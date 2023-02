Handball: Die Frauen des LC Brühl streben den 32. Meistertitel an

handball Der nächste Anlauf des Rekordmeisters: Brühl will endlich den 32. Meistertitel 31 Meistertitel haben die Frauen des LC Brühl gewonnen. Aber seit 2019 keinen mehr. Im Vorfeld der Finalrunde stehen die Chancen der St.Gallerinnen besser als auch schon. Erster Gegner ist am Samstag auswärts Herzogenbuchsee. Daniel Good 10.02.2023, 15.04 Uhr

Brühls Nationalspielerin Malin Altherr (grün-weiss) Bild: Tobias Garcia

An das erste Spiel in dieser Saison gegen Herzogenbuchsee haben die Brühlerinnen unangenehme Erinnerungen. Gegen den Aussenseiter aus dem Oberaargau setzte es am 3. September daheim eine 21:28-Niederlage ab – nach zuvor lauter Siegen gegen die Bernerinnen. Nun aber scheinen die Ostschweizerinnen in Form zu sein.