morgen startet er an der Lombardei-Rundfahrt, die zu den Klassikern gehört. Die Strecke beinhaltet Berge und damit auch schwierige Abfahrten.

Respekt vor den grossen Namen

Badilatti bleibt zurückhaltend, was seine Ziele in diesem Jahr betrifft. Er müsse flexibel bleiben, Woche für Woche nehmen. Die Situation, das musste er wie so viele andere Sportler lernen, kann sich ständig ändern. So wurde am Mittwoch die Strassen-WM von Ende September abgesagt, eines seiner Ziele. An sich arbeiten, das ist ihm jedoch wichtig. Das beinhaltet nicht nur die Technik. «Ich habe immer noch Respekt vor den grossen Namen, die ich früher im Fernsehen bewundert habe», sagt Badilatti. Dabei gehört er nun auch in diese Welt.