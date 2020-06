Vor dem Gastspiel beim FC St.Gallen: Der FC Zürich ist eine Wundertüte und gibt immer neue Rätsel auf Hochs und Tiefs wechseln sich ab – aber Trainer Ludovic Magnin bleibt zuversichtlich. An den FC St.Gallen haben er und sein Team gute Erinnerungen. Peter M. Birrer 24.06.2020, 05.00 Uhr

Ludovic Magnin ist ein unterhaltsamer Gesprächspartner, nie verlegen um eine Antwort, manchmal impulsiv und oft kreativ. Aber eines dürfte selbst dem Trainer des FC Zürich wie ein Rätsel vorkommen: die bisherige Saison seiner Mannschaft. Sie fängt schlecht an, sie beinhaltet eine starke Phase, auf die erneut eine negative Serie folgt. Zürich verliert viermal 0:4 und einmal 0:5 – aber Zürich schafft es auch, St.Gallen zweimal zu bezwingen, den Leader.

Nach vier Runden mit nur zwei Punkten glückt ihm im Letzigrund ein 2:1. Und Mitte Dezember gibt er sich im Kybunpark unbeirrt – er verdirbt den Ostschweizern den Vorrundenabschluss beim 3:1.

Als Magnin im Februar 2018 von der U21 zu den Profis aufstieg, war einer seiner ersten Sätze:

«Wir wollen unberechenbar, flexibel sein, ich will, dass keiner weiss, wie wir spielen.»

Ende 2019 sagt Präsident Ancillo Canepa in der NZZ:

«Wir wollen für den Gegner unberechenbar sein. Aber zuallererst müssen wir für uns selber berechenbar bleiben.»

Und die Zeitung selber bezeichnet den FCZ treffend als «amüsanteste Mannschaft» der Liga: «Man kann sich über ihn ärgern, sich mit ihm freuen, er wird verflucht und wieder gelobt – und das alles geht so schnell, dass heute nichts ist wie morgen. Langweilig ist der FCZ nie.»

Mit Magnin in die Zukunft

Im Januar dieses Jahres wird der Vertrag mit Magnin um zwei Saisons verlängert, und scheinbar stehen alle bedingungslos hinter diesem Entscheid, also auch Thomas Bickel. Er ist der Sportchef, der im Trainingslager in der Südtürkei für den Trainer lobende Worte findet und ihm «zu hundert Prozent» vertraut.

Marinko Jurendic

Aber seither ist im Verein doch einiges passiert, obwohl gar nicht viel gespielt wurde. Eine Woche vor dem Wiederbeginn teilte der Club mit, dass er sich in Zukunft anders aufstellt – und Bickel in seiner Funktion abgelöst wird. Der bisherige U21-Coach Marinko Jurendic übernimmt im August den Posten und wird neu auch Mitglied der Geschäftsleitung; Heinz Moser, zuletzt beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) angestellt, wird ab Anfang September Leiter Ausbildung und Entwicklung.

Für Bickel soll eine neue Aufgabe definiert werden, nur: Es ist ziemlich ungewiss, dass er Lust darauf hat, nach vier Jahren beim FCZ über diesen Sommer hinaus zu bleiben. Spekuliert wird darüber, dass er Magnin gegenüber eine kritische Haltung einnahm – und damit nicht einer Meinung mit Canepa war.

Der Präsident aber argumentiert damit, dass in Zukunft das Potenzial im eigenen Nachwuchs noch besser ausgeschöpft und Spieler ausgebildet werden sollen, um die finanzstarke Interessenten aus dem Ausland buhlen. Dass der FCZ auf Jurendic/Moser setzt, ist für Laurent Prince ein «kräftiges Signal bezüglich Ausrichtung, das sind zwei Topleute». Der frühere Technische Direktor des SFV, der mit dem Duo während längerer Zeit beim Verband arbeitete, sagt über Jurendic: «Er ist ein intelligenter Mensch mit hoher Fach- und Sozialkompetenz. Und er ist interessiert an nachhaltigen Projekten. Moser bezeichnet er als «Entwickler» mit der Fähigkeit, «stark konzeptionell zu denken, aber auch Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren».

Gegen die Young Boys überzeugt

Der FC Zürich baut verstärkt auf die Arbeit im eigenen Haus. Profitieren soll davon am Ende vor allem auch Magnin, der immer wieder zu verstehen gibt, dass er sich im Verein wohlfühlt und seine Arbeit noch nicht zu Ende ist. Seine Zuversicht lässt er sich nicht nehmen, auch nicht nach vier Niederlagen und zwei Unentschieden in den sechs Partien dieses Jahres. Gegen die Young Boys präsentierte sich der FCZ beim Restart trotz des 2:3 von einer Seite, die Magnin gefiel. So soll es auch morgen in St.Gallen sein – gegen einen Gegner, an den die Zürcher in dieser Spielzeit ja gute Erinnerungen haben.