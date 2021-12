Dario Allenspach: Der Gegenentwurf zu Timo Meier

Eishockey-Talent Der junge Herisauer Dario Allenspach hat beim EV Zug den Reifetest schon fast bestanden Der 19-jährige Herisauer Stürmer Dario Allenspach wird beim EV Zug immer wichtiger. Seine Karriere ist der Gegenentwurf zu jener Timo Meiers. Ist er dennoch schon bald NHL-Spieler? Sein Trainer Dan Tangnes hat dazu eine besondere Antwort bereit. Peter Eggenberger Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Dario Allenspach im Spiel gegen Langnau von Ende November. Bild: Urs Flueeler

Im Saisonguide des Magazins «Slapshot» ist der 19-jährige Dario Allenspach sowohl im Kader der National-League-Equipe des EV Zug als auch in jenem des Swiss-League-Teams EVZ Academy aufgeführt. Für die SL misst er 183 cm und wiegt 73 kg, für die NL 184 cm und 75 kg. So kann man auch dokumentieren, dass die Anforderungen in der obersten Schweizer Liga höher sind als eine Stufe darunter... Allenspach hat in beiden Erfahrung gesammelt. In der vergangenen Saison spielte er 32 Mal mit der EVZ Academy und 13 Mal mit dem EVZ. In der laufenden Spielzeit hat er bereits 28 Meisterschafts- und sechs Champions-League-Einsätze mit der ersten Mannschaft absolviert; mit dem Farmteam waren es nur noch zwei.

Der Sohn des ehemaligen SC-Herisau-Goalies Stefan Allenspach hatte im Alter von 16 seinen Stammverein Herisau Richtung Zug verlassen, um dort eine vierjährige KV-Lehre und seine Weiterentwicklung als Eishockeyspieler zu beginnen. Es war eine bewusste Entscheidung für den Weg in der Schweiz. «Ich war in den Juniorenteams nie bei den Besten und sah deshalb von einem frühen Nordamerika-Aufenthalt ab», erläutert Allenspach. Gegenteilig entschied sich im fast gleichen Alter der Herisauer Timo Meier, als er 2013 die KV-Lehre nach einem Jahr abbrach, die Junioren der Rapperswil-Jona Lakers verliess und sein Glück in einer Juniorenliga in Kanada suchte. Ohne NL-Spiel wurde er so mit 20 zum NHL-Spieler.

Tangnes: «Intelligenter Spieler mit Potenzial»

Allenspach war nicht derart mutig – man könnte auch sagen, er war realistisch genug. Sein Weg an die Spitze war Schritt für Schritt geplant und dennoch schnell: Im Dezember 2020 gab er sein Début in der NL; im Playoff-Viertelfinal gegen den SC Bern wurde er zweimal eingesetzt und war mit 18 bereits Teil des Meisterteams. «Das war wie ein Traum», erinnert er sich. Für die laufende Saison sah die Planung von EVZ-Coach Dan Tangnes etwa gleich viele NL- wie SL-Spiele vor. Weil sich in der Offensive aber mehrere Spieler verletzt hatten, wurde Allenspach fast nur in die erste Mannschaft aufgeboten, erhielt dort in den bisherigen 28 Spielen im Durchschnitt fast 10 Minuten Eiszeit und erzielte drei Tore. Tangnes, der die Zuger zum ersten Meistertitel seit 23 Jahren geführt hat, gilt als Trainer, der die jungen Spieler fördert. Er hält viel vom Herisauer: «Dario ist ein sehr intelligenter Spieler. Er hat grosses Potenzial. Wie weit er kommt, hängt davon ab, wie viel harte Arbeit er zu investieren bereit ist.» Die nächsten zwei Jahre seien für Allenspachs Karriere entscheidend. Vor einigen Tagen hat er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet.

Noch erachtet Tangnes Einsätze Allenspachs in den ersten zwei Sturmlinien des EVZ nicht als realistisch: «Welcher 19-Jährige kann dies in der NL?», fragt er und weist darauf hin, dass er viele erfahrene Spieler für die Top 6 der Offensive habe. Und er gibt dem Journalisten auf dessen Frage, ob der Herisauer ein künftiger Nationalspieler und NHL-Crack sei, mit auf den Weg, er solle Allenspach als Test für dessen mentale Reife fragen, welchen Traum er habe und welchen Plan dafür.

«Die NHL ist kein Müssen. Aber ich habe den Traum.»

Allenspach wurde an den vergangenen zwei NHL-Drafts nicht gezogen, obwohl einige Teams ihr Interesse bekundet hatten. Der Ausserrhoder, der als linker und rechter Flügel ebenso spielen kann wie als Center, ist nur begrenzt enttäuscht: «Die Coronapandemie hat wohl auch eine Rolle gespielt.» Und dann sagt er jenen Satz, der ihn den Tangnes-Reifetest bestehen lassen dürfte: «Die NHL ist kein Müssen. Ich habe diesen Traum, und ich bin bereit, dafür alles zu tun. Ich fange unten an und mache jeden Tag kleine Schritte.» Das Gleiche gelte für die A-Nationalmannschaft.

Allenspach weiss, dass er für seine Ziele speziell an seiner Physis arbeiten muss. Zu Timo Meier fehlen ihm stattliche 23 kg. Im neuen Leistungszentrum OYM (On Your Marks) in Cham finden die Zuger Spieler einen der besten Krafträume weit und breit; dort wird gemessen und geforscht. Allenspach steht im vor einigen Tagen bekanntgegebenen, vorläufigen Aufgebot für die U20-WM. Zum Auftakt trainiert das Team von Coach Marco Bayer ab dem 13. Dezember zwei Tage im OYM, bevor es nach Kanada zum Turnier fliegt. Zuvor stehen für Allenspach und den EVZ die Spiele heute gegen den SC Bern und am Samstag in Rapperswil-Jona auf dem Programm.

«Ich erwarte, dass Dario als Leader der U20-Nationalmannschaft am Turnier vorangeht», sagt Tangnes, auch, weil der Herisauer schon an der vergangenen U20-WM teilgenommen habe. Timo Meier war an seiner ersten U20-WM gleich alt wie Allenspach. Und wann absolvierte Timo Meier seine erste A-WM? Als 21-Jähriger.

