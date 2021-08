PIONIER Marcel Bürge war der erste Profischütze im Land - heute kümmert sich der Toggenburger um die weltweit grösste Schiesssportanlage Er hat durchaus sein Scherflein dazu beigetragen, dass Nina Christen in Tokio Olympiasiegerin geworden ist. Vor knapp zehn Jahren brachte Marcel Bürge als erster Schweizer den Mut auf, alles auf die Karte Schiesssport zu setzen. Daniel Good 26.08.2021, 05.00 Uhr

2002 wurde Marcel Bürge Weltmeister im olympischen Dreistellungsmatch und zum Weltschützen des Jahres gewählt.

Heidi Diethelm Gerber mit der olympischen Bronzemedaille von 2016. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Viel zu verdienen gab es nicht als Profischütze. Aber der heute 49-jährige Bürge setzte ein aussergewöhnliches Zeichen – und schuf eine Basis für die Olympiamedaillen von Heidi Diethelm Gerber im Jahr 2016 und nun Christen, die in Japan gleich zweimal reüssierte. Die Innerschweizerin ist seit sechs Jahren Profischützin.

Olympiasiegerin Nina Christen Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Bürge war 2002 Weltschütze des Jahres geworden, nachdem er im olympischen Dreistellungsmatch den WM-Titel geholt hatte. In den Jahren danach gewann er «immer wieder schöne Medaillen». Aber das Niveau stieg ständig. Deshalb versuchte er sich als 40-Jähriger als Profi. Die Resultate wurden wieder besser – aber Ende 2014 beendete Bürge die Karriere.

Der Wechsel zum globalen Branchenprimus

«Ich musste mich fragen: Kannst du noch bis Rio 2016 durchhalten?» Nein. Die WM 2014 in Granada war Bürges letzter grosser Wettkampf. «Bloss mein Mentaltrainer und ich wussten zu jenem Zeitpunkt, dass das Ende naht. Aber offenbar war es mir auf die Stirn geschrieben, dass ich zurücktreten werde. Es gab Jobangebote zuhauf. Vor allem als Trainer», sagt Bürge.

Aber auch die Firma SIUS buhlte um Bürge. Das Unternehmen aus Effretikon produziert Systeme zur Trefferanzeige und ist Weltmarktführer. Alle Wettkämpfe an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen werden auf SIUS-Anlagen geschossen. Weltrekorde sind nur gültig, wenn der Schweizer Betrieb die Treffer misst.

«Etwa 70 Bewerbungen trafen bei SIUS ein. Aber nur ich wurde zum Gespräch eingeladen. Da musste ich fast zusagen», sagt Bürge. Heute ist er Projekt- und Verkaufsleiter. In dieser Rolle verantwortet der Toggenburger auch den Bau der grössten Schiesssportanlage der Welt in Ägypten. «Wenn alles gut läuft, sollten wir noch in diesem Jahr fertig werden.» In der kommenden Woche wird Bürge wieder in Kairo sein – nach einem regionalen Schiessen am Wochenende in Goldach.

Das Fischen ist die Passion des Meisterschützen

Das Schiessen liess er nach dem Rücktritt lange sein. Nun aber reizt es ihn wieder, sich im lockeren Rahmen mit Kollegen zu messen. Der bei Degersheim aufgewachsene Bürge wohnt mittlerweile in Zell im Tösstal und ist seit dem vergangenen Jahr wieder verheiratet, nachdem die Ehe mit der Spitzenschützin Andrea Brühlmann in die Brüche gegangen war. «Mit dem Toggenburg bin ich immer noch stark verbunden», sagt Bürge. Er ist auch Kassier beim Fischereiverein Neckertal.

Bürge sagt, wenn er auf die Unterschiede aus seiner Aktivzeit und die Gegenwart im internationalen Schiesssport blickt:

«Ich erschrecke, wenn ich die heutigen Resultate und die Leistungsdichte sehe»

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts waren der Appenzeller Emil Kellenberger und der in St. Gallen verstorbene Thurgauer Konrad Stäheli mehrfache Olympiasieger. In diese grossen Fussstapfen trat am 31. Juli Nina Christen, die in Tokio die Goldmedaille im Dreistellungsmatch gewann. Das ist die wichtigste Disziplin im Schiesssport: liegend, kniend, stehend. Der mehrfache Weltmeister Marcel Bürge sagt:

«Ich bin unglaublich stolz auf sie. Eine junge Frau setzt ein ausserordentlich positives Signal für den Schiesssport im Land.»

Die 27-jährige Christen holte auch noch Bronze mit dem Luftgewehr. Diese Erfolge bringen dem Schweizer Schiesssportverband Anerkennung und noch stärkere Unterstützung durch das Bundesamt für Sport, Swiss Olympic und die Armee. Dieser Support ist notwendig, um weiter sicher zu treffen. Der 2014 zurückgetretene Bürge sagt: «Ich erschrecke, wenn ich die heutigen Resultate und die Leistungsdichte an der Weltspitze sehe.» Aber: «Diese Wahrnehmung ist seit Generationen dieselbe. Als ich 580 Punkte schoss, war das für meine Vorgänger kaum fassbar.»