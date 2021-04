Handball Pendic gegen Spende: Das Kräftemessen der besten NLA-Topskorer Im Spiel zwischen St.Otmar und Basel kommt es am Sonntag zum Aufeinandertreffen der beiden besten Torschützen der NLA. Ives Bruggmann 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrija Pendic führt in der Offensive St.Otmars Regie. Ralph Ribi

Andrija Pendic hat schon einiges erlebt in seiner Handballkarriere. Schliesslich hat der 34-jährige Thurgauer 387 Einsätze in der höchsten Schweizer Spielklasse vorzuweisen. Dabei erzielte der Mittelmann immerhin 1411 Tore. Das sind im Durchschnitt 3,6 Tore pro Partie.

In dieser Saison schlüpft der vielseitige Pendic aber in eine Rolle, die er bislang kaum ausübte: jene des Topskorers. Bereits 192 Tore hat der 1,90 m grosse Rückraumspieler in den 25 Spielen dieser Saison erzielt (siehe Grafik). Verwaltet er seinen Vorsprung von sieben Treffern auf den Basler Aleksander Spende, so wäre er der erste Torschützenkönig St.Otmars seit Tomas Babak im Jahr 2015. Davor war es Vereinslegende Peter Jehle, der 1987 am meisten Tore warf. Es wäre also durchaus ein Erfolg, der nicht alltäglich ist. Dennoch sagt Pendic: «Diese Auszeichnung steht bei mir nicht im Fokus. Ich denke während eines Spiels ohnehin nicht an die Tore.» Wichtig sei, dass die Abschlussposition so gut wie möglich ist. Egal, wer am Ende zum Wurf komme.

Der Spiritus Rector der St.Galler Offensive

Auch wenn sich mit dem Titel des Torschützenkönigs nichts kaufen lässt, so ist er «ein Leistungsausweis für eine konstant gute Saison», wie es Andy Dittert formuliert. Für den sportlichen Leiter St.Otmars ist Pendic individuell einer der besten Spieler in der Schweiz.

«Er hat ein unglaubliches Gespür für die Eins-gegen-eins-Situation.»

Als Instinkthandballer wisse Pendic genau, wann er passen und wann er werfen müsse.

Bei St.Otmar ist Pendic in der Offensive der Spiritus Rector. Die Rolle als Spielgestalter, die er unter Trainer Zoltan Cordas einnimmt, ist ihm auf den Leib geschneidert. Seit dem Abgang Bo Spellerbergs hat die Verantwortung, die auf den Schultern Pendics lastet, nochmals zugenommen. Dittert gibt zu: «Ein Ausfall von Andrija würde uns schwer treffen.» Pendic seinerseits hat sich bei seinem Wechsel von Schaffhausen nach St.Gallen eine spielbestimmende Rolle erhofft. Denn bei den Kadetten feierte er zwar Erfolg um Erfolg, musste aber auch täglich um seine Einsatzzeiten kämpfen. Als langjähriger Vollprofi lernte Pendic bei den Kadetten viel. «Das kann ich nun bei St.Otmar umsetzen», sagt der 34-fache Schweizer Nationalspieler. Der gebürtige Arboner, heute mit seiner Frau und den drei Kindern in Kesswil wohnhaft, sieht sich als klassischen Spielgestalter.

«Meine Aufgabe ist es, Spieler auf mich zu ziehen. Daraus ergeben sich Räume für die Mitspieler.»

Ergibt sich aber eine Lücke für den eigenen Durchbruch, geht Pendic selbst in die Tiefe. Dazu kommt, dass der Thurgauer in dieser Saison von Verletzungen verschont blieb. Kleinere Blessuren halten ihn ohnehin nicht vom Spielen ab. Dittert sagt: «Andrija ist extrem hart zu sich selbst.» Vielspieler Pendic steht bei Ballbesitz St.Otmars eigentlich immer auf dem Feld . Ausserdem tritt er in dieser Saison als sicherer Penaltyschütze auf. In über 80 Prozent seiner Versuche von der Siebenmeterlinie reüssierte er. All diese Faktoren führten dazu, dass St.Otmars Regisseur auf dem besten Weg ist, die Saison als Topskorer abzuschliessen.

Spende mit besonderer Waffe ausgestattet

Im zweitletzten Spiel der Hauptrunde kommt es nun zum Aufeinandertreffen der beiden letzten verbliebenen Kontrahenten um den Titel des Torschützenkönigs. Pendic (192 Treffer) führt vor Spende (185), dahinter klafft eine Lücke zum drittplatzierten Schaffhauser Sebastian Frimmel (169). Passt St.Otmar nun in der Direktbegegnung mit Spende die Taktik an? «Wir werden versuchen, dass Spende so wenig wie möglich trifft. Das ist wahre Kameradschaft», sagt Dittert und lacht. St.Otmar müsse sich ohnehin auf Spende einstellen, fügt der Sportchef, diesmal im vollen Ernst, an. Der 27-jährige Slowene spiele mit viel Selbstvertrauen. «Wir müssen ihn doppeln», sagt Dittert.

Basels Aleksander Spende ist ein ausgezeichneter Distanzschütze. Edgar Hänggi

Im Gegensatz zu Pendic ist der Zwei-Meter-Mann des RTV Basel ein Spieler, der die meisten Tore aus der Distanz erzielt. Pendic nennt Spendes Wurf «eine Peitsche». An St.Otmar wird es liegen, diese Waffe so gut es geht vom eigenen Tor fernzuhalten. Gelingt dies den St.Gallern, dürfte Pendic kaum mehr von der Leaderposition der NLA-Torschützenliste zu verdrängen sein.