Der FC Wil strebt nach drei Punkten Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg, möchten die Wiler auf die Siegerstrasse zurückfinden. Zwar holte man zuletzt gegen Schaffhausen einen Punkt, das Gezeigte vermochte aber noch nicht vollends zu überzeugen. Gianluca Lombardi 07.12.2019, 05.00 Uhr

Trifft Filip Stojilkovic gegen den SC Kriens? (Bild: Gianluca Lombardi)

Der SC Kriens steht mit nur zwei Punkten weniger auf dem 6. Rang. Mit einem Sieg könnten die Innerschweizer am FC Wil vorbeiziehen. Dieser wird aber kaum gewillt sein, die Punkte kampflos im Krienser Kleinfeld liegen zu lassen. Ein wichtiger Schlüssel zu einem allfälligen Auswärtssieg wird aber andere Körpersprache sein. Vor allem in der Offensive werden sich die Ostschweizer deutlich agiler und mit mehr Laufbereitschaft präsentieren müssen. Zuletzt waren die Auftritte in dieser Hinsicht nicht mehr befriedigend. Obschon dies für Gewöhnlich eine der Stärken dieser Mannschaft war.

Der Laufstarke Fabian Rohner wird gegen die Zentralschweizer nicht mittun können. Nach seiner vierten Gelben Karte muss die FCZ-Leihgabe ein Wochenende aussetzen. Seine Geschwindigkeit hätte dem Wiler Angriffsspiel durchaus gut getan. Ebenso nicht mit dabei ist Dominik Schmid, er sitzt nach wie vor seine Sperre aus dem Chiasso-Spiel ab. Aber auch der SC Kriens hat mit Jan Elvedi und Igor Tadic zwei Gewichtige Ausfälle zu beklagen.

Zwei enge Duelle

Wie der FC Wil, trägt auch der SCK seine Heimspiele auf Kunstrasen aus. Das könnte den Gästen aus der Ostschweiz durchaus in die Karten spielen. Das erste Duell in der laufenden Spielzeit ging mit 2:0 an den die Äbtestädter, bereits damals waren die beiden Mannschaften beinahe auf Augenhöhe, die Wiler waren aber in der Offensive deutlich effizienter. Ausgerechnet das, ist dem Team von Ciriaco Sforza zuletzt abhandengekommen. Mit einem Sieg gegen den SC Kriens würden die Wiler aber einen grossen Schritt in die richtige Richtung machen. Denn schon eine Woche später wartet das Duell mit dem engsten Verfolger, dem FC Winterthur.