Der erste WM-Sieg ist überfällig für den Motocross-Star des MRSV Frauenfeld Jeremy Seewer: «Schon zweimal in dieser Saison war ich so nahe dran wie noch nie» In der Königsklasse des Motocross mischt auch ein Schweizer munter mit: Jeremy Seewer, der WM-Zweite der vergangenen Saison und Mitglied des Motor- und Radsportvereins Frauenfeld. Daniel Good 18.08.2020, 05.00 Uhr

Jeremy Seewer ist der erste Schweizer Werksfahrer in der wichtigsten Motocrosskategorie. Bild: Riccardo Righetti/Imago

Er ist Stammgast auf dem Podest.

Seine Konstanz auf höchstem Niveau trug ihm 2019 Rang zwei in der WM-Gesamtwertung ein.

Der 25-jährige Jeremy Seewer verblüffte schon in seiner ersten Saison als Werksfahrer mit Yamaha in der MXGP-WM, der Königsklasse im Motocrosssport.

25 Personen kümmern sich um ihn

Seewer beteiligt sich an einer weltumspannenden Rennserie. Ein Team von rund 25 Personen kümmert sich das ganze Jahr über um die drei Werksfahrer Yamahas – nicht einberechnet die Verantwortlichen für die Entwicklung in Japan. Seewer steht nicht nur ein persönlicher Renningenieur zur Verfügung, sondern auch einer für die Testfahrten.

Die Nummer eins im Werksteam von Yamaha

Jeremy Seewer Bild: Steve Bauerschmidt / www.imago-images.de

Zu einem Laufsieg im Rahmen der WM hat es Seewer freilich noch nicht gereicht. «Schon zweimal in dieser Saison war ich so nahe dran wie noch nie. Natürlich will ich immer gewinnen. Aber ich ‹verkopfe› mich nicht wegen der zweiten Ränge. Wir bestreiten ja eine Meisterschaft. Das ist entscheidend. Und im vergangenen Jahr zeigte ich, was ich drauf habe», sagt er.

Und schliesslich ist Seewer noch jung, aber bereits der schnellste Fahrer im Werksteam von Yamaha, das schon zwei Dutzend WM-Titel einheimste. «Abgerechnet wird am Schluss», sagt Seewer.

Der Restart in der Motocross-WM nach einer fünfeinhalbmonatigen Rennpause erfolgte in Lettland. Binnen sieben Tagen wurden sechs Rennen durchgeführt. Seewer wurde in Kegums 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Riga zweimal Zweiter, fiel im WM-Zwischenklassement aber auf den sechsten Rang zurück.

Denn am letzten Rennwochenende stürzte er kurz nach dem Start. Eine Reihe Gegner fuhr über den am Boden liegenden Schweizer, weil sie nicht mehr ausweichen konnten. Insbesondere Seewers Rippen und Lunge nahmen Schaden. «Aber nicht so schlimm. Stürze gehören zum Geschäft», sagt Seewer. «95, wenn nicht 99 Prozent davon gehen glimpflich aus.»

Am Tage des Sturzes musste er nochmals starten

Ein Rennen stand für den angeschlagenen Seewer nach dem Sturz aber noch auf dem Programm. Am gleichen Tag. Die Ärzte gaben grünes Licht. Seewer sagt:

«Es war härter, als ich es mir vorgestellt hatte. Anfangs ging es, aber dann merkte ich jeden Schlag ganz brutal.»

Es gab immerhin Platz sieben. Die Gesundheit war für einmal wichtiger als das Gewinnen.