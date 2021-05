FC St.Gallen: Lukas Görtler spricht vor dem Cupfinal gegen Luzern

St.Gallens Jungspunde haben es am Freitag mit dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Servette vorgemacht, am Pfingstmontag soll die erste Mannschaft im Cupfinal gegen Luzern nachziehen. Für St.Gallen ist es das erste Endspiel seit 23 Jahren. Besondere Erinnerungen an den Pfingstmontag 1998 hat auch Luzerns heutiger Trainer Fabio Celestini.

Patricia Loher aus Bern 23.05.2021, 17.52 Uhr