MOTORSPORT Der Thurgauer Autorennfahrer Mike Rockenfeller hat erstmals eine Frau als Teamkollegin: «Sie muss Leistungen bringen wie ein Mann» Am 18. Juni 2021 startet Mike Rockenfeller zur DTM-Saison: in einem neuen Team und mit einer neuen Kollegin, der Münchnerin Sophia Flörsch. Daniel Good 11.06.2021, 05.00 Uhr

2010 gewann Mike Rockenfeller (Bildmitte) das prestigeträchtige 24-Stundenrennen von Le Mans. Bild: DPA

Hinter der Abkürzung DTM verbirgt sich die zweitpopulärste Rennsportserie im Land. Das Kürzel steht für Deutsches Tourenwagen-Masters. Einer aus dem Thurgauer gewann 2013 die Meisterschaft: Mike Rockenfeller aus Landschlacht.

Mike Rockenfeller aus Landschlacht Bild: Jürgen Tap / www.imago-images.de

Der gebürtige Deutsche wohnt seit 2007 am Bodensee. Im vergangenen Jahr hat er das Schweizer Staatsbürgerrecht erhalten. Der heute 37-jährige Autorennfahrer siegte 2010 auch im berühmten 24-Stundenrennen von Le Mans. Rockenfeller sagt:

«Man kann sicher sagen, dass einzig die Formel 1 populärer ist als die DTM-Serie.»

In den vergangenen beiden Jahren beendete er die Gesamtwertung jeweils auf dem vierten Rang.

Die neue Saison stand allerdings lange auf wackligen Beinen. «Im Dezember war es gar noch nicht sicher, ob in diesem Jahr überhaupt gefahren wird. Die Coronapandemie erschwerte die Suche nach Sponsoren erheblich», sagt Rockenfeller.

Mit Lamborghini und Ferrari

Aber der frühere Formel-1-Fahrer Gerhard Berger, nun DTM-Chef, stellte doch noch ein ansehnliches Feld auf die Beine. Mit einer Reglementsänderung bewog er diverse namhafte Marken, sich an der Meisterschaft zu beteiligen. Nicht mehr Autobauer, sondern private Kundenteams starten nun zur DTM. So kommen heuer auch die Edelmarken Ferrari, Lamborghini und Mercedes zum Zug. Rockenfeller steht bei Audi unter Vertrag. Auf diese Saison hin wechselte er vom Team Phoenix, das sich zurückzog, zum Rennstall Abt. Rockenfeller sagt:

«Der Transfer erfolgte auf Weisung von Audi.»

Der Autoveredler Abt ist in Kempten beheimatet gehört zu den renommiertesten DTM-Teams. Aber Abt muss sich wie Rockefeller auf die neuen Bedingungen einstellen. «Wir betreten alle Neuland. Andere Teams sind im Vorteil, weil sie mehr Erfahrung mit dieser Art Fahrzeugen haben. Aber in den Testfahrten kamen wir doch gut voran», sagt der Pilot.

Mit 580 PS kommen sie fast auf 300 Stundenkilometer

Die sogenannten GT3-Rennwagen haben 580 PS und sind fast 300 km/h schnell. Die Saison beginnt am 18. Juni 2021 in Monza, wo Rockenfeller seit 2008 kein Rennen mehr bestritten hat. Rockenfeller sagt:

«Ich bin zufrieden, wenn ich in Italien zweimal unter die ersten fünf komme. Später hoffe ich auf eine Steigerung, denn ich will in der Gesamtwertung möglichst weit nach vorne kommen. Es wäre aber angesichts der vielen Neuerungen vermessen, schon jetzt zu sagen, dass ich am Ende ganz oben stehen will.»

Schon fünf Saisons Erfahrung mit GT3-Wagen hat Rockenfellers südafrikanischer Teamkollege Kelvin van der Linde. Mit dem Thuner Nico Müller fährt auch ein «richtiger Schweizer», wie Rockenfeller sagt, mit. Die Saison 2021 dauert bis zum 3. Oktober.

Sophia Flörsch will 2024 in die Formel 1

Sophia Flörsch hat grosse Ziele im Autorennsport. Bild: www.imago-images.de

Die elfte Frau in der Geschichte der DTM-Rennserie ist 20-jährig und gebürtige Münchnerin. Auf diese Saison hin erhielt Sophia Flörsch vom Audi-Team Abt ein Cockpit und fährt nun das gleiche Auto wie der Wahlthurgauer Mike Rockenfeller. «Das ist sicher gut für die DTM. Sie muss jedoch Leistungen bringen wie ein Mann. Aber sie hat viel Talent», sagt Rockenfeller. Der 37-Jährige hat in seiner langen Laufbahn zum ersten Mal eine Frau als Teamkollegin.

Flörsch fuhr bislang in der Formel 3. 2018 hatte sie in Macau einen schweren Unfall, bei dem sie eine Wirbelsäulenfraktur erlitt. Ihr Ziel bleibt die Formel 1. 2024 will Flörsch in der Königsklasse des Automobilsports mitfahren. In Monza wartete sie mit dem Abt-Audi mit ordentlichen Testfahrten auf. Flörsch wurde für die DTM eine Renningenieurin zur Seite gestellt. Wie für Rockenfeller sind die GT3-Rennwagen neu für sie.

Allzu viele teaminterne Vergleiche sollte Herr Rockenfeller gegen Frau Flörsch nicht verlieren. Er sagt selbstbewusst: «Davor habe ich keine Angst. Ich denke schon, dass ich konstant schneller bin als sie.»