Der St.Galler Pascal Egli hat sich vom Bergläufer zum Extremsportler entwickelt: «Wenn dir der Fotograf sagt, dass du oben am Berg der einzige warst, der gelächelt hat, dann ist das die pure Leidenschaft» Der St.Galler Pascal Egli ist in diesem Sommer während 13 Stunden durch den Alpstein gerannt. Unterdessen gehört der 32-Jährige zu den besten Extremsportlern der Schweiz. Am Freitag beteiligt er sich auf Einladung an einem der bekanntesten Bergläufe Europas. Patricia Loher 15.09.2020, 17.00 Uhr

Pascal Egli findet auch im Alpstein anspruchsvolle Rennrouten vor. Bild: Thomas Lutz

Sierre–Zinal ist einer der berühmtesten Bergläufe Europas, bekannt auch als Rennen der fünf Viertausender. Wegen des Coronavirus ist in diesem Jahr aber alles anders.

Zwar findet Sierre–Zinal statt. Nur absolvieren die Läufer die 31 Kilometer lange Strecke im Wallis gestaffelt und nicht in Gruppen. Sie wählen einen Tag und kämpfen sich allein über die imposanten Gipfel. Die Leistungen werden per GPS erfasst.

Es gibt aber auch die Ausnahmen: Die besten Bergläufer der Welt erhalten am Freitag trotz Covid-19 die Möglichkeit, die prächtige Strecke in einer kleinen Gruppe zu bestreiten. Zu den Auserwählten, die eine Einladung erhielten, gehört auch der St.Galler Pascal Egli.

Egli hat seine grossen Lieben vereint

Im August hat der 32-Jährige am Matterhorn Ultraks Zermatt unter Beweis gestellt, diese Startberechtigung verdient zu haben. Egli absolvierte die 23 Kilometer, die ihn von Zermatt aus über steile Geröllhänge und Gletscher bis auf 3300 Meter zur Rothornhütte und wieder ins Tal führten, in 3:31:46 Stunden.

Der St.Galler hatte danach 2850 Höhenmeter in den Beinen. Als Dritter war er bester Schweizer. Zu einem Bild auf Instagram schrieb Egli:

«Wenn dir der Fotograf sagt, dass du oben am Berg der einzige warst, der gelächelt hat, dann ist das die pure Leidenschaft.»

Die Berge, die Gletscher, der Laufsport – Egli hat seine grossen Lieben vereint. Auch beruflich. An der Universität Lausanne doktoriert er in Glaziologie, Egli erforscht also die Entstehung und Wirkung von Eis und Gletschern.

Der im Waadtland wohnhafte St.Galler hat viel zu tun: Wegen der Klimaerwärmung bilden sich die Gletscher zurück, die Landschaften verändern sich. Egli bekommt die drastischen Veränderungen in der Bergwelt immer wieder vor Augen geführt. «Mich interessiert, was in der Natur passiert», sagt er.

Über Geröllhalden in Richtung Gipfel

In den vergangenen Jahren hat sich Egli, früher auch ein passionierter Kletterer, vom Bergläufer zum Extremsportler entwickelt. Unterdessen fokussiert er sich auf die anspruchsvolle Skyrace-Serie. Dabei rennen die Athleten über vergletscherte Berghänge und Geröllhalden in Richtung Gipfel. Im Gegensatz zu den Bergläufen, wo oft nur eine Anhöhe angepeilt wird, bezwingen die Skyracer mehrere, bis zu 5000 Meter hohe Berge.

«Für mich gilt: Je steiler und technischer, desto besser.»

2018 sicherte sich Egli den Gesamtsieg in der Skyrunning-World-Series. Es war ein Grosserfolg.

Natur pur: Pascal Egli im Alpstein. Thomas Lutz

In 50 Minuten von der Schwägalp auf den Säntis

Wegen des Coronavirus gab es für Egli in den vergangenen Monaten keine anspruchsvollen Rennen in den Anden, im Kaukasus oder im Himalaya-Gebirge. Dafür hat er die Bergwelt seiner Heimat noch einmal besser kennen gelernt: Er rannte in 50 Minuten von der Schwägalp auf den Säntis und stellte damit einen persönlichen Rekord auf.

Höhepunkt des Sommers aber war seine «Tour» durch den Alpstein: In 13 Stunden ging es von der Alp Sigel über den Hohen Kasten und den Mutschen nach Wildhaus, hinauf zu Schäfler, Altmann und Hundstein, über die Marwees auf den Säntis, zurück zum Schäfler und über die Ebenalp bis hinunter nach Wasserauen. Egli absolvierte dabei 64 Kilometer und 6200 Höhenmeter.

Warum nur rennt man in den Bergen?

Nicht alle können verstehen, weshalb man in den Bergen rennt, doch Egli sagt: «Es ist zu meinem Lebensstil geworden.» Im Gegensatz zu Strassenrennen müsse man in den Bergen technisch besser sein und das Gelände lesen können. Er sagt:

«Ein guter Strassenläufer hat in den Bergen keine Chance. Ich hingegen würde gegen einen Strassenläufer nicht bestehen.»

Egli, aufgewachsen in St.Gallen Bruggen, ist schon länger einer der besten seines Fachs. An der Berglauf-WM 2017 in Italien gewann er die Bronzemedaille, wegen eines Dopingvergehens des Siegers erbte der Ostschweizer schliesslich gar noch die silberne Auszeichnung.

Die Berge und die Gletscher haben es Egli von Kindsbeinen an angetan. Mit zwölf Jahren war er mit dem Vater erstmals auf einem Viertausender. «Ich war hin und weg.» Von der Mutter, die vor drei Jahren gestorben ist, hat er gelernt, auf den Körper zu hören. «Ich weiss, wann ich aufhören muss, mich weiter zu pushen. Auch durch Pausen können Fortschritte gemacht werden.»

