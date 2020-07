Der FC Wil beendet seine schwarze Auswärtsserie und siegt in Schaffhausen In den ersten 22. Minuten des Challenge-League-Spiels zwischen Schaffhausen und Wil fallen fünf Treffer. Weil die Gastgeber danach einige Tormöglichkeiten versäumen, behält Wil das bessere Ende für sich und gewinnt 3:2. Pascal Ibig aus Schaffhausen 07.07.2020, 23.38 Uhr

Wils Kwadwo Duah umkurvt den Goalie und erzielt den 3:2-Siegtreffer. Gianluca Lombardi

Die Wiler beenden ihre schwarze Auswärtsserie in der Challenge League und gewinnen gegen den FC Schaffhausen mit 3:2. Alle Tore dieser Partie fallen in den ersten 22 Minuten. In der zweiten Halbzeit benötigen die Wiler Glück, um nicht noch einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen.

Bereits von der ersten Minute an spielten beide Mannschaften nach vorne. In der dritten Minute eröffnete Kwadwo Duah, der nach Zuspiel von Julian von Moos den Ball ins Tor beförderte, das Skore. Die Schaffhauser reagierten prompt. Nur zwei Minuten später kam Serge Müller aus dem Rückraum angelaufen und erzielte mit einem satten Schuss den Ausgleich. Zeit zum Durchschnaufen blieb keine, denn bereits drei Minuten später erzielte Radivoj Bosic mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung die neuerliche Wiler Führung. Wiederum wenige Sekunden später traf Veljko Vukasinovic zum 2:2-Ausgleich für Schaffhausen. Danach flachte das Spiel etwas ab, ehe in der 22. Minute Valon Fazliu einen langen Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung Duah spielte. Dieser umkurvte Goalie Amir Saipi und schob ins leere Tor ein.

Nach der Pause umgekehrte Verhältnisse

Nach dem Seitenwechsel waren es die Schaffhauser, die besser ins Spiel kamen. Sie scheiterten aber immer wieder an der Genauigkeit beim letzten Pass oder im Abschluss. Die Wiler hingegen waren in der zweiten Hälfte nicht wiederzuerkennen. Nichts mehr war von der Spielfreude der ersten Halbzeit zu sehen. So konnten sie von Glück reden, dass die Schaffhauser ihre zahlreichen Chancen nicht nutzten. Letztendlich kamen die Wiler dennoch zum ersten Auswärtssieg seit Oktober des vergangenen Jahres und beendeten damit ihre Negativserie. (pib)

Telegramm

Schaffhausen – Wil 2:3 (2:3)

Tore: 3. Duah 0:1. 5. Müller 1:1. 8. Bosic 1:2. 10. Vukasinovic 2:2. 22. Duah 2:3.

Schaffhausen: Saipi; Mujcic (80. Talic), Bunjaku, Kronig (46. Qollaku); Lika (56. Kaiser), Müller, Bislimi (88. Bajrami), Del Toro; Taipi, Barry; Vukasinovic (56. Imeri).

Wil: Kostadinovic; Rohner, Schmied, Kamberi, Padula; Ismaili (84. Schäppi), Abedini; Bosic (75. Silvio), Fazliu, Von Moos; Duah.

Bemerkungen: Wil ohne Brahimi (verletzt), Dimitriou und Muntwiler (nicht im Aufgebot). – 23. Pfostenschuss Fazliu. 37. Pfostenschuss Taipi. – Verwarnungen: 12. Schmied (Foul), 39. Bunjaku (Foul), 69. Abedini (Foul), 77. Del Toro (Foul), 82. Qollaku (Foul), 86. Padula (Zeitverzögerung), 92. Rohner (Foul).

Resultate Challenge League

29. Runde

Lausanne – Chiasso 2:1 (2:1)

Winterthur – Vaduz 1:4 (1:2)

Grasshoppers – LS-Ouchy 4:0 (1:0)

Schaffhausen – Wil 2:3 (2:3)

Kriens – Aarau Mi 18.15