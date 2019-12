Das Wunder von Neuenburg: Schweizerinnen stehen dank unglaublicher Aufholjagd im Unihockey-WM-Final

Die Schweizer Unihockeyspielerinnen schaffen an der Heim-WM auf dramatische Art den Einzug in den Final. Nach einem schwachen Spielstart drehen die Eidgenossinnen auf und gewinnen die Partie gegen Tschechien in der Verlängerung mit 7:6. Michelle Wiki erzielt dabei den entscheidenden Treffer.

14.12.2019, 20.27 Uhr