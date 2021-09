Handball: Nervenspiel zwischen St.Otmar und Wacker endet 27:27.

Handball Rote Karten, Nickligkeiten und viele Fehler: Das Nervenspiel zwischen St.Otmar und Wacker Thun endet ohne Sieger Sowohl die St.Galler als auch die Berner Oberländer NLA-Handballer verpassen in einer stimmungsgeladenen Partie den Vollerfolg – 27:27. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.09.2021, 22.44 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic (Mitte) läuft sich in der hartnäckigen Thuner Defensive fest. Tobias Garcia

Eines wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell klar: Wer in diesem emotionsgeladenen Spiel voller Nicklig-, manchmal gar Gehässigkeiten, einen kühlen Kopf bewahrt, der wird die Partie für sich entscheiden. Zeitweise glich das Geschehen an den Kreisen mehr einem Ringkampf denn einem Handballspiel. Die Schiedsrichter trugen mit teils fragwürdigen Entscheiden auch nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter bei.

Die Emotionen verleiteten die Spieler beider Seiten zu haufenweise technischen Nachlässigkeiten, Fehlwürfen und falschen Entscheiden. So entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der auch das Publikum in der Kreuzbleiche lautstark mitwirkte.

Zu viele Pässe, aber auch Wacker vergibt Matchball

Drei Minuten vor Schluss stieg die Stimmung bei den 400 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle beim Stande von 26:26 und Ballbesitz St.Otmars auf den Siedepunkt. Regisseur Andrija Pendic behielt per Penalty ein erstes Mal die Nerven: 27:26. Doch im direkten Gegenstoss glich Wacker Thun seinerseits aus. Es blieb noch etwas mehr als eine Minute auf der Uhr. Und diesmal passierte es: Beim Versuch, die Zeit herunterzuspielen, überschritten die St.Galler aufgrund gleich mehrerer Missverständnisse die Anzahl der erlaubten Pässe und gaben so den Ballbesitz leichtfertig her. Nun nahm der Thuner Trainer Remo Badertscher sein letztes Time-out. Trotz genügend Zeit brachte aber auch Wacker keinen Abschluss aufs Tor mehr zu Stande. Die Nerven spielten in der Crunchtime gleich beiden Teams einen Streich, so dass die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete.

Eines von lediglich zwei Flügeltoren: Ramon Hörler (Zweiter von links) hebt den Ball über den Thuner Goalie Flavio Wick. Tobias Garcia

Die Fehlersuche bei St.Otmar kann gleich zu mehreren Ergebnissen führen. Da war einerseits die mangelnde Cleverness, andererseits aber auch häufig die fehlende Abstimmung. Das zeigt sich auch daran, dass die ersten beiden St.Galler Flügeltore bis fast in die 40. Minute auf sich warten liessen. Auch der einzige in der Offensive eingesetzte Kreisläufer Benjamin Geisser traf erst, als nur noch 20 Minuten zu spielen waren. Darüber hinaus beklagte St.Otmar nicht weniger als zwölf technische Fehler – ein deutlich zu hoher Wert. Der Spielverlauf passte zur in der Kreuzbleiche fast greifbaren Nervosität: Er wog hin und her. Keine Mannschaft konnte sich je entscheidend absetzen.

Wenige St.Galler Leistungsträger

In der ersten Halbzeit war es nach der roten Karte gegen den Thuner Jonas Dähler – er ging Flügel Severin Kaiser bei dessen Absprung aktiv an – St.Otmar, das auf vier Tore wegzog. Doch bis zur Pause verkürzte Wacker nach einem Time-out und einer Zweiminutenstrafe gegen die St.Galler bis auf 13:14. Dasselbe Bild in der zweiten Halbzeit. Vor allem unnötige Ballverluste hinderten St.Otmar daran, entscheidend wegzuziehen.

St.Otmars Goalie Beco Perazic (Zweiter von links) kam für Aurel Bringolf und hielt fast 40 Prozent der Bälle. Tobias Garcia

So waren es am Ende wenige Spieler auf Seiten der St.Galler, die mit einer positiven Bilanz von sich reden machten. Goalie Beco Perazic trug sicherlich den grössten Anteil am Gewinn des einen Punkts. Auch Spielgestalter Pendic tat sein Möglichstes mit acht Treffern. Neuzugang Ariel Pietrasik deutete sein zweifelsohne riesiges Potenzial mit neun Toren zwar an, sieben Fehlversuche trüben aber seine Bilanz als Topskorer.

St.Otmar – Wacker Thun 27:27 (14:13)

Kreuzbleiche – 400 Zuschauer – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 6-mal 2 Minuten gegen Thun. – Rote Karten: 18. Dähler. 54. Schwab.

St.Otmar: Bringolf (bis 15./2 Paraden)/Perazic (ab 15./10 P.); Hörler (1), Fricker, Pendic (8/5), Wüstner (1), Lakicevic, Geisser (1), Haas (2), Pietrasik (9), Kaiser (1), Gangl, Maros (4), Weber.

Wacker Thun: Winkler (1 P.)/Wick (9 P.); Linder (1), Felder, Dähler (3), Sorgen (1), Lüthi, Dannmeyer, Von Deschwanden (3), Guignet, Schwab, Huwyler, Gruber (2), Chernov (2), Suter (11/7), Delhees (3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Gwerder (verletzt), Jurilj sowie Assistenztrainer Dittert ( beide krank). – Verhältnis vergebener Penaltys: 0:0.