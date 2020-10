«Das sind zwei Persönlichkeiten, denen es nicht um das Ego geht»: Gossaus kongeniales Sturmduo Die früheren FC-St.Gallen-Spieler Sven Lehmann und Nico Abegglen machen bei Gossau in der 1. Liga Furore. Ives Bruggmann 01.10.2020, 21.09 Uhr

Die Gossauer Nico Abegglen und Sven Lehmann (von rechts) haben den Ball im Blick. Bild: Michel Canonica (Gossau, 30. September 2020)

Es laufen die Anfangsminuten des Nachholspiels in der 1. Liga zwischen dem FC Gossau und dem FC Balzers auf dem Sportplatz Buechenwald. Das Heimteam setzt den Gegner mit einem extrem hohen und intensiven Pressing unter Druck. So kommt der Gossauer Nico Abegglen in der 14. Minute an den Ball. Er passt auf seinen Sturmpartner Sven Lehmann.

Was dann folgt, ist absolut sehenswert. Lehmann schliesst nicht etwa ab, sondern lässt den Ball erneut zum besser postierten Abegglen abtropfen. Die Liechtensteiner Defensive wirkt in diesen Sekundenbruchteilen orientierungslos. Abegglen spielt erneut zurück auf Lehmann, der nun alleine vor dem gegnerischen Goalie seine Abschlussstärke unter Beweis stellt – 1:0 nach doppeltem Doppelpass des neuen Sturmduos.

Nico Abegglen spielte früher für den FC St.Gallen. Michel Canonica

Es sind Szenen wie diese, die sich die Verantwortlichen wohl erhofften, als sie die beiden Stürmer mit einer Vergangenheit beim FC St.Gallen zum FC Gossau lotsten.

106 Einsätze für den FC St.Gallen

Abegglen und Lehmann benötigten beim 1.-Liga-Klub aus dem Fürstenland keinerlei Anlauf. Sie liefern seit dem ersten Spieltag zuverlässig ab: Tore, Assists und wichtige Laufarbeit bei gegnerischem Ballbesitz. «Die beiden ergänzen sich fussballerisch extrem gut», sagt Trainer Patrick Winkler.

Auch er hat eine Vergangenheit beim FC St.Gallen. Nicht nur als Spieler – er gehörte 2000 zur Meistermannschaft –, sondern auch als Nachwuchstrainer. Unter Winkler zählten sowohl Lehmann als auch Abegglen zu den hoffnungsvollsten Talenten der St.Galler Nachwuchsabteilung. Er sagt:

«Ich kenne sie, seit sie 14 Jahre jung sind.»

Doch der Durchbruch blieb dem heute 30-jährigen Abegglen und dem zwei Jahre jüngeren Lehmann verwehrt – aus unterschiedlichen Gründen.

Vom FCSG über Vaduz und Wohlen bis hin zu Brühl und zum FC Gossau

Abegglen versuchte, seine Profikarriere anderswo neu zu lancieren, weil er spürte, dass der Trainer nicht auf ihn setzte. Er suchte nach über 100 Einsätzen in der ersten Mannschaft eine neue Herausforderung, die der gebürtige Staader bei Vaduz auch fand. Mit den Liechtensteinern stieg er in die Super League auf. Über Wohlen und Brühl fand er auf diese Saison den Weg zum FC Gossau.

Lehmann hingegen musste früh aufgrund seiner Verletzungshistorie den Traum einer Profikarriere begraben. Es begann im Dezember 2010, als er sich im linken Schienbein einen gutartigen Tumor entfernen und einen künstlichen Knochen einsetzen lassen musste. 15 Monate später brach das Schienbein an derselben Stelle. Nur eineinhalb Jahre später folgte mit dem erneuten Schienbeinbruch das endgültige Aus.

Sven Lehmann im Zweikampf gegen einen Spieler des FC Balzers. Michel Canonica

Doch ganz ohne Fussball konnte Lehmann nach dem Engagement bei St.Gallen nicht sein. Er fing bei seinem Stammverein Winkeln in der 2. Liga wieder vorsichtig an. Der Ehrgeiz war geweckt – und so wechselte Lehmann nach zweieinhalb Saisons zum FC Gossau in die 1. Liga. Hierher kehrte er nach einem zweijährigen Abstecher zu Eschen/Mauren auf diese Saison hin zurück.

Die Wege führen in Gossau zusammen

Mit seinem linken Bein hatte Lehmann seit seiner Rückkehr keine Probleme mehr. Er sagt jedoch: «Ich musste mein Spiel anpassen, kann nicht mehr in jeder Situation voll durchziehen. Es geht um die Gesundheit.»

Und so trafen sich Abegglen und Lehmann, die nur für kurze Zeit in der ersten Mannschaft des FC St.Gallen zusammenspielten, nach vielen Jahren beim FC Gossau wieder. Von Anfang an habe es gleich harmoniert, sagt Abegglen. «Das Zusammenspiel funktioniert einfach. Das ist wohl der Instinkt», so Lehmann. Der 1,74 m grosse Abegglen ist der wendige, dynamische und technisch beschlagene Spieler, der die Tiefe sucht. Der körperlich robuste, 1,82 m grosse Lehmann, agiert meist hinter seinem Sturmpartner und versucht, diesen mit Bällen zu füttern. Im Abschluss überzeugt der St.Galler seinerseits mit hoher Effizienz.

Das Spiel gegen Balzers gewann Gossau am Ende mit 4:0. Lehmann zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, Abegglen bilanzierte einen Treffer und zwei Assists. «Das sind zwei Persönlichkeiten, denen es nicht um das Ego geht», sagt Trainer Winkler. Das sei wichtig für die Jungen, die ihnen nacheifern. Mit Rico Wick und Janik Eugster taten das gegen Balzers zwei Einheimische vielversprechend.