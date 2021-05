Cup-Halbfinal Die Sehnsucht des Captains – wie Anthony Sauthier Servette 20 Jahre nach dem letzten Cupsieg wieder in den Final führen will Vor 20 Jahren war er als Fan im Stadion, als Servette letztmals einen Pokal gewann. Nun will Anthony Sauthier die Genfer gegen St.Gallen in den Cupfinal führen. Peter M. Birrer 04.05.2021, 19.45 Uhr

Servettes Captain Anthony Sauthier (vorne) gegen YB-Spieler Miralem Sulejmani. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Am 10. Juni 2001 ist viel los in Basel. Es ist der Sonntag, an dem im St.Jakob-Park Köbi Kuhn als neuer Nationaltrainer vorgestellt wird – und vier Stunden später trifft Servette im Cupfinal auf Yverdon.

Die Genfer machen daraus eine einseitige Angelegenheit. 3:0 steht es am Ende für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre.

Der siebte Cupsieg ist der bislang letzte

Das löst bei einem zehnjährigen Fan, der mit seinem Vater und dem Bruder hinter dem Tor steht, besondere Emotionen aus. Die drei sind aus Genf angereist und fahren glücklich wieder heim.

Servette hat zum siebten Mal den Wettbewerb gewonnen. Dass Kuhn am gleichen Tag die Nationalmannschaft übernimmt, ist für den Fan sekundär.

Die Servettiens Eric Pédat, früherer Goalie des FC St.Gallen, und Sébastien Fournier im Jahr 2001 nach dem Gewinn des Cupfinals. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Die leeren Versprechungen von Fantasten

Aber er ahnt nicht, dass Servette, sein Servette, danach Jahre erlebt, in denen es keine Pokale mehr gibt, sondern reihenweise traurige Schlagzeilen: Konkurs 2005, Zwangsrelegation, leere Versprechungen von Fantasten und Luftschlossarchitekten, nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse 2011 der neuerliche Absturz wegen finanzieller Nöte, Neustart in der Promotion League 2015.

Erst mit dem Einstieg von Didier Fischer als Präsident und der finanziellen Absicherung dank der Hans-Wilsdorf-Stiftung bekommt der Klub eine Stabilität hin.

Verteidiger Sauthier: seit 2013 zurück in Genf



Und jetzt bietet sich ihm die Gelegenheit, nach zwei Jahren voller Turbulenzen und ohne Titel wieder einmal einen Pokal zu gewinnen. Es wäre für jeden Beteiligten eine schöne Geschichte, ja, aber für einen wäre es ein Traum: Anthony Sauthier, 30, Captain – und 2001 der junge Servette-Fan hinter dem Tor. Er sagt:

«Ja, Traum ist der richtige Begriff.»

Sauthier kennt den Verein wie kein Zweiter. Er war Servette-Junior, er fieberte in der Charmilles mit, zu seinen Lieblingsspielern zählten Wilson Oruma, Edwin Vurens und Franck Durix.

2009 zog er ins Wallis, kehrte nach vier Jahren bei Sion aber zurück in seine Heimat. Nichts hat ihn dazu gebracht, wieder fortzugehen, nicht einmal Servettes Absturz in die Drittklassigkeit – und obwohl er zu hören bekam, wieso er sich das überhaupt antue. Er erklärt die Treue mit Liebe zum Arbeitgeber:

«Das ist mein Klub, hier gehöre ich hin.»

Inzwischen läuft es bestens. Zwei Jahre nach dem Aufstieg belegt Servette in der Super League Rang drei. Die Genfer weisen gleich viele Punkte auf wie der zweitplatzierte FC Basel. Und das Team ist das einzige, das es bislang schaffte, YB in dieser Saison zu bezwingen – und das gar zweimal: Mitte Dezember gelang ein 2:1 in Bern, vergangenen Sonntag ein 2:1 in Genf.

Und doch sagt Sauthier: «Wir sind im Vergleich zu YB und Basel immer noch die Kleinen. Natürlich hat Servette eine Ausstrahlung, aber eben auch eine schwierige Vergangenheit. Das sollte man nicht vergessen.» Aber er spürt, dass etwas Solides heranwächst und sich in Genf die Stimmung gewandelt hat: «Man spricht wieder positiv über uns.»



Servettes Trainer Alain Geiger (rechts) mit YB-Coach Gerardo Seoane. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Trainer Geiger: Warnung vor St. Gallen



Das hat gewiss auch mit Alain Geiger zu tun, dem Altmeister an der Seitenlinie. 2018 trat er an als Trainer, er bekam die Stelle, nachdem er sich aktiv dafür beworben hatte.

Auf Anhieb schaffte er mit der Mannschaft den Aufstieg, aber nicht nur deswegen mögen ihn die Leute. Unvergessen ist, zumindest für die Älteren, dass Geiger als Spieler 1984 Cupsieger und 1985 Meister mit Servette wurde.



Im November ist Geiger 60 geworden, im Dezember hat er seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Mehrere Jahre verbrachte er als Trainer in Afrika, nun strebt er in dieser Funktion den ersten Titel in der Schweiz an. «Wenn wir den Final erreichen, wäre das ein grossartiger Lohn für die Arbeit der letzten drei Jahre», sagt er.

Letztmals trafen St.Gallen (im Bild mit Junior Adamu, rechts) und Servette am 3. März in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Ostschweizer verloren im eigenen Stadion 0:1. Bild: Michel Canonica

Aber eben: Da ist zuerst dieses Spiel am Mittwoch im Stade de Genève. Vor St.Gallen zeigt Geiger grössten Respekt, Sauthier tut das genauso. «Das ist ein dynamisches Team, das die Offensive sucht und gegen uns sein Gesicht nicht ändern wird. Diese Philosophie gefällt mir», so der Trainer. Captain Sauthier sagt:

«Wir stellen uns auf eine komplizierte Aufgabe gegen eine Mannschaft ein, die den Gegner mit Pressing beschäftigt und sich nicht versteckt.»

2001, als Servette den Cupfinal gewann, sass Geiger daheim vor dem Fernseher, Sauthier war live dabei – und Johann Lonfat stand nicht nur auf dem Feld, sondern war Schütze des 1:0.

Ex-Spieler Lonfat: lobende Worte

Heute verfolgt der ehemalige Nationalspieler das Geschehen als TV-Experte aufmerksam und hat von Servette einen positiven Eindruck: «Die Strukturen und die Basis sind vorhanden, um auf Dauer wieder zur Spitze in der Liga zu gehören.»

Johann Lonfat im Jahr 2007: Jubel im Servette-Dress. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Der 47-Jährige ist mehrheitlich angetan vom Stil, der generell auf Zuspruch stösst:

«Die Genfer Zuschauer ziehen das Spielerische und Elegante dem Kampf vor, sie lieben den schönen Fussball.»

Allerdings weiss Lonfat auch, dass es mit der Geduld manchmal so eine Sache ist. «Nach vielen schwierigen Jahren sehnen sich die Leute nach Erfolg», sagt er, «in der Meisterschaft gibt es vorläufig kein Vorbeikommen an YB. Aber im Cup hat sich Servette nun in eine günstige Ausgangslage gebracht. Das schürt natürlich Erwartungen.»

Schlusswort Anthony Sauthier: «Wir sind bereit für St. Gallen.»