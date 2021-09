Gegen Basel im Cup verloren: FC Rorschach-Goldach wehrt sich

Cup-Sechzehntelfinal Das ist Schweizer Cup pur: Der Himmel weint über dem FC Rorschach-Goldach – aber Volkes Seele lacht Der FC Rorschach-Goldach wehrt sich beim 0:3 gegen Basel nach Kräften. 4326 Besucher erleben Schweizer Cup in Bestform. Christian Brägger 19.09.2021, 20.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Basler Fans reisten nach Goldach, um ihren Club anzufeuern. Tobias Garcia

Noch 75 Minuten bis Anpfiff. Bereits sind die Basler Fans, über 600 an der Zahl, auf der Kellen in ihren Sektor einmarschiert. Es ist der letzte Vorbote, dass es für den FC Rorschach-Goldach kein Entrinnen mehr gibt in einem Spiel, von dem man hier noch in 30 Jahren redet. Später werden die sich vorbildlich verhaltenden Gäste sagen, bevor sie den Extrazug zurück in die Heimat nehmen:

«Ein Topgastgeber. Nur die Biermarke hat uns nicht so gepasst. Aber egal.»

Zwei brennende Fragen gibt es vor diesem Sechzehntelfinal im Schweizer Cup, zwischen dem David aus der 2.Liga interregional und dem Goliath mit Kaderwert von knapp 70 Millionen Franken, 20 Meistertiteln und vielen europäischen Meriten: Denkt Petrus ein bisschen an den FC Rorschach-Goldach, hält das Wetter? Und hält er, der erst 18-jährige Goalie Dürlewanger, den Basler Angriffen stand? Ja, die Pandemie hat auch den Dorfklub erwischt, und mit dem erfahrenen Torhüter Babic den vielleicht wichtigsten Mann. Deshalb spielt ja Dürlewanger, er kann in der Nacht auf Sonntag erst um zwei Uhr einschlafen. Die Nervosität legt sich mit dem Anpfiff.

Es regnet, als die 22 Akteure den Platz betreten. Die Basler Fans haben eine Choreo vorbereitet, die, sagen wir es mal so: An Kreativität kaum zu überbieten ist. Ihr gemaltes Riesenplakat ist hohe Psychologie und Wertschätzung für den Gastgeber, weil es den Rorschach-Test symbolisiert. Darunter stehen die Worte: «Du bisch für mi.»

Ein Pfostenschuss von Morina – oder was wäre wenn?

Nach sieben Minuten stockt der Atem. Basel-Goalie Gebhardt hat das Nachsehen bei Arbnor Morinas Schuss. Die Latte hilft. Was für ein Beginn, bei dem jede Aktion der Einheimischen beklatscht wird. Cupstimmung auf dem Land, mit Bratwurst, Bier und Cüplis, mit Jung und Alt, Frauen, Kindern und Männern. Das Wetter lässt sie alle zusammenrücken, besonders auf der Haupttribüne, oder unter den Regenschirmen. Nur im Basler Sektor wird 90 Minuten lang durchgehüpft.

4326 Zuschauer sehen, dass sich der Gastgeber zusehends einschnüren lässt. Den ersten Abschluss des haushohen Favoriten kann man trotzdem erst nach 21 Minuten notieren. Frei, noch gegen Italien Regisseur der Schweizer Nati, treibt in Tübach auf der Kellen seine Mannschaft an. Eine Mannschaft, die Trainer Rahmen im Vergleich zum Conference-League-Auftritt vom Donnerstag in Aserbaidschan durcheinanderwirbelt. Was nicht heisst, dass er den Klub vom Bodensee unterschätzt: Bereits am Samstagabend ist man in den Osten der Schweiz gefahren und hat in Uzwil übernachtet.

Speaker in Hochform

Jung klärt, «schö gsi Robin!», schreit ein Rorschach-Goldach-Fan. Und dann fällt die Basler Führung doch noch vor der Pause, mit dem Kopf nickt Millar in der 36.Minute ein. «Klasse Jungs, kämpfen und siegen», muntert der Speaker auf. Er ist in seinem Element, und er findet immer wieder dahin zurück, mit Gabalier-Liedern, die er anstimmen lässt, oder mit einem einfachen «Schallallallalla.» Als Xhaka das 2:0 (62.) für Basel markiert, stirbt die Hoffnung auf die Sensation, Palacios’ 3:0 (79.) ist eine, so schön ist der Treffer. Die Dinge nehmen ihren Lauf, Basel lässt die eine oder andere Chance aus, Rorschach-Goldach kämpft mit sich und nach Kräften. Möglichkeiten hat es keine mehr.

Nach dem Schlusspfiff wunderbare Bilder, die wohl nur dieses Wettbewerbsformat kennt. Man umarmt sich freudetrunken, tauscht die Leibchen, der Basler Anhang jubelt seinen Spielern zu und auch dem FC Rorschach-Goldach, als er sich vor die Kurve stellt. Ein Kind rennt mit dem Trikot eines Basler Spielers zu seinen Eltern, es ist ebenfalls ein Sieger. Und Trainer Rahmen bleibt bei der sportlichen Optik:

«Ich bin nicht so zufrieden. Unser Anspruch muss es sein, über 90 Minuten Tore schiessen zu wollen. Aber es war wichtig, dass wir die Null hielten.»

Weit mehr als 2000 Arbeitsstunden hat der FC Rorschach-Goldach investiert, ein stimmiges Fest auf die Beine gestellt. Deshalb sagt auch Basel-Profi Cömert: «Es hat Spass gemacht.» Und Olaf Sager, der Trainer des FC Rorschach-Goldach: «Die Atmosphäre war fantastisch. Wir haben fast das Maximum herausgeholt. Aber es war schon extrem mit den Medien, die vergangene Woche konnten wir kaum trainieren.» Für Präsident Markus Hundsbichler kann sich das Resultat sehen lassen. «Es hat alles und allen gepasst.»

Dazu passt dann auch diese letzte Episode vom Cup-Abenteuer am Bodensee. Natispieler Frei will für die Heimreise noch zehn Würste in den Bus kommen lassen. Dann meldet er, man möge doch bitte 20 bringen. Senf gebe es jetzt aber keinen mehr dazu, soll der Gastgeber lachend geantwortet haben.

Rorschach-Goldach – Basel 0:3 (0:1)

Kellen, Tübach – 4326 Zuschauer – Sr: Thies.

Tore: 36. Millar 0:1. 62. Xhaka 0:2. 79. Palacios 0:3.

Rorschach-Goldach: Dürlewanger; Yves Baumann, Patrice Baumann, Niklaus, Jung; Marc Schumacher; Da Silva (65. Janjatovic), Arbnor Morina (65. Meister), Bosshart (51.Adrian Morina), Haag (51. Lovric); Oliver Baumann (74. Di Benedetto).

Basel: Gebhardt; Lang, Djiga (75. Durrer), Frei (65. Cömert), Tavares, Palacios (81. Chipperfield), Xhaka; Millar, Ndoye (65.Burger), Fernandes (75.López); Tushi.

Bemerkungen: Basel ohne Esposito, Padula, Quintillà und Zhegrova (alle verletzt). – Verwarnungen: 40. Patrice Baumann (Foul). – 7.Lattenschuss Morina.