Der Anfang ist gemacht: Warum der FC St.Gallen das Auftaktspiel gewonnen hat – und wo er noch Luft nach oben hat St.Gallen steigt mit einem 1:0-Sieg gegen Sion in die Saison. Noch haben die Espen ihr Spiel nicht ganz gefunden, können sich aber auf ein solides Gerüst verlassen. Und doch zeigt sich: In der Offensive besteht noch Potenzial. Ralf Streule 21.09.2020, 07.44 Uhr

St.Gallens Torschütze Betim Fazliji (rechts) enteilt seinem Gegenspieler Gaëtan Karlen. Bild: Michel Canonica

(20. September 2020)

Es kann nicht im gleichen Stil weitergehen. So hat das die Führung des FC St.Gallen zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber dennoch: Bei den Ostschweizern war man in den vergangenen Tagen darauf bedacht, die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Nach dem ersten Spiel der Saison 2020/21 können Matthias Hüppi und Co. durchatmen. Der Anfang ist gemacht, drei Punkte sind gewonnen, und etwas Selbstvertrauen ebenso.

Sein Team habe gegen den FC Sion zwar etwas Glück gebraucht, sagte Zeidler am Ende. Es habe aber gegen einen starken Gegner gewonnen. «Da waren immerhin der gefährliche Gaëtan Karlen, die schnellen Cleiton Itaitinga und Jared Khasa – und da war Serey Dié im Mittelfeld.» Fabio Grosso, der Trainer der Walliser, der gleich mit fünf Neuen in die Partie stieg, lobte am Ende sowohl seinen Gegner wie auch sein eigenes Team. «Wir kehren zurück ins Wallis mit einer Basis, die mich zuversichtlich stimmt.»

St.Gallen kann sich auf ein solides Gerüst verlassen

Noch gibt es wenige Anhaltspunkte, wie die beiden Teams in dieser Saison wirklich einzuschätzen sind. Sion spielte attraktiver und mutiger als bei den Auftritten gegen St.Gallen im vergangenen Jahr – und hat mit Matteo Tosetti und Guillaume Hoarau noch zwei Trümpfe in der Hinterhand, die ab kommender Woche spielberechtigt sein werden.

Und die Ostschweizer haben ihr Spiel zwar noch nicht ganz gefunden, können sich aber auf ein solides Gerüst verlassen. Die junge Verteidigung um einen starken Betim Fazliji zeigte sich – mit wenigen Ausnahmen zu Beginn des Spiels und in den Schlussminuten – sehr stabil. Alessandro Kräuchi auf der «Hefti-Position» als rechter Aussenverteidiger spielte mutig. Und im Mittelfeld ist die Schlagkraft mit Jordi Quintillà und Lukas Görtler weiterhin gross.

Jordi Quintillà im Mittelfeld am Ball. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus (20. September 2020)

Erste Anzeichen aber gab es, dass es in der Offensive zumindest zu Beginn der Saison noch nicht so flüssig laufen dürfte wie zuletzt. Die Versuche durch die Mitte blieben oft erfolglos, Freistösse brachten die grösste Gefahr vor das Walliser Tor. Bezogen auf seine neuen Offensivkräfte Florian Kamberi, Élie Youan und Kwadwo Duah, die noch wenig zum Spiel beitragen konnten, sagte Zeidler am Ende:

«Logisch, kann noch nicht alles funktionieren – ich bin aber sicher, dass wir die Richtigen geholt haben.»

Lawrence Ati Zigi: Note 4.5. Hält, was er halten muss. Kurzes Zögern vor dem Herauslaufen bringt ihn nach 26 Minuten in eine heikle Situation.

Leonidas Stergiou: Note 5. Ein sehr sicherer Wert in der Defensive – wenn auch nach vorne etwas unauffälliger als Fazliji.

Basil Stillhart: Note 4. Ist noch nicht wie gewünscht im Spiel, die guten Ansätze sind aber deutlich zu sehen. Florian Kamberi: Note 3.5. Ein scharfer Abschluss ist die einzige Ausbeute. Wird von den Verteidigern oft abgelaufen.

Jordi Quintillà: Note 5. Starke Freistösse, gute Übersicht. Einzig die überraschenden Pässe in die Spitze sind für einmal eher selten.

Jérémy Guillemenot: Note 4.5. Laufstark, bringt Bewegung in die Offensive. Meist aber zu einfach vom Ball zu trennen.

Victor Ruiz: Note 4.5. Kommt nach der Pause, fügt sich schnell ein mit seinen Tugenden: Laufarbeit, Offensivdrang und einem starken Freistoss.

André Ribeiro: Note 4. Hat einige gute Aktionen, kann das Spiel hinter der Spitze aber noch zu wenig prägen.

Lukas Görtler: Note 4.5. Wie immer ein Kämpferherz mit Vorwärtsdrang, sucht die Abstimmung mit Kräuchi noch.

Thody Élie Youan: Note 3.5. Kann sich in seinem gut 20-minütigen Einsatz noch nicht in Szene setzen. Miro Muheim: Note 4.5. Technisch stark wie gehabt, mit viel Zug nach vorne. Die Schussversuche misslingen hingegen.

Betim Fazliji: Note 5.5. Der Torschütze ist defensiv stabil und vor allem: sehr präzis im Offensivspiel. Stark, nach mehrwöchiger Verletzungspause.

Kwadwo Duah: Note 4. Temporeich und lauffreudig, Pässe und Ableger aber oft unpräzis. Macht in der Pause für Florian Kamberi Platz.

Tim Staubli: Keine Note. Nur gut zehn Minuten im Einsatz. Zu wenig für eine Bewertung.

Alessandro Kräuchi: Note 4.5. Zeigt auf als Aussenverteidiger ein selbstbewusstes Spiel – defensiv zwei drei Mal in Nöten.



VAR entscheidet für die St.Galler

Die Intensität war von Beginn weg hoch gewesen, schon nach zehn Minuten hatten drei Spieler nach Zusammenstössen gepflegt werden müssen. Sions Arian Kabashi wurde schon nach zwölf Minuten verletzt ausgewechselt – Grosso stellte seine Verteidigung früh um. Dennoch gehörte den Wallisern die erste halbe Stunde des Spiels, sie lancierten aus einer sicheren Defensive immer wieder gefährliche Angriffe.

Es waren aber die St.Galler, die trafen. Jordi Quintillà setzte nach 38 Minuten einen Freistoss an die Latte, Fazliji erbte per Kopf. Der Videoschiedsrichter gab das Tor nach anfänglich geahndeter Offsideposition. Erst nach dem 1:0 ähnelte das St.Galler Spiel jenem der vergangenen Saison. Von nun an und bis in die Schlussphase zogen sie ihr Pressing auf, waren dominant und kreativer als der Gegner. Als Basil Stillhart nach einer Stunde einen Ball vor dem Strafraum abfing, wusste sich Ayoub Abdellaoui nur mit einer Notbremse zu helfen. Lieber als einen Platzverweis hätte Zeidler einen aufs Tor ziehenden Stillhart gesehen, sagte der Trainer später. Ein 2:0 wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen – ein Resultat übrigens, das den Vizemeister gleich wieder an die Spitze der Super-League-Tabelle geführt hätte.

Die numerische Überlegenheit der St.Galler aber war in der Folge kaum zu spüren. Und am Ende musste Zeidler sogar von Glück sprechen. In den letzten Minuten des Spiels kamen die Walliser zu zwei Grosschancen. Es wäre ein zu üppiger Lohn gewesen für Grossos Team.

FCSG-Trainer Peter Zeidler leidet mit.

Bild: Michel Canonica

(20. September 2020)

Nun gilt der Fokus den Griechen

Als Motivationsspritze für den kommenden Donnerstag hält der Auftritt der Ostschweizer allemal her. Dann wird der AEK Athen im Kybunpark gastieren – es geht um die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League. Zeidler machte gleich klar, dass ab sofort jenes Spiel im Zentrum stehe – ihm stehe in den kommenden Tagen viel Videostudium bevor. Die Freude ist gross: «Noch vier Mal schlafen.» Und noch sieben Mal, bis man in Vaduz gastiert in der zweiten Meisterschaftsrunde.