Handball Das 5:1-Defensivproblem nicht gelöst: St.Otmar verliert die Playoff-Revanche gegen Suhr Aarau Die NLA-Handballer des HSC Suhr Aarau gewinnen das zweite Saisonspiel gegen St.Otmar mit 28:25. Fritz Bischoff, Aarau 05.09.2021, 19.33 Uhr

St.Otmars Ariel Pietrasik (links) gegen Patrick Strebel. Marc Schumacher / freshfocus

Im Mai war für St.Otmar die Saison 2020/2021 beendet. Nach zwei Niederlagen im Playoff-Viertelfinal waren die St.Galler NLA-Handballer aus der Meisterschaftsentscheidung gegen Suhr Aarau ausgeschieden.

Die Aarauer waren auch im ersten Auswärtsspiel der neuen Meisterschaft für das Team von Trainer Zoltan Cordas ein zu starker Gegner. Die Gastgeber siegten in einer intensiv geführten Partie 28:25. Sie entschieden damit ihre zweite Saisonpartie zu ihren Gunsten, wogegen die Gäste ihre erste Niederlage bezogen.

Die Defensiven diktieren Spielverlauf

St.Otmar fand während der gesamten Partie nie zu seiner gewünschten Leistung und lag mit Ausnahme einer fünfminütigen Phase Mitte der ersten Halbzeit mit bis zu vier Treffern immer zurück. Den Spielverlauf diktierten die beiden Defensiven.

Die St.Galler versuchten mit einer offensiv interpretierten Verteidigungsarbeit und einem speziellen Augenmerk auf den gegnerischen Topskorer João Ferraz den Offensivschwung der Aarauer zu bremsen und zu stören. Dies gelang nur bedingt, da damit die Kompaktheit der gesamten Defensive verloren ging.

Der sechsfache Torschütze Severin Kaiser sagte:

«Wir eröffneten unseren Gegenspielern zu viel Platz, gaben ihnen zu viel Raum für freie Würfe. Unser Deckungsproblem bekamen wir nie in den Griff.»

Erschwerend kam dazu, dass auch Torhüter Aurel Bringolf gegen die nicht selten unbehinderten Abschlüsse kaum Abwehrchancen hatte. So hatte er in der ersten Halbzeit nur eine einzige Abwehraktion zu verzeichnen, in der zweiten dann deren vier.

Enttäuscht: St.Otmars Benjamin Geisser. Marc Schumacher/Freshfocus

Schlechte Chancenauswertung

Gegenteiliges bezüglich des Defensivverhaltens liess sich beim HSC Suhr Aarau feststellen. Da stand zum einen mit Jannis Scheidiger ein glänzend disponierter Goalie mit einer Abwehrquote von 34 Prozent im Tor und zum anderen funktionierte die offensive 5:1-Deckung so gut, dass St.Otmar immer wieder zu Fehlern verleitet wurde oder schlechte Abschlüsse zu verzeichnen hatte.

Auch beste Möglichkeiten blieben ungenutzt. «Die dynamische 5:1-Deckung der Aarauer bereitete uns während der gesamten Spieldauer grosse Probleme. Wir kamen nie zum gewünschten Spielfluss», sagte Topskorer und Captain Andrija Pendic, dem nur ein Tor aus dem Spiel heraus gelang.

Trotzdem kam St.Otmar nach dem 16:20-Rückstand in der 54. Minute nochmals zum 21:22-Anschlusstreffer. Doch eine nicht zwingende Zweiminutenstrafe, Fehlpässe und Fehlwürfe spielten dem Gegner in die Hand, so dass dieser zum schliesslich ungefährdeten 28:25-Sieg kam.

Bei St.Otmar wirkten sich neben den defensiven Schwierigkeiten im Angriff die fehlenden Alternativen im Rückraum ohne einen Linkshänder erschwerend aus, um dem Gegner auf Augenhöhe begegnen zu können.

Suhr Aarau – St.Otmar 28:25 (16:13)

Schachenhalle Aarau – 329 Zuschauer: – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: Zweimal 2 Minuten gegen Suhr Aarau und fünfmal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Suhr Aarau: Cuckovic, Scheidiger; Willecke, Sarlos, Reichmuth (3), Hofer (5), Zehnder (3/3), Ferraz (5), Attenhofer (1), Aufdenblatten (8), Parkhomenko (1), Pejkovic, Brandt, Gomboso, Kalt, Strebel (2), Slaninka.

St.Otmar: Perazic, Bringolf; Hörler (1), Fricker, Pendic (4/3), Wüstner, Vuk, Geisser (3), Jurilj (3), Haas, Pietrasik (8), Kaiser (6), Gangl, Maros, Weber.

Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Grazioli und Muggli (verletzt), St.Otmar ohne Gwerder (verletzt). Beide Teams vergeben je einen Penalty.