Der FC Wil zeigt eine starke Reaktion und gewinnt mit 3:0 Gegen Stade-Lausanne-Ouchy fahren die Ostschweizer einen ungefährdeten Heimsieg ein. Bereits früh lenkten die Wiler das Spiel in die richtigen Bahnen. Gianluca Lombardi 16.04.2022, 20.30 Uhr

Marcin Dickenmann (2. v. li.) brachte den FC Wil bereits früh in Führung. Bild: Gianluca Lombardi

Im Bergholz wurde schnell klar, dass der FC Wil gewillt war eine Reaktion auf die Niederlage in Kriens zu zeigen. Es entwickelte sich zügig ein munteres Spiel in welchem die Hausherren durchaus zu überzeugen vermochten. Das 1:0 durch Marcin Dickenmann war verdient und die logische Konsequenz des bis dahin Gezeigten.

Nach einer schönen Kombination wurde der Aussenverteidiger mustergültig im Strafraum angespielt und verwandelte flach in die entferne Torecke. Nicht weniger schön war dann auch der zweite Wiler Treffer im ersten Durchgang. Silvio wurde auf dem Flügel lanciert und bewies viel Übersicht. Er fand mit seiner Flanke den völlig freistehenden Sofian Bahloul. Dieser scheiterte zuerst am Torhüter, netzte dann aber im Nachfassen ein. Es war bereits sein 14. Saisontor.

Die Geschichte der Gäste aus Lausanne ist schnell erzählt. So verzeichneten die Westschweizer nur eine nennenswerte Torchance. Ein Grossteil ihrer Bemühungen war geprägt von einfachen Fehlern und teils fahrigem Zweikampfverhalten. So war die Zwei-Tore-Führung der Wiler zur Halbzeit absolut verdient.

Saho’s Torpremiere

Das Gezeigte wurde auch in Halbzeit zwei nicht auf den Kopf gestellt. Weiterhin waren die Wiler die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste aus der Westschweiz investierten insgesamt deutlich zu wenig, um gerechtfertigte Ambitionen auf Punkte zu haben. So konnte man am Ende die guten Torchancen von Lausanne an einer Hand abzählen.

Besser machten es die Hausherren, die gar noch auf 3:0 erhöhten und damit einen verdienten Erfolg einfuhren. Umar Saho, zuvor für Sofian Bahloul eingewechselt, staubte im Strafraum ab und markierte seinen ersten Treffer im Dress der Wiler.

Am Ende dürfte man in Lausanne gar froh sein, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist. Doch die Äbtestädter liessen in der Schlussviertelstunde ihre Effizienz vermissen und vergaben gleich mehrere Hochkaräter. In der Summe lieferte der FC Wil aber die geforderte Antwort. Dies vermutlich deutlicher und energischer als man das hätte erwarten dürfen.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Stade-Lausanne-Ouchy 3:0 (2:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 590 Zuschauer – Schiedsrichter: Odiet.

Tore: 15. Dickenmann 1:0, 26. Bahloul 2:0, 82. Saho 3:0.

Wil: Keller; Dickenmann (66. Frei), Zali, Sauter, Brahimi (66. Heule); Ndau, Muntwiler (79. Zumberi), Fazliu; Bahloul (57. Saho), Silvio, Lukembila (79. Toure).

Ouchy: Hammel; Abdallah (76. Hadji), Hajrulahu, Pos, Tsoungui (42. Hefti); Laugeois (76. Ajdini), Abdullah (85. Baba); Qarri (46. Hadzi), Kamber, Okou; Labeau.

Bemerkungen: Wil ohne Bega, Reichmuth (beide krank), Malinowski (verletzt), Coric, Isamili und Tonbul (alle nicht im Aufgebot). Ouchy ohne Routis (verletzt), Asllani und Chader (beide verletzt).

Verwarnung: 34. Muntwiler