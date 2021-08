Der FC Winkeln trifft im Cup auf Concordia Basel.

Regionalfussball Das nächste Winkler Cupfest steht an – es kommt Concordia Basel Der FC Winkeln nimmt morgen erstmals seit 2007 in der Hauptrunde des Cups teil – die wichtigsten fünf Fragen und Antworten. Ives Bruggmann 13.08.2021, 05.00 Uhr

Vor einem Monat gewann der FC Winkeln mit Noah Eberle (rechts) den Ostschweizer Cupfinal. Michel Canonica

Etwas mehr als einen Monat ist es her, als der FC Winkeln den Ostschweizer Cupfinal gegen den FC Mels gewann. Vor immerhin 400 Zuschauern im Gründenmoos feierten die St.Galler ein kleines, aber feines Cupfest – und hofften danach auf das grosse Los. Nun trifft das Team von Trainer Thomas Koller morgen um 16 Uhr daheim auf Concordia Basel. Ein klingender Name zwar, aber alles andere als das ganz grosse Los. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum ersten Cup-Hauptrundenspiel des FC Winkeln seit 14 Jahren:

Wie wurde das Los von der Mannschaft aufgenommen?

Der Gegner heisst Concordia Basel aus der 2. Liga interregional. Zuerst sei schon eine kleine Ernüchterung in der Mannschaft da gewesen, sagt Trainer Thomas Koller. Denn es wäre ein unvergessliches Erlebnis geworden, gegen einen Vertreter aus dem Profibereich anzutreten. Doch schnell sei die Ernüchterung der Vorfreude gewichen, schliesslich tritt der FC Winkeln erstmals seit 2007 und der Partie gegen den FC Gossau, der damals in der Challenge League spielte, in der Cup-Hauptrunde an. Und im Vergleich zu jenem Cupmatch stehen die Chancen, in die nächste Runde einzuziehen, gar nicht so schlecht. Zwar startet Winkeln als Aussenseiter, aber immerhin mit Heimvorteil. Dass dieser Kräfte freisetzen kann, bewies Kollers Team im Ostschweizer Cupfinal gegen Mels vor 400 Zuschauern.

Was erwartet der Trainer für einen Gegner?

Die Spielbeobachtung ist bei einem Gegner aus Basel naturgemäss ein bisschen erschwert. Doch einige Daten und Fakten des Gegners konnte Trainer Koller ausfindig machen. Concordia Basel ist mit nur einer Niederlage in die 2. Liga interregional aufgestiegen. Dabei hat Stürmer Manuel Alessio 31 Treffer erzielt. «In der Offensive hat Basel sicher seine Qualitäten. Deshalb wollen wir nicht gleich ins offene Messer laufen», sagt Koller. Fürchten müsse sich seine Mannschaft aber nicht, denn Concordia habe auch drei Saisons in der 2. Liga regional verbracht. Koller: «Das ist sicher keine Übermannschaft.»

Wie sieht das Kader in der neuen Saison aus?

Mit Adrian Inauen und Robin Lehmann sind zwei Leistungsträger nicht mehr dabei. Der harte Kern des Teams sei aber zusammengeblieben, so Koller. Einziger Wermutstropfen: Goalie Nummer eins Simon Staub fällt aufgrund hartnäckiger Leistenprobleme vorerst aus. Ihn wird der erst 16-jährige Jordan Höhener ersetzen. Gegen Concordia fehlen zudem Noah Eberle ferienbedingt und Collin Twumasi verletzungshalber.

Wie lief die Vorbereitung in der kurzen Pause?

Am 4. Juli war das letzte Pflichtspiel des FC Winkeln. Nun folgt bereits wieder der erste Ernstkampf der neuen Saison. Das sind gerade einmal sechs Wochen, die dazwischen liegen. «Ferien hat sich jeder verdient», sagt Koller. Im Amateurbereich sowieso. Dennoch ist der Trainer trotz einiger Abwesenheiten zufrieden mit der Vorbereitung.

Was müssen die Zuschauer wegen Corona beachten?

Es gelten die üblichen Vorsichtsmassnahmen. Da weniger als 1000 Zuschauer erwartet werden und das Spiel draussen stattfindet, gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen.