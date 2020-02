Das abrupte Ende eines Aufstiegs – St.Gallens Boris Babic fällt mit einer schweren Knieverletzung länger aus Der 22-jährige Boris Babic hat sich im Auswärtsspiel beim FC Luzern einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer, der in der Super League zu den Aufsteigern der Saison gehört, dürfte ein halbes Jahr ausfallen. Die Saison ist für Babic damit zu Ende. Patricia Loher 18.02.2020, 15.00 Uhr

Boris Babic (rechts) im folgenschweren Auswärtsspiel in Luzern. Martin Meienberger

Die Diagnose ist für Boris Babic und den FC St.Gallen niederschmetternd. Die Ostschweizer gaben am Dienstag bekannt, dass sich der Stürmer das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Babic wird in den kommenden Tagen operiert werden.

Dabei hatte der Stürmer aus Walenstadt noch am Montag hoffnungsvoll getönt. «Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl», sagte er. Babic hatte sich im Auswärtsspiel vom Sonntag gegen Luzern früh das Knie verdreht, biss sich aber 90 Minuten lang durch.

Babic hat die zweite Chance genutzt

Der Aufstieg von Boris Babic ist damit brutal gebremst. Der Stürmer hat bei seinem Ausbildungsverein die zweite Chance genutzt, nachdem er in der Challenge League beim FC Vaduz während eineinhalb Jahren kaum zum Einsatz gekommen war. Lange schien es, als ob der frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale den Durchbruch nicht schaffen würde.

Doch in dieser Saison hat sich der Knoten gelöst. In 19 Super-League-Spielen traf Babic siebenmal und hatte damit im Verbund vieler wilder Jungen wesentlichen Anteil an der bis anhin so starken Saison des FC St.Gallen. Seit etwas mehr als zwei Wochen sind die Ostschweizer Leader in der Super League, am nächsten Sonntag steht das Spitzenspiel gegen Meister Young Boys an – vor wohl ausverkauftem Haus. Der Vertrag von Babic läuft zum Ende dieser Saison aus.

Babic ist in dieser Saison nach Musah Nuhu, Nicolas Lüchinger und Goalie Nico Strübi der dritte St.Galler, der länger ausfällt. Wieder einsatzfähig ist hingegen Goalie Nummer zwei: Jonathan Klinsmann sass in Luzern auf der Ersatzbank und bestritt am Montag das Testspiel in Schaffhausen,.