Der FC Wil ist in Thun chancenlos und verliert mit 0:3 Beim Gastspiel im Berner Oberland bleiben die Wiler glück- und torlos. Den Äbtestädtern wollte an diesem Abend wenig gelingen. Gianluca Lombardi 05.02.2022, 21.01 Uhr

Sofian Bahloul (li.) sah seine vierte gelbe Karte und ist in Winterthur gesperrt. Foto: Gianluca Lombardi

Keine drei Minuten waren gespielt, da standen in den Notizbüchern der Journalisten bereits ein Lattenschuss und ein Tor für den FC Thun. Mit ihrem Blitzstart erwischten die Berner ihre Gäste aus der Ostschweiz auf dem falschen Fuss und gingen früh in Führung. Dominik Schwizer war es, der die Hausherren auf Zuspiel von Daniel Dos Santos in Front brachten.

Die Wiler waren hier nicht um eine Antwort verlegen und versuchten ihr Glück ebenfalls. Doch sowohl Silvio als auch Nils Reichmuth blieben mit ihren Abschlüssen erfolglos, so dass die Thuner weiterhin führten. In der Folge waren es die Gastgeber, die hier deutlich besser in der Partie waren und folgerichtig auf 2:0 erhöhten.

Hohe Fehlerquote

Dieses Mal war es Roland Ndongo der sich feiern lassen durfte. Wils Torhüter Marvin Keller machte dabei eine äusserst schlechte Figur, als er den vorhergehenden Abschluss durch die Finger gleiten lies und mit einem Kullerball mustergültig für den Torschützen auflegte. Eine Aktion die Sinnbildlich für den ganzen Wiler Abend stand.

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause waren die Wiler gut bedient. Auch Cheftrainer Brunello Iacopetta erkannte, das sich etwas ändern muss und versuchte sein Glück. Für den glücklosen Emir Tonbul brachte der Wiler Übungsleiter Kastrijot Ndau ins Spiel und zog Captain Philipp Muntwiler zurück in die Innenverteidigung.

Vorne wie hinten

Die Hoffnungen auf Besserung schwanden aber rasant. Wie schon im ersten Durchgang legten die Thuner einen Blitzstart hin. Timothie Zali hatte Pech und lenkte einen Ball der Berner Oberländer unhaltbar in den eigenen Kasten ab. Ein Eigentor zum Einstand, das hatte sich der Neuzugang aus Rapperswil-Jona wohl anders vorgestellt.

In der Folge hatte der FC Thun das Geschehen komplett unter Kontrolle und spielte das Resultat geschickt über die Zeit. Die Hausherren liefen dabei nur selten Gefahr einen Gegentreffer zu kassieren. Man darf beim FC Wil an diesem Samstagabend von einem Totalausfall sprechen. Dass die Wiler es besser können, müssen Sie in der kommenden Woche beim FC Winterthur beweisen.

Telegramm:

FC Thun – FC Wil 1900 3:0 (2:0)

Stockhorn Arena, Thun: 2131 Zuschauer – Schiedsrichter: Staubli.

Tore: 2. Schwizer 1:0, 28. Ndongo 2:0, 49. Zali (Eigentor).

Thun: Ziswiler; Dorn, Sutter, Bürki, Schüpbach; Karlen (75. Castroman), Fatkic (67. Rüdlin); Ndongo (67. Dzonlagic), Dos Santos (67. Hasler), Schwizer; Gerndt (82. Lekaj).

Wil: Keller; Frei (57. Dickenmann), Zali, Tonbul (46. Ndau), Heule; Zumberi, Muntwiler, Reichmuth (57. Fazliu); Bahloul, Silvio (57. Touré), Lukembila (85. Rustemoski).

Bemerkungen: Thun ohne Hirzel (krank), Kyeremateng (verletzt), Roth, Dushica und Ahmed (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Ismaili, Sauter, Malinowski (alle verletzt), Miranda, Jones, Abazi, Daniel und Abubakar (alle nicht im Aufgebot). – 2. Lattenschuss Dos Santos.

Verwarnungen: 34. Fatkic, 40. Dorn, 43. Muntwiler, 81. Zali, 84. Bahloul.