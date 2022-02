Cup-Viertelfinal Gibt es eine weitere Sternstunde im Stade de la Fontenette? Der Promotion-League-Klub Étoile Carouge empfängt am Mittwochabend den FC St.Gallen zum Cup-Viertelfinal. Er hat schon Winterthur und Basel besiegt. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.02.2022, 17.44 Uhr

Grosser Jubel: Romain Kursner bringt Étoile Carouge im Cup-Achtelfinal gegen Basel in Führung. Bild: Bastien Gallay/Freshfocus

«Étoile» ist Französisch für «Stern». Vielleicht sieht man sie, die Sterne, in Carouge etwas besser als andernorts, weil die Häuser im Genfer Vorort klein sind. Es ist einem, als sei man in Italien, wenn man an einem Sonntag Genf verlässt, über die Arve geht und dann durch Carouge, die Stadt mit den gut 20'000 Einwohnern, die einst dem sardinischen Königreich angehörte. Und der Fussballklub heuer dem Viertelfinal des Schweizer Cups.

Die Sterne sind zum Greifen nah für den «Étoile Carouge Football Club», dessen Vereinsfarben Blau und Schwarz sind. «Ein Hauch Inter», sagt Olivier Doglia, ehemaliger Spieler und seit eineinhalb Jahren auch Präsident des Klubs. Inter Mailand greift nach anderen Sternen: jenen der Champions League.

Sterne, das sind im Schweizer Klubfussball vor allem auch Geldscheine. Doch Doglia sagt: «Finanziell gesehen ist es nicht besonders lukrativ, denn die Organisation des Spiels kostet enorm viel.» Organisation, das heisst: ein Sicherheits- und Hygienekonzept, Verpflegungsstände. Viel Geld für einen Klub, dessen Jahresbudget 1,25 Millionen Franken beträgt. Er ist deshalb auf die Hilfe von vielen Freiwilligen angewiesen.

Étoile Carouge ist der zweitgrösste Klub in Genf

Dereinst soll das Budget höher sein und mit dem Budget auch die Spielklasse. Étoile Carouge spielt gegenwärtig in der Promotion League, der dritthöchsten Liga. Dabei ist der Klub der zweitgrösste in Genf. Insgesamt zwölf Jahre war er Teil der damaligen Nationalliga A. Letztmals 1998. Auf Ebay kann man Trikots aus dieser Zeit kaufen. «Fratelli Beretta», ein italienischer Fleischverkäufer, ist vorne aufgedruckt. Darüber das Logo des Klubs mit dem Stern in der Mitte. Relikte aus vergangenen, erfolgreicheren Tagen. Doglia sagt: «Die Challenge League wäre der ideale Platz für Carouge.» Doch erst einmal müsse man in der Liga bleiben. Und bescheiden. Und überhaupt:

«Wir müssen noch viele finanzielle und sportliche Schritte gehen.»

Der Klub befindet sich im Abstiegskampf, Rang 13 von 16 Teams. Die letzte Sternstunde: Ende Oktober vergangenen Jahres, Cup-Achtelfinal gegen den FC Basel, der 1994 in Carouge die Rückkehr in die höchste Schweizer Spielklasse schaffte. Seither ist er nicht mehr abgestiegen. Carouge bedeutete damals für den FCB Anfang. An diesem Oktoberabend aber Ende: Der Genfer Romain Kursner erzielte nach gut 51 Minuten das einzige Tor, Basel schied aus. Und Carouge bezwang nach Winterthur den nächsten höherklassigen Gegner.

Der ewige Trainer und ein Ligue-2-Stürmer

Wiederholt sich das heute Abend, wenn der FC St.Gallen um 20 Uhr auf dem Kunstrasen des Stade de la Fontenette antritt? Die Mannschaft von Thierry Cotting, der Carouge bereits zum fünften Mal trainiert und 1997 sowie 2011 mit dem Klub aufgestiegen ist, hat sich jedenfalls verändert. Mit Nassim Zoukit hat der beste Mittelfeldspieler den Verein verlassen, er spielt neu im FC Lausanne-Sport und kam dort auch schon zum Einsatz.

Carouge hat nachgerüstet, vier neue Akteure sind gekommen. Und da gibt es auch noch Aurélien Chappuis, im Mittelfeld zu Hause und einst auch im FC Basel, für den er zwei Jahre im Nachwuchs spielte. Lakdar Boussaha stürmte früher in der französischen Ligue 2 und skorte zuverlässig. Derartiges zu verhindern weiss Damien Chappot, der spektakuläre Goalie von Carouge, das meist mit Viererkette spielt, zwei offensiven Flügelspielern und einem Stossstürmer. Kompakte Abwehr, schnelles Umschaltspiel, 4-2-3-1 oder 4-3-3, die Flugnummern zu den Sternen.

Torwart Damien Chappot lässt sich von den Zuschauern feiern. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Lange Zeit Stammspieler in der Nationalmannschaft: Johan Djourou. Bild: Christian Beutler/Keystone

In Carouge spielten früher einmal die ehemaligen St.Galler Matías Vitkieviez, Vincent Rüfli oder Geoffrey Tréand, der nun Co-Trainer ist im Klub. Oder auch Johan Djourou, 72-facher Schweizer Nationalspieler.

Aber wie stark ist eine Mannschaft, die noch mitten in der Vorbereitung steckt? Erst am 19. Februar beginnt die Rückrunde in der Promotion League. Also hat Carouge fleissig getestet. Und St.Gallen fleissig beobachtet. Doglia sagt:

«Wir sind uns des Niveauunterschieds bewusst, aber mit Herz und Konzentration ist etwas möglich.»

Der Himmel über Carouge dürfte am Mittwochabend klar sein, die Sterne sichtbar, das sagt der Wetterbericht. Etwa 3600 Zuschauer werden in der Fontenette zugegen sein, so die Prognose des Präsidenten. Sie werden einen Sternenhimmel sehen. Und auch eine weitere Sternstunde des Étoile Carouge Football Club?

