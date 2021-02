FC St.Gallen FCSG-Spieler Lukas Görtler nach dem ersten Sieg seit fünf Spielen: «Wenn man auf diese Art gewinnt, ist das wohl die Trendwende» Der FC St.Gallen gerät gegen Luzern in Rückstand, gewinnt aber auch dank einer roten Karte mit 2:1. Vor der Partie in Vaduz haben die Ostschweizer den Anschluss an die Spitzengruppe wieder hergestellt. Patricia Loher 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schlüsselszene: Siegtorschütze Kwadwo Duah (Mitte) zieht weg und kann nur mit einer Notbremse gestoppt werden – Foulpenalty, rote Karte, Ausgleich. Bild: Ralph Ribi

Daumen hoch? Oder Daumen runter? Die Begegnung mit Luzern war für St.Gallen die erste von zwei wegweisenden Partien und ein Paradebeispiel dafür, wie eng es in dieser Liga hinter den Young Boys zu und her geht.

Eine Niederlage, und die Ostschweizer wären vor dem Auswärtsspiel in Vaduz in die Bredouille geraten. Ein Sieg, und der Anschluss an die Spitzengruppe wäre wieder hergestellt.

DIe Last der Ausgangslage

Am Ende eines arbeitsintensiven Tages und nach fünf sieglosen Partien in Folge durften die St.Galler die Daumen in die Höhe strecken: «Es war schon wichtig, wieder einmal zu gewinnen», so Trainer Peter Zeidler. Und der Mittelfeldspieler Lukas Görtler sagte:

«In so einer Phase läuft oft einiges gegen einen. Wenn man nun auf diese Art gewinnt, ist das wohl die Trendwende.»

Den St.Gallern war die Last dieser Ausgangslage jedoch lange anzumerken. Noch während den ersten 45 Minuten hatte wenig darauf hingedeutet, dass sich die Mannschaft würde zurückkämpfen können in diese Partie.

Bereits nach 14 Minuten war sie durch ein Tor von Dejan Sorgic in Rückstand geraten und hatte insgesamt trotz mehr Ballbesitz seltsam uninspiriert und wenig durchschlagskräftig gewirkt.

Der Befreiungsschlag schien ausser Reichweite

Es ging kaum einmal ein Angriff auf, das Spiel der Ostschweizer war statisch und blieb gänzlich ohne Überraschungsmoment. Die Minikrise schien sich auszuweiten, ein Befreiungsschlag in dieser Verfassung ausser Reichweite.

Dabei stellte Luzern, das zuletzt das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt hatte, an diesem Abend keine Übermannschaft. Der Gast tat, was er tun musste und stand defensiv solid. Die Führung hatte er sich mit relativ wenig Aufwand erspielt.

Trotz des am Ende verdienten 2:1-Erfolgs dürften Trainer Zeidler die ersten 45 Minuten noch länger beschäftigen. Nur konnte er eben auch feststellen, dass die Mannschaft noch immer in der Lage ist, sich zu steigern.

Nachdem der Start in die zweite Halbzeit ebenfalls zäh ausgefallen war, und Pascal Schürpf eine gute Möglichkeit ausgelassen hatte, gelang es dem Gastgeber je länger je besser, die Luzerner unter Druck zu setzen.

Die lange glücklose Geschichte mit den Penaltys

St.Gallen liess den Ball beinahe fehlerfrei zirkulieren und entschied die Zweikämpfe wieder vermehrt für sich. Die Folge: In der 56. Minute verursachte Martin Frydek nach einem Foul an Kwadwo Duah einen Penalty, die Intervention des Luzerners hatte gleich auch noch die rote Karte zur Folge. Victor Ruiz verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:1.

St.Gallen verbindet mit Penaltys seit Wochen keine Erfolgsgeschichte: In den vergangenen fünf Partien hatten die Ostschweizer auf teils unglückliche Art fünf Elfmeter kassiert, zudem verschoss Jordi Quintillà am Samstag in Sitten einen Strafstoss. Nun aber ist das Glück vom Elfmeterpunkt zurückgekehrt.

Schon am Dienstag hatte der Trainer angekündigt, dass Captain Quintillà einen allfälligen Penalty gegen Luzern aus freien Stücken nicht mehr treten würde.

Victor Ruiz (rechts) und Betim Fazliji beglückwünschen Torschütze Kwadwo Duah (Mitte). Ralph Ribi

Sechstes Saisontor für Kwadwo Duah

Das Tor und die Überzahl verliehen den Ostschweizern noch mehr Sicherheit. Im Vergleich mit der ersten Halbzeit schaffte es St.Gallen, die Fehlerquote zu reduzieren.

Es spielte nun nicht mehr so oft quer, sondern auch vertikal, was der Mannschaft aus der Zentralschweiz nicht zu behagen schien. Trainer Fabio Celestini sagte, er habe gefühlt, dass seinem Team die Energie fehle.

Und als St.Gallen den schönsten Angriff der Partie zu Ende gebracht hatte, lag Luzern mit 1:2 im Rückstand. Ruiz hatte im Strafraum einen scharfen Querpass gespielt, der eingewechselte Boris Babic abgelenkt, und St.Gallens bester Torschütze Duah erzielte in der 72. Minute seinen sechsten Saisontreffer.

Mit diesem Tor und den an ihm verschuldeten Penalty war der frühere YB-Stürmer Duah natürlich Mann des Spiels, in der Schlussphase hätte er gar noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Er sagte:

«In der ersten Halbzeit war es ein Knorz. Wir sind erleichtert, dass es dann trotzdem zum Sieg gereicht hat.»

Ein Manko des FC St.Gallen dieser Tage ist allerdings, dass er eine Führung noch zu wenig umsichtig verwaltet, weil es ihm oft nicht gelingt, dem Ball Sorge zu tragen und die Partie zu beruhigen.

St.Gallen marschiert, egal, wie das Zwischenergebnis lautet. Für den Zuschauer und die Zuschauerin ist das attraktiv, nur fehlt den jungen St.Gallern oftmals die Cleverness, um diese Ausrichtung schadlos zu überstehen.

So manövrierten sie sich auch gegen Luzern und trotz Überzahl in der Schlussphase in einige heikle Momente, nachdem sie es selber verpasst hatten, auf 3:1 zu erhöhen. Und St.Gallen beanspruchte kurz vor Schluss doch auch Glück, als ein Abpraller über Goalie Lawrence Ati Zigi hinweg auf die Latte ging.

Nun Vaduz, dann Basel

Ob der Erfolg tatsächlich eine Trendwende einleiten wird, dürfte sich schon am nächsten Samstag beim letztklassierten Vaduz zeigen. Gesperrt fehlen wird dann Görtler, der am Mittwoch die vierte gelbe Karte kassiert hat. Eine Woche später empfängt St.Gallen schliesslich das kriselnde Basel im Kybunpark.