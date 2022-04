Beim Toggenburger Schwinger Damian Ott hat sich einiges getan.

Schwingen Neue Sponsoren und zehn Kilogramm schwerer: Kilchberg-Sieger Damian Ott vor dem Jahr der Bestätigung Die Kranzfestsaison der Schwinger beginnt in einer Woche. Wie der Toggenburger Damian Ott seine Erfolge für sich nutzte. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.00 Uhr

Damian Ott bezwingt Bernhard Kämpf und wird Kilchberg-Sieger. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Siege auf dem Weissenstein, am Schwarzsee und in Kilchberg: Damian Otts Aufstieg hätte kaum rasanter und steiler verlaufen können. Mit zwei Bergfestsiegen und dem Triumph am nur alle sechs Jahre stattfindenden eidgenössischen Anlass hat sich der Toggenburger aus Dreien an die nationale Spitze des Schwingsports katapultiert.

Dank seiner spektakulären Schwingweise hat der 22-Jährige so manches Herz gewonnen – nicht nur in seiner Heimat. Sein «Münger», ein Bodenschwung, mit dem er den Gegner mithilfe seiner Beine auf den Rücken dreht, ist schweizweit gefürchtet und begeisterte das Publikum in der vergangenen Saison reihenweise. Doch Ott nur auf diesen Schwung zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen. Der 1,97 m grosse Hüne überzeugt mit feiner Technik und Vielseitigkeit. Sie sind das Resultat jahrelanger Aufbauarbeit sowohl im Schwingkeller als auch im Kraftraum. Seit einigen Jahren ordnet Ott dem Schwingen alles unter. Dazu passte auch, was er nach dem Erfolg in Kilchberg sagte:

«Ich bin nicht auf das grosse Geld aus. Mir geht es in erster Linie um den Sport. Mein Ziel ist es, mehr ins Schwingen zu investieren.»

Zehn Kilogramm an Muskelmasse zugelegt

Höchste Zeit, vor der in einer Woche beginnenden Kranzfestsaison beim Aufsteiger des Jahres 2021 nachzufragen. Der gelernte Zimmermann Ott gibt in seinem Elternhaus in Dreien, wo er mit sieben Geschwistern aufwuchs, ausführlich Auskunft. Der erste Eindruck täuscht nicht, der Toggenburger hat im Winter gut zehn Kilogramm an Muskelmasse zugelegt, wiegt nun 110 kg. «Ich bin nicht der Einzige, auch Werner Schlegel und Marcel Räbsamen nahmen ähnlich viel zu.» Womit Ott bereits zwei wichtige Erfolgsfaktoren anspricht: Das Training und die Kameraden. «Man darf nicht vergessen, wie wichtig die Trainingspartner sind, obwohl es ein Einzelsport ist.» Das Toggenburger Team mit den Leadern Schlegel, Räbsamen und Ott treibt sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. In Sachen Kraft und Athletik setzen Ott und Co. auf die Expertise von Robin Städler, der unter anderem Bekanntheit als Trainer von Schwingerkönig Jörg Abderhalden erlangte.

Dreimal wurde Damian Ott in der vergangenen Saison in Dreien empfangen. Bild: PD

Seine grossen Erfolge, die offensive Schwingweise sowie seine bodenständige Art machen Ott zu einem attraktiven Werbeträger. Dank mittlerweile sechs Sponsoringpartnern, darunter auch sein Arbeitgeber, ist es dem Kilchberg-Sieger möglich, in einem 70-Prozent-Pensum seinen Beruf auszuüben. Ott: «Ich bin froh, dass ich so einen grosszügigen Arbeitgeber habe.» So absolviert er nun ein zusätzliches Training bei Städler, womit er auf drei Athletikeinheiten pro Woche kommt. Freitags arbeitet er nun nicht mehr als Zimmermann, sondern trainiert am Vormittag und am Abend. Dazwischen bleibt ein wenig Zeit für Sponsorentermine und Medienarbeit. «Es ist sicher nicht weniger anstrengend geworden», sagt Ott mit einem Lachen. Doch es sei ganz in seinem Sinne, dass er dem Schwingen noch mehr Zeit widmen könne. «Darum geht es mir ja – und auch den Sponsoren.» Vor allem in den für Schwinger kraftraubenden Wintermonaten ist er aber jeweils froh, wenn er sich am Wochenende von den Strapazen erholen und auch einmal etwas anderes unternehmen kann.

Kein Start am Regionalfest in Magdenau Damian Ott plante das Toggenburger Verbandsschwingfest am Sonntag in Magdenau eigentlich als letzten Vorbereitungsanlass für die Kranzfestsaison ein. Doch «eine Entzündung im Bein» hindert den Kilchberg-Sieger an einer Teilnahme. Es ist eine Vorsichtsmassnahme, denn Ott teilt zudem mit: «Ich hoffe, ich kann in einer Woche am Thurgauer Kantonalfest wieder im Sägemehl stehen.» So dürften die Toggenburger Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Schwingerkönig Arnold Forrer am ehesten einen Sieg der starken Gäste Martin Roth und Domenic Schneider verhindern. Angeschwungen wird um 10 Uhr.

Ein weiterer Grund für Otts steilen Aufstieg ist der Kopf und damit die mentale Stärke. Der 22-Jährige sagt selbst über sich: «Ich bin keiner, der schnell aufgibt. Ich bleibe auch dran, wenn es unangenehm wird.» In Bezug auf den Schwingsport war diese Eigenschaft für ihn Gold wert. Denn nicht auf Anhieb stellten sich die Erfolge bei den Aktivschwingern ein, zudem plagten ihn starke Rückenschmerzen. Die Geduld sowie das gezielte Krafttraining zahlten sich aus.

Mit jedem Erfolg noch stärker

Im Verlaufe der vergangenen Saison waren es dann viele kleine Erfolge, die Ott feststellen liessen, wie stark er eigentlich ist. «Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Samuel Giger bezwingen könnte.» Doch genau das gelang ihm im Schlussgang des Bergfests am Schwarzsee. «Wenn man Eidgenossen wie Sven Schurtenberger oder Andreas Döbeli bodigen kann, dann denkt man plötzlich, dass es vielleicht doch geht», so Ott.

Das Jahr 2022 wird für den Mann aus Dreien zum Jahr der Bestätigung. Er hat sich akribisch darauf vorbereitet. Doch ob es gleich wieder drei Empfänge im Dorf gibt wie vergangenes Jahr? «Ich wäre auch mit einem zufrieden», lacht Ott. Es würde bedeuten, dass er erneut etwas Grosses erreicht hätte.

