Fussball: Der FC St.Gallen wie die Weltmeister

Cupfinal 2022 «Nervös war ich im Final nicht»: Goalie Jean-Paul Biaggi erinnert sich an den einzigen Cupsieg des FC St.Gallen Der legendäre Geist von Spiez machte auch den St.Gallern Beine, als sie vor 53 Jahren zum ersten und einzigen Mal den Cup gewannen. Im Tor der St.Galler stand 1969 ein Walliser. Der heute 76-jährige Jean-Paul Biaggi ist der einzige Goalie, der mit St.Gallen im Cupfinal triumphierte. Daniel Good Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Das Wankdorf am Pfingstmontag 1969 in Grün-Weiss mit der Trophäe; Doppeltorschütze Rudi Nafziger (Vierter von links) und Goalie Jean-Paul Biaggi (Dritter von rechts). Bilder: Archiv Jean-Paul Biaggi

St.Gallen war am 26. Mai 1969 im Final gegen Bellinzona Aussenseiter. Aber die Ostschweizer hatten mit Albert Sing einen Trainer, der schon viel gewonnen hatte – als Assistent von Sepp Herberger 1954 in Bern mit Deutschland sogar den WM-Titel. Sing, der mit einem Bauchschuss aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt war, wusste, was mit St.Gallen auf dem Spiel stand. Diese einmalige Chance galt es zu packen.

Ein besonderes Erinnerungsstück: Goalie Biaggi mit Superstar Pelé. Bild: Archiv Jean-Paul Biaggi

So quartierte Sing die St.Galler Mannschaft im gleichen Hotel ein, das die Deutschen 1954 bewohnt hatten: Im Belvédère am Thunersee in Spiez. St.Gallens Torhüter Jean-Paul Biaggi erhielt das gleiche Zimmer zugewiesen wie 15 Jahre vor ihm der deutsche Weltmeistergoalie Toni Turek. Rudi Nafziger, der im Final beide Tore erzielte, übernachtete am gleichen Ort wie seinerzeit der deutsche Captain und Regisseur Fritz Walter, und Kurt Grünig schlief im Zimmer von Ottmar Walter.

Biberli und Bäume geben Energie für den Final

Der 2008 verstorbene Sing sagte den St.Galler Spielern, er wisse, wie man das Wankdorf einnehme. Mit den Young Boys war er viermal in Folge Schweizer Meister geworden, im Meistercup stiess er mit den Bernern bis in die Halbfinals vor.

Das Zimmer 301 des Hotels Belvédère im Jahr 2006. Im Bild der damalige YB-Trainer Gernot Rohr. Archivbild: Andreas Blatter

Zur Stärkung gab es für die St.Galler Appenzeller Biberli. Energie tankte die Mannschaft auch, indem sie die grossen ­Bäume im Hotelpark umarmte. «Sing war ein sehr strenger Trainer, aber er hatte immer auch spezielle Ideen. Zudem trainierte er auch in der Bundesliga. Auch das machte ihn zur Respektsperson», erinnert sich Jean-Paul Biaggi, der einzige Goalie, der bis heute mit St.Gallen den Cup gewonnen hat.

Jean-Paul Biaggi heute: Rüstiger Rentner Bild: PD

Biaggi ist 76-jährig und wohnt in seiner Heimat im Wallis. Er ist rüstig und am Cupfinal sicher dabei. «Auf Einladung von Präsident Matthias Hüppi», wie er nicht ohne Stolz sagt. 1969 war Biaggi ein junger Goalie, aber «nervös war ich im Final nicht». Zunächst habe Bellinzona Druck aufgesetzt, aber ausser zwei Weitschüssen hatte er nichts zu halten. «Das gab mir weiter Selbstvertrauen.»

Der «unbewegliche» Frei erzielt das Siegtor in Lugano

Bellinzona hatte die NLA-Saison 1968/69 auf dem sechsten Rang abgeschlossen, St.Gallen wurde Zehnter. «Die Tessiner waren klarer Favorit und rechneten mit dem Sieg. Sie hatten eine Reihe starker Spieler auf dem Feld wie Renzo Bionda, der später mit Zürich Meister wurde. Auch Roberto Frigerio und andere machten ansehnliche Karrieren», sagt Biaggi.

Auch St.Gallen war gut besetzt. «Nafziger spielte bei Bayern München mit Stars wie Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Sepp Maier und gewann mit ihnen den Europacup», sagt Biaggi. Nafziger war kein alternder Bundesligastar, «sondern erst 24-jährig, als er mit uns im Cupfinal stand». Biaggi weiss noch alles, was in seiner zweijährigen St.Galler Zeit abging.

Aufmerksam war Biaggi jeweils auch, wenn er in jener ­Saison einem Penaltyschützen gegenüberstand. Acht von zwölf Versuchen aus elf Metern wehrte er ab. Biaggi sagt:

«Man nannte mich Mister Penalty.»

Biaggis Penaltyinstinkt war insbesondere im Viertelfinal gefragt, als die St.Galler am 22. Februar 1969 in Lugano, dem Finalgegner vom Sonntag, anzutreten hatten. Nach 90 Minuten stand es 0:0. In der Verlängerung brachte Louis Frei (Biaggi: «der unbeweglichste Spieler, den ich je gesehen hatte») die Ostschweizer in Führung. Dann gab es jedoch Penalty für Lugano. Otto Luttrop, ebenfalls ein ehemaliger Bundesligaspieler, schoss. Biaggi hielt. Goalie Biaggi sagt:

«Aber der Penalty wurde wiederholt. Luttrop lief nochmals an, wieder kein Tor.»

Der Finaleinzug der St.Galler hing also an einem dünnen Faden. Für Lugano lief mit Koni Hollenstein auch ein St.Galler auf. Torschütze Frei kam im Final wieder zum Einsatz.

Mit Pokal und Anzug: Die stolzen Cupsieger der Saison 1968/69. Bild: Archiv Jean-Paul Biaggi

Das Defilee durch die Stadt ins Restaurant

Je 10'000 Ostschweizer und Tessiner waren vor 53 Jahren im Wankdorfstadion. «Als der Schiedsrichter abpfiff, stürmten Tausende auf den Rasen», sagt Biaggi. Unter ihnen auch die Brüder Kurt und Martin Furgler, wie sich Biaggi erinnert.

Die Rückkehr in die Ostschweiz verlief triumphal. «Der Bahnhof war übervölkert. Dann folgte ein Defilee zum Restaurant Schützengarten, wo wir assen und sangen.» Biaggi stimmt mit französischem Akzent das Lied «So ein Tag, so wunderschön wie heute» an. Unter den Gästen war auch sein Chef, ­Direktor Müller von der Volksbank. Biaggi:

«Er sagte, sie müssen morgen nicht zur Arbeit kommen.»

Damals war man bei St.Gallen Halbprofi. Als Prämie gab es eine Neuenburger Pen­dule, ein paar hundert Franken und speziell für Biaggi eine Kiste voller Früchte und Gemüse vom Händler Locher. «Da hatten wir einen Monat zu essen.»

Biaggi war immer die Nummer eins

Biaggi sagt im Vorfeld des Finals vom Sonntag: «St.Gallen ist für mich Favorit und gewinnt 2:0. Wie bei der Premiere. Es ist an der Zeit, dass wieder einmal ein Titel an den sympathischen Klub geht. Wir wussten damals, dass wir eine seltene Chance hatten, denn meistens gewannen Zürich, Servette und Basel.»

Goalie Biaggi würde auf den formstarken Zigi im Tor setzen. Der Cupsieger von 1969 fragt: «Ändert der Trainer noch seine Meinung?» Als Biaggi noch im Tor stand, gab es in Vereinen wie St.Gallen keine Nummer zwei.

Hinweis: Dies ist ein Beitrag aus der Zeitungsbeilage zum Cupfinal 2022, die am Freitag, 13. Mai, erscheint.

