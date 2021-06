Edy Tanner war als Amateurreiter am CSIO erfolgreich

PORTRÄT Der Amateurreiter, der am CSIO St.Gallen die Profis ärgerte: «Ich wollte lieber tschutten» Der Appenzeller Edy Tanner ist Banker und Amateurreiter. Dennoch hielt er im Cupfinal am CSIO mit der Elite mit. Das lässt ihn nicht abheben: «Ich bleibe Wochenendreiter.» Er kam über Umwege zum Reitsport. Peter Wyrsch 24.06.2021, 09.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edy Tanner mit Ehefrau Michèle im Pferdehof im thurgauischen Hattenhausen. Links Tanners Spitzenpferd Bell Ragazzo. Bild: Peter Wyrsch

Als Managing-Direktor und Regionalleiter Ostschweiz eines Investment-Bankhauses ist Edy Tanner voll engagiert. Dennoch findet der 38-jährige Appenzeller Zeit für sein Steckenpferd: Er ist erfolgreicher Springreiter und reihte sich mit seinem zweiten Platz im Cupfinal während des CSIO St.Gallen mitten in die nationale Profigilde ein. «Ich bin und bleibe aber Wochenend-Reiter und Amateur und kenne meine Grenzen», versichert der smarte, in Speicher aufgewachsene Banker. «Ich wählte bewusst die berufliche sicherheitsorientierte Schiene. Dennoch bin auch sportlich ehrgeizig und fokussiert. Ich möchte in Zukunft weiterhin die Reitprofis ärgern.»

Mit dem dunkelbraunen, 12-jährigen Hannoveraner-Wallach Bell Ragazzo verfügt Tanner über ein spezielles Pferd mit Springvermögen. «Bell, der früher Buddy hiess, ist eine starke Persönlichkeit. Ich erwarb und reite ihn seit drei Jahren. Es war Liebe auf den ersten Blick.» In Rüsselsheim, dem Ort des Stammhauses Opel, fanden Bell Ragazzo, der schöne Bursche, und Tanner zueinander. Zusammen mit seinem Trainer, dem St.Galler Rekordinternationalen und ehemaligen Weltcup-Sieger Markus Fuchs, entdeckte er ihn auf Anhieb. «Ich sah den hübschen Dunkelbraunen, machte mit ihm wenige Sprünge und wusste sofort, dass wir in Zukunft zusammen gehören. Bell ist daher unverkäuflich.»

Mit Markus Fuchs hilft ihm ein prominenter Trainer

Mit drei Schwestern wuchs Edy Tanner in Speicher auf. «Mein Grossvater besass einen Bauernhof, meine Eltern erwarben Pferde und Ponys für meine Schwestern. Ich wollte lieber tschutten oder betrieb Laufsport. Auch Badminton spielte ich leidenschaftlich.» Und mit Erfolg: Tanner war einst im nationalen Kader und wurde im Mixed Schweizer Meister. Doch plötzlich machte es Klick für die Pferde und den Pferdesport. «Es war bei meinem ersten kleinen Turnier auf der Anlage der Familie Bleiker in Gais. Da wusste ich, dass ich mit diesen edlen Tieren meine Freizeit im Sport verbringen wollte.»

Erstmals ins nationale Rampenlicht rückte Edy Tanner am ersten CSI St.Moritz 2015. Mit der Schimmelstute La Traviata klassierte sich der Appenzeller einmal im zweiten und einmal im sechsten Platz in Springen über 130 und 140 cm. Ende 2017 wurde die Sachsenstute altershalber aus dem Sport zurückgezogen.

Seit 23 Jahren wird Tanner von Markus Fuchs trainiert und gefördert. «Edy hat sportliches Talent, ist fleissig, pflegeleicht und sehr engagiert», lobt Fuchs seinen Schützling. Sie sind sich auch freundschaftlich verbunden und teilen das Co-Präsidium des CSIO-Klubs St.Gallen. Tanner reitet künftig auch den von Fuchs kürzlich erworbenen Schimmel Fittibaldi, mit dem er dieses Wochenende in Stadl-Paura in Ober-Österreich debütieren und mit Bell Ragazzo den GP bestreiten wird.

Den zweiten Platz im CSIO-Cupfinal hinter Profi Niklaus Schurtenberger und vor seinem Idol Steve Guerdat bezeichnet Tanner als sein bislang wertvollstes Resultat. Weitere Träume? «Meine wären eine Medaille an einer Elite-Meisterschaft und vielleicht einmal ein Einsatz in einem Nationenpreis. Doch Wünsche gehen nicht alle in Erfüllung.»

Gattin Michèle teilt seine Begeisterung für Pferde

Dass Tanner auf dem derzeitigen Niveau konkurrenzfähig ist und seine Pferde gepflegt und gefordert werden, hat er seiner Gattin Michèle und deren Familie zu verdanken. Seit 18 Monaten hausen Tanners Pferde «Im Hoi», dem Bauernhof der Elseners in Hattenhausen in der Gemeinde Wäldi, unweit des Conny-Land in Lipperswil. «Da möchten wir auch ein Haus bauen, damit wir so nahe wie möglich bei unseren Pferden sind. Wir warten auf die Baubewilligung», so Tanner. Seine ebenfalls pferdebegeisterte Frau Michèle nickt. Die beiden lernten sich vor neun Jahren am CSI Zürich kennen. Seither sind sie ein Paar. Sie heirateten «Im Hoi» am 18. August 2018 und feierten mit 100 Gästen.

Nicht nur sein Werdegang als Reiter, sondern auch seine Karriere als Banker habe sich lange Zeit nicht abgezeichnet, sagt Tanner. «Früher hatte ich lieber Sprachen als Zahlen.» Dass sich im Leben manches ändern kann, erfuhr der doppelt Erfolgreiche.