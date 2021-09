St.Otmar startet mit einem Sieg in die neue NLA-Handball-Saison.

Handball Dank taktischem Kniff zur Halbzeit: Das neue St.Otmar startet siegreich Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen den Saisonauftakt gegen Kriens-Luzern mit 25:22 (9:12). Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 01.09.2021, 22.55 Uhr

Andrija Pendic (am Ball), der Ligatopskorer der vergangenen Saison, erzielt sieben Tore für St.Otmar. Bild: Stefan Risi

Handball in der Kreuzbleiche kann durchaus stimmungsvoll sein. Das bewiesen die 550 Zuschauer, die dank Covidzertifikat Einlass in die Heimstätte St.Otmars erhielten. Die Zuschauer beklatschten Paraden, bejubelten Treffer oder raunten bei vergebenen Möglichkeiten ihrer Spieler.

Was das Publikum zu sehen bekam, war typisch für ein Auftaktspiel einer Saison. Vieles funktionierte noch nicht so wie es sollte. Abstimmungsprobleme und fehlende Präzision herrschten in den offensiven Aktionen vermehrt vor. Da ist es umso wichtiger, dass die Defensive funktioniert. In diesem Bereich präsentierten sich beide Teams von ihrer besten Seite – zumindest während je einer Halbzeit. Kriens-Luzern liess im ersten Durchgang lediglich neun Treffer zu, St.Otmar in der zweiten Hälfte deren zehn.

Der Trainer stellt entscheidend um

So war es denn auch die ausgezeichnete Defensive der St.Galler, die am Ende ausschlaggebend war für den 25:22-Sieg. Eine taktische Umstellung von Trainer Zoltan Cordas zur Halbzeit war hierbei spielentscheidend. Frédéric Wüstner rückte von der Halbposition in den Innenblock und nahm dort mit Janus Lapajne den besten Krienser Handballer aus dem Spiel. Der österreichische Defensivspezialist bewies nach monatelanger Verletzungspause aufgrund einer langwierigen Hirnerschütterung, wie wichtig er sein kann für St.Otmar. Doch auch die anderen Deckungsspieler überzeugten. Im Innenblock agierte Neuzugang Ariel Pietrasik während beinahe 60 Minuten stark.

Auf den Halbposition wechselten sich Wüstner, Severin Kaiser, Benjamin Geisser, Noah Haas, Dominik Jurilj und Clemens Gangl ab. Sie gaben dabei den Takt vor, griffen früh und mit einer gesunden Portion Aggressivität an. Die Früchte ihrer Arbeit ernteten die St.Galler dann in der zweiten Halbzeit, als sie viele einfache Tore nach Ballgewinnen erzielten. Den 9:12-Halbzeitstand verwandelte St.Otmar bis zur 45. Minute in eine komfortable 19:15-Führung. Was fehlte, war lediglich das vorentscheidende Tor.

Cordas nimmt das Time-out zu früh

Ausgerechnet Cordas war es, der dieses verhinderte. St.Otmars Trainer nahm just zu jenem Zeitpunkt ein Time-out, als seine Mannschaft das vermeintliche Tor zum 20:15 erzielte. So musste sich das Publikum noch ein wenig gedulden. Zehn Minuten vor Spielende erzielte dann Jurilj den Treffer zum eigentlich bereits Minuten zuvor bewerkstelligten Fünf-Tore-Vorsprung. Zwar kamen die Gäste aus der Innerschweiz bis zur 59. Minute nochmals auf zwei Tore heran, die St.Galler liessen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen.

Pietrasik und sein ansatzloser Sprungwurf

Zwar sagte St.Otmars Regisseur Andrija Pendic:

«Die erste Partie sagt nicht viel über den Verlauf der Saison aus.»

Doch das neue St.Otmar deutete durchaus sein vorhandenes Potenzial an. Allen voran die Defensive vor Nationalgoalie Aurel Bringolf, der mit elf Paraden einen Saisonauftakt nach Mass ablieferte. In der zweiten Halbzeit präsentierte sich auch die Offensive etwas griffiger. Neuzugang Ariel Pietrasik zeigte, was in ihm steckte, auch wenn noch nicht alles gelang. Der Zwei-Meter-Mann warf sieben Tore aus elf Versuchen und war gemeinsam mit Pendic bester Torschütze seines Teams. Der Pole präsentierte seinen sehenswerten Sprungwurf, den er auch ansatzlos anbringen kann.

Seit langem wieder einmal vollzählig

Vuk Lakicevic, der Neuzugang im rechten Rückraum, kam derweil noch nicht zum Einsatz. Deshalb agierten die St.Galler ohne Linkshänder im Aufbau. Pendic, Jurilj, Haas und Pietrasik wechselten sich gegenseitig ab. Dank verschiedener Spielauslösungen fand St.Otmar immer wieder eine Lücke in der Luzerner Hintermannschaft. Der Start in die Saison ist St.Otmar also geglückt. Fast noch wichtiger: St.Otmars Kader war wieder einmal vollzählig.

St.Otmar – Kriens-Luzern 25:22 (9:12)

Kreuzbleiche – 550 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 2-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

St.Otmar: Bringolf (11 Paraden); Hörler, Fricker (4), Gwerder, Pendic (7/4), Wüstner, Lakicevic, Geisser (3), Jurilj (3), Haas, Pietrasik (7), Kaiser (1), Gangl, Maros.

Kriens-Luzern: Zaponsek (12 P.)/Eicher; Harbuz (3/1), Wanner (3), Steenaerts, Lapajne (4), Rellstab (2), Oertli (2), Schlumpf (1), Langenick (1), Lavric (2), Sikosek Pelko (1), Buob (2), Vekic (1).