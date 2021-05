Handball Vor dem Playoff-Start gegen Suhr Aarau: Das Zwischenzeugnis von St.Otmars Trainer Zoltan Cordas Zoltan Cordas übernahm bei seinem Amtsantritt einige Baustellen. Die Bilanz vor dem Playoff-Start am Donnerstag in Aarau. Ives Bruggmann 06.05.2021, 05.00 Uhr

Vorne läuft’s, hinten hapert’s: St.Otmars Trainer Zoltan Cordas reüssierte nicht in allen Bereichen. Alexander Wagner

Es gab doch einige Fragezeichen beim TSV St.Otmar im Vorfeld dieser Saison. Spielertrainer Bo Spellerberg hatte den St.Galler Traditionsverein nach Ablauf seines Vertrages wegen des Abbruchs der Coronasaison 2019/20 ohne Titelchance im zweiten Jahr – und auch deshalb unvollendet – verlassen. Gekommen ist mit Zoltan Cordas ein erfahrener Trainer, der eine andere Philosophie pflegt. Was der 58-jährige Österreicher in seinem ersten Jahr alles bewegen konnte – und was (noch) nicht:

Abgang Bo Spellerberg: Kompensation 300 Tore

Topskorer und Spielertrainer in Personalunion: Bo Spellerberg bei St.Otmar. Ralph Ribi

Vor dieser Aufgabe zeigte Neu-Trainer Cordas zu Beginn seiner Zeit in St.Gallen viel Respekt. «Wir müssen 300 Tore kompensieren», sagte er zum Abgang des Spielertrainers Spellerberg, der die Offensive St.Otmars mit Toren und Assists zuvor gelenkt hatte. Doch Cordas löste diese Herausforderung mit Bravour: Sein Team erzielte ohne Spellerberg sogar mehr Tore als in der vergangenen Saison. Das Rezept: Er hat St.Otmars System auf Regisseur Andrija Pendic zugeschnitten. Cordas kennt Pendics Qualitäten bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Endingen vor zwölf Jahren. «Mein Plan war es, dass der letzte oder vorletzte Ball immer bei Pendic ist», sagt Cordas. Das Vorhaben ging auf, Pendic lieferte eine überragende Saison ab und wurde mit 222 Toren Ligatopskorer. Darüber hinaus schafft der Thurgauer immer wieder Räume für seine Mitspieler und setzt sie gekonnt in Szene.

Kaderbreite: Last auf mehr Schultern verteilen

Ausnahmetalente wie Dominik Jurilj sind in der Ostschweiz rar. Ralph Ribi

Ein Anliegen war und ist dem österreichischen Trainer, im Kader mehr in die Breite zu gehen und vermehrt junge Spieler einzubauen. Cordas musste in seinem ersten Jahr jedoch feststellen, dass die Ostschweiz in den vergangenen Jahren wenige Talente hervorbrachte. «Der eine oder andere Dominik Jurilj mehr wäre gut», sagt der Coach. Deshalb sei die Herausforderung umso grösser. «Wir müssen die Talentförderung sukzessive ausbauen.»

Gegenstoss: Erste und zweite Phase

Einfache Tore über Tempogegenstösse sind im modernen Handball ein wichtiger Faktor. Deshalb sagte Cordas vor der Saison: «Hier müssen wir uns verbessern.» Gesagt, aber nicht getan. Der Trainer gibt zu: «Im Gegenstoss haben wir gewaltigen Nachholbedarf.» Cordas muss man aber zugutehalten, dass er aufgrund des dezimierten Kaders häufig Tempo rausnehmen musste. Diese Baustelle nimmt Cordas mit in die neue Saison.

Abwehr umdenken: Neue Herangehensweise

Verletzungssorgen in der Deckung: Captain Tobias Wetzel fällt aus. Michel Canonica

Die nackten Zahlen sprechen in dieser Statistik gegen Cordas. Der 58-Jährige wollte die Defensive mit einer neuen Herangehensweise stabilisieren. Nimmt man die Anzahl Gegentore, ist ihm das misslungen. St.Otmar lässt im Durchschnitt sogar deutlich mehr Tore zu als in der vergangenen Saison. Fast 29 Gegentreffer pro Partie sind eindeutig zu viel für ein Spitzenteam. 778 kassierte Tore sind lediglich der achtbeste Wert in der NLA. Doch gerade in diesem Mannschaftsteil musste Cordas über weite Strecken auf sein Stammpersonal verzichten. Die drei besten Defensivspieler Tobias Wetzel, Max Höning und Frédéric Wüstner verpassten zusammen 31 Spiele. Seit kurzem bilden deshalb die unerfahrenen Dominik Jurilj und Noah Haas den Innenblock. «Wir haben sie in einem Schnellverfahren ausgebildet», sagt Cordas, der sich mit der Wissbegierde des neuen Duos zufrieden zeigt. Vor dem Playoff steht hinter dem Leistungsvermögen der Defensive dennoch ein grosses Fragezeichen.

Nationalspieler: Ein St.Galler für die Schweiz

Ziel erreicht: Mit Andrija Pendic hat es ein Feldspieler St.Otmars in die Schweizer Nationalmannschaft geschafft. Benjamin Manser

Ein wichtiger Punkt auf Cordas’ To-do-Liste: Ein Verein wie St.Otmar sollte einen Schweizer Nationalspieler in seinen eigenen Reihen haben – Goalie Aurel Bringolf ausgenommen. Dass es aber so schnell klappt, hätte der Österreicher wohl selbst nicht für möglich gehalten. Dank seiner ausgezeichneten Auftritte schaffte es Pendic nach sieben Jahren zurück ins Nationalteam. «Die Nomination ist logisch und folgerichtig», sagt Cordas. Neben Tobias Wetzel, der im Herbst zu einem Lehrgang ohne Länderspiel eingeladen wurde, sieht der St.Galler Trainer auch bei Jurilj und Severin Kaiser das Potenzial, dereinst für die Schweiz zu spielen.

Punkteausbeute: An der Spitze etablieren

35 Punkte aus 27 Partien sowie Rang fünf in der NLA-Tabelle: Punktemässig ist das die beste Ausbeute seit der Saison 2009/10. In dieser Hinsicht haben Trainer und Team also geliefert. «Vor der Saison hätte ich für dieses Ergebnis unterschrieben», sagt Cordas. Mit einem Weiterkommen im Playoff-Viertelfinal gegen Suhr Aarau könnte St.Otmar die erste Saison nach Spellerberg sogar noch krönen. Doch das Verletzungspech (siehe Kasten) zieht sich wie ein roter Faden durch diese Spielzeit.