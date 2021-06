Der Ex-FCSG-Spieler Sébastien Wüthrich geht nach Thailand

Schritt nach Asien Der Ex-FCSG-Spieler Sébastien Wüthrich wagt ein Abenteuer und wechselt nach Thailand Der Romand hat mit dem FC St.Gallen in der Europa League gespielt. Nun setzt der 31-Jährige seine Karriere in der höchsten thailändischen Liga fort. 15.06.2021, 12.00 Uhr

Sébastien Wüthrich 2014 in einem Spiel mit St.Gallen gegen Aarau. Urs Jaudas

(pl) Sébastien Wüthrich, der im Winter 2013 leihweise für eineinhalb Saisons vom FC Sion nach St.Gallen gekommen war, spielte zuletzt in Rumänien.

Für die Ostschweizer absolvierte er 53 Pflichtspiele. Als Aufsteiger qualifizierten sich die St.Galler damals für die Europa League: Auf internationalem Parkett kam Wüthrich zu sechs Einsätzen, ehe er im Sommer 2014 den Klub verliess.

Eine der ältesten Städte Thailands

Nun hat der Mittelfeldspieler beim thailändischen 1.-Liga-Club Ratchaburi Mitr Phol einen Vertrag unterschrieben, wie der Verein via Twitter vermeldet. Der Klub belegte in der vergangenen Saison in der höchsten Liga Thailands den achten Rang.

Ratchaburi liegt 80 Kilometer westlich von Bangkok und gehört zu den ältesten Städten des Landes. Sie zählt 50'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wüthrich lief in der Schweiz, nebst dem FC St.Gallen und Sion, auch für Aarau und Servette auf. Zudem spielte er ein halbes Jahr für Montpellier in der Ligue 1.