Der ehemalige Nationalspieler Armin Brunner übernimmt beim UHC Waldkirch-St.Gallen als Trainer Mit Armin Brunner präsentiert Waldkirch-St.Gallen die Wunschlösung als Nachfolger von Fabian Arvidsson. Unter dem Schweden arbeitete Brunner in der vergangenen Saison als Assistent. 23.03.2020, 12.03 Uhr

Armin Brunner (Mitte) fungierte in der vergangenen Saison als Assistenztrainer bei Waldkirch-St.Gallen. Niklaus Schmid

Armin Brunner ist in Waldstatt aufgewachsen und absolvierte bereits seine Juniorenzeit beim Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen. 2003 verhalf er dem Team zum Aufstieg in die NLA. Anschliessend spielte der Sportlehrer für Alligator Malans in der NLA und absolvierte eine Saison bei Järfälla in der höchsten Schwedischen Spielklasse. Während dieser Zeit absolvierte der Appenzeller insgesamt 78 Spiele für die Nationalmannschaft und repräsentierte die Schweiz an vier Weltmeisterschaften. Nach seinem Rücktritt als Spieler wechselte Brunner wieder zu seinem Stammverein und übernahm dort die Ausbildung der vereinseigenen Trainer. In der Saison 2 019 /2020 wirkte er bereits als Assistenztrainer im Staff von Fabian Arvidsson mit.