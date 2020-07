Die Coronakrise macht Radprofis aus zweitklassigen Mannschaften besonders zu schaffen: Zu ihnen gehört der Thurgauer Claudio Imhof An der letztjährigen Tour de Suisse posierte er neben dem späteren Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal. Für Claudio Imhof ging es nicht so rasant aufwärts. Vielleicht müsste er egoistischer werden. Daniel Good 21.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudio Imhof (im Trikot des Bergpreisleaders der Tour de Suisse, rechts) an der Seite von Egan Bernal, dem Gewinner der Tour de France. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Oberwald, 23. Juni 2019)

Es war der grösste Moment in der Karriere des Thurgauer Veloprofis Claudio Imhof: Zusammen mit Leader Egan Bernal durfte er sich vor der entscheidenden Etappe der Tour de Suisse 2019 auf der Startlinie präsentieren.

Imhof hatte sich die Ehrenparade im Goms redlich verdient. Dank eines Efforts in der zweiten Etappe durfte er das Trikot des besten Bergfahrers tragen. Der Kolumbianer Bernal gewann einige Wochen später auch die Tour de France. Imhof wechselte wieder auf die Bahn und qualifizierte sich mit dem Schweizer Vierer für die Olympischen Spiele.

Claudio Imhof ist auch ein starker Bahnfahrer: 2018 gewann er in Glasgow EM-Bronze in der Einzelverfolgung Gerry Penny/EPA (Glasgow, 5. August 2018)

Imhof wäre jetzt eigentlich in Tokio. Aber die Spiele wurden bekanntlich wegen der Coronapandemie auf 2021 verschoben. Für den 29-Jährigen aus Sommeri ist das aus heutiger Sicht doppeltes Pech. Denn dank seiner starken Vorstellung während der Tour de Suisse stand er in Kontakt mit Teams der World Tour. Er hätte in die Königsklasse des Profiradsports wechseln und viel mehr verdienen können, als dies jetzt der Fall ist.

Er ist der nette Typ von nebenan

Aber man verlangte von Imhof, dass er nicht mehr auf der Bahn fahre, sondern sich ganz auf die Strasse konzentriere. Der WM-Medaillengewinner wollte die Kollegen vom Bahnvierer jedoch nicht im Stich lassen.

«Vielleicht müsste ich egoistischer sein.»

Diese Aussage passt zu Imhof. Er ist der nette Typ von nebenan. «Heute würde ich wohl anders handeln, aber dass die Olympischen Spiele verschoben werden, wusste man vor einem Jahr ja noch nicht.»

Anstatt in einem Rennstall der Königsklasse kam Imhof im kleinen Team Vorarlberg unter. Während der Coronakrise ist es für zweitklassige Mannschaften extrem schwierig, Wettkämpfe zu bestreiten. «Soeben musste das Team Vorarlberg zwei Rennen im Ausland absagen. Denn für die Fahrer und das Begleitpersonal wäre bei der Rückkehr eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben gewesen.»

Coronaentschädigung vom Kanton Thurgau

Imhof hat gar nie nachgezählt, wie viele Rennen er schon auslassen musste. «Das bringt gar nichts. Man muss in so einer Krise nach vorne schauen und darf sich nicht nervös lassen machen.»

Der Schweizer Radprofi Claudio Imhof aus Sommeri Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Einsiedeln, 4. Juni 2019)

Fraglich ist auch, ob das Team Vorarlberg für die Löhne der Berufsfahrer aufkommen kann. «Mit viel rechne ich auf jeden Fall nicht», sagt Imhof.

«Zum Glück erhielt ich vom Sportamt des Kantons Thurgau eine ansehnliche Coronaentschädigung. Das macht wohl sicher nicht jeder Kanton.»

Imhof hat sogar doppeltes, wenn nicht dreifaches Glück. Der Profi kann wieder Velofahren, nachdem er im Mai am Knie operiert worden ist. Seit Anfang der vergangenen Woche weilt er mit der Schweizer Nationalmannschaft im Trainingslager im Engadin. Bis heute in St.Moritz, bis Ende Juli folgt ein Aufenthalt auf dem noch höheren Berninapass.

Die Schweizer bereiten sich auf die EM im August in Frankreich vor. Auch die Heim-WM im September im Unterwallis ist ein grosses Ziel für Imhof. Er kommt wie sein Thurgauer Mannschaftskollege Stefan Bissegger wohl im Mixed-Zeitfahren mit je drei Männern und Frauen zum Einsatz.

Erfreuliches Zwiegespräch mit Egan Bernal

Natürlich drückte Imhof während der vergangenen Tour de France Bernal die Daumen. Der kolumbianische Star wird dem Thurgauer immer in guter Erinnerung bleiben.

«Als wir mit den Leadertrikots so nebeneinander standen, sagte er zu mir, er habe auch schon vor mir gehört.»

Das machte Imhof ganz stolz. In seinem erlernten Beruf als Milchtechnologe hätte er das niemals erleben können.