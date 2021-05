Handball. Die Brühlerinnen stehen am Pfingstmontag mit dem Rücken

Playoff-Final Der 32. Titel für den LC Brühl entschwindet – die St.Gallerinnen stehen am Pfingstmontag mit dem Rücken zur Wand Die St.Galler Titelverteidigerinnen verlieren auch das zweite Spiel im Playoff-Final gegen Zug mit 22:24. Fritz Bischoff 21.05.2021, 23.42 Uhr

Die Zugerin Laura Baumann (rechts) entwischt Martina Pavic, Tabea Schmid und Malin Altherr (von links). Alexander Wagner

Für die Handballerinnen des LC Brühl ist die Titelverteidigung und damit der 32. Meistertitel in der Vereinsgeschichte weiter in die Ferne gerückt.

Nachdem das Team von Trainer Nicolaj Andersson am vergangenen Dienstag das erste Spiel des Playoff-Finals gegen Zug nach der Verlängerung knapp 29:30 verloren hatte, konnten sich die Ostschweizerinnen gestern Abend in Winterthur an den Zentralschweizerinnen nicht revanchieren und verloren 22:24.

Brühl mit dem Rücken zur Wand

In der Gesamtbilanz steht es vor dem dritten Vergleich vom Pfingstmontag wieder in Winterthur neu 2:0 zu Gunsten des LK Zug, der damit für seinen fünften Titelgewinn nur noch einen Sieg benötigt.

Doch soweit hätte es nicht kommen müssen. Wie schon im ersten Vergleich waren sich die beiden Teams in einem attraktiven, intensiven und kämpferischen Vergleich weitgehend ebenbürtig. Am Ende waren die Zugerinnen das glücklichere, weil cleverere und abgeklärtere Team.

Dabei hatte die Partie für den LC Brühl bis zur 23. Minute einen nahezu idealen Verlauf genommen. Aus einer sicheren Defensive heraus wurden in der Offensive wenig Fehler begangen und die Wurfauswertung der St.Gallerinnen passte.

Brühler Betriebsausfall

Doch nach dem 12:6 zu Gunsten der Brühlerinnen ging unvermittelt gar nichts mehr. Die Fehlerzahl schnellte in die Höhe, die Würfe verfehlten das Ziel und in der Verteidigung bekamen die St.Gallerinnen keinen Zugriff mehr auf die Zugerinnen.

Die Innerschweizerinnen steigerten sich in einen eigentlichen Spielrausch. Bis zur Pause verkürzten sie auf 10:12, um in der zweiten Halbzeit schon nach zwei Minuten zum 12:12 auszugleichen und dann die Führung bis zum 16:12 auszubauen.

Während 17 Minuten gelang dem LC Brühl kein Treffer. Die siebenfache Torschützin Martina Pavic sagte:

«Wir agierten nur noch panisch ohne Geduld und viel zu fehlerhaft.»

Doch trotz des Betriebsausfalls bei den St.Gallerinnen war das Spiel noch nicht verloren. In der 49. Minute glückte beim 18:17 wieder der Anschlusstreffer. Trotz weiterhin zu vielen Fehlern – am Ende waren es deren 13 – konnte in der Schlussviertelstunde das Spielgeschehen wieder offen gestaltet werden.

«Kopf hoch» lautet die Parole für den Pfingstmontag

So stand es in der 56. Minute 22:21. Doch Zug liess sich nicht mehr beirren und brachte den zweiten Sieg in diesem Playoff-Final über die Zeit. «Wie schon im ersten Spiel haben wir den Zugerinnen einfach zu viel geschenkt. Das war alles andere als clever und abgeklärt und damit extrem ärgerlich», resümierte Martina Pavic.

Trotzdem will sie und das gesamte Team den Kampf um den Meistertitel noch nicht aufgeben. «Kopf hoch» lautet die Parole für den Pfingstmontag.

Vielleicht gelingt es Brühl ja dann endlich, über die gesamte Spielzeit eine konstante Leistung zu erbringen. Die Fähigkeiten zum Sieg besitzen die St.Gallerinnen trotz der Unerfahrenheit ihres Teams.

Zug – Brühl 24:22 (10:12)

AXA Arena Winterthur – 50 Zuschauer – Sr. Meier/Henning.

Strafen: Je 5-mal 2 Minuten.

Zug: Abt/Booijink, Ligue; Tschamper (6/2), Cavallari (3), Stutz (1/1), Heinzer (1), Baumann (2), Kähr (6), Estermann (1), Steinmann, Eugster (1), Hess, Gwerder (3), Spieler, Jónsdóttir.

Brühl: Dokovic/Fabia Schlachter; Ackermann, Simova (2), Brunner, Pavic (7/4), Stacher, Altherr (3), Gutkowska (2), Betschart (1), Schnyder (1), Schmid (4), Marina Schlachter, Lüscher (2),

Bemerkungen: Brühl ohne Fudge, Forizs und Tomasini (alle verletzt).