Schwimmen Der St.Galler Marius Toscan hat an der EM in Budapest seinen persönlichen Rekord im Blick Der 19-jährige Schwimmer Marius Toscan will an der EM seine Bestzeit über 400 m Lagen unterbieten. Ives Bruggmann 18.05.2021, 05.00 Uhr

Lagenspezialist Marius Toscan feiert Premiere bei der Elite-EM in Budapest. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Marius Toscan ist auf Kurs. Denn der 19-jährige St.Galler Schwimmer ist in der Elite angekommen. Nicht nur das, mittlerweile misst sich der ehrgeizige Athlet des Schwimmvereins St.Gallen-Wittenbach mit den Besten Europas. In dieser Woche nimmt Toscan in Budapest erstmals an einer EM und damit einem Grossanlass teil. Die Erfahrungen eines solchen Anlasses sind das, was dem St.Galler noch fehlt auf dem Weg an die Spitze. Denn Toscan will dereinst an den Olympischen Spielen teilnehmen. Sein Fernziel lautet Paris 2024.

Der mehrfache Schweizer Meister bei den Junioren ist auf bestem Weg dorthin. In seiner Paradedisziplin 400 m Lagen ist er in der Schweiz jetzt schon der Beste, schwamm kürzlich bei seinem Sieg an den nationalen Titelkämpfen in Uster die zweitschnellste Zeit, die je ein Schweizer erreicht hat. Mit seiner persönlichen Bestmarke von 4:20,62 Minuten zählt er in seinem Jahrgang weltweit zu den Topathleten.

23 Stunden Training – Woche für Woche

In Budapest geht es für Toscan darum, unter den speziellen Rahmenbedingungen eines Grossanlasses seine Bestleistung abzurufen. Deshalb setzt sich der Polymechaniker-Lehrling der Bühler AG eine neue persönliche Bestzeit über 400 m Lagen als Ziel. Er will die Schallmauer von 4:20 Minuten unterbieten. Das ist eine riesige Herausforderung für den jungen St.Galler. Doch Toscan vertraut auf seine Fähigkeiten, die er sich im täglichen Training erarbeitet hat. «Ich weiss, wenn ich das Richtige regelmässig genug mache, erreiche ich meine Ziele», sagt Toscan.

Neun zweistündige Schwimmtrainings absolviert der EM-Teilnehmer mindestens pro Woche. Dazu kommen bis zu drei einstündige Krafttrainings. So kommt Toscan auf 22 bis 23 Stunden Trainingsaufwand – Woche für Woche. Beim Saisonhöhepunkt in Budapest geht es für ihn nun darum, das Gelernte abzurufen und in die Tat umzusetzen. Mit einer neuen Bestzeit könnte Toscan unter die besten 20 schwimmen. Für einen Angriff auf die europäische Spitze ist es bei seiner ersten EM noch zu früh.

Fünf Sekunden bis Olympia

Neben seiner Paradedisziplin tritt Toscan auch noch in zwei weiteren Rennen an. Am Dienstag um 10.30 Uhr startet der St.Galler über 200 m Delfin, am Mittwoch um 10 Uhr über 200 m Lagen. Der Abschluss folgt dann für den Athleten des Schwimmvereins St.Gallen-Wittenbach am Sonntag über die 400 m Lagen. «Drei Starts, drei persönliche Bestzeiten», gibt Trainer Gabriel Schneider die Marschroute vor. Er hat Toscan in den vergangenen Jahren an die nationale Spitze geführt. «Marius hat die Jahresziele jedes Jahr erreicht, teilweise sogar übertroffen», sagt Schneider.

Die B-Limite für Olympia habe Toscan mit der aktuellen Zeit bereits drei Jahre vorher unterboten. «Für Olympia braucht es aber die A-Limite, um sicher dabei zu sein.» Diese liegt bei 4:15 Minuten. Das tönt im ersten Moment nach wenig, ist im Schwimmsport aber relativ viel Zeit, vor allem, wenn es in Richtung Weltspitze geht. Und trotzdem: «Fünf Sekunden sollten in drei Jahren möglich sein», sagt Schneider. Toscan fügt hinzu:

«Das Ziel kommt immer näher und wird immer realistischer. Das ist sehr motivierend.»

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr steigerte der 19-Jährige seine persönliche Bestleistung über 400 m Lagen um vier Sekunden. Mit einem ähnlichen Fortschritt wäre Toscan 2022 schon in der Nähe der anvisierten Zeit. Doch zunächst kommt Budapest.