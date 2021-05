Cup-Halbfinal Der FCSG hat den ersten Cupfinal seit 23 Jahren vor Augen – elf Fragen und Antworten vor dem grossen Spiel gegen Servette Im Cup-Halbfinal in Genf spielt der FC St.Gallen am Mittwoch ab 17 Uhr auch um die Bewertung seiner Saison. Und natürlich gibt es darüber hinaus noch Fragen, die wir beantworten. Was bringt ein Cuptitel sportlich? Was finanziell? Und: Befinden sich die Ostschweizer gerade auf einer Gratwanderung? Christian Brägger und Patricia Loher 05.05.2021, 05.00 Uhr

Folgt der nächste Coup? St.Gallens Spieler feiern den 4:1-Erfolg im Achtelfinal gegen die Young Boys. Bild: Freshfocus

Noch einen Schritt ist der FC St.Gallen von seinem erklärten Saison-Teilziel entfernt: dem Cupfinal. Es warten heute harte 90, vielleicht 120 Minuten, womöglich sogar ein Penaltyschiessen gegen einen Widersacher, der nach einer Baisse zuletzt starke Aufwärtstendenz zeigte.

Was gilt es sonst noch zu wissen vor dem Cup-Hit gegen Servette in Genf? Wir liefern die Informationen vor dem grossen Spiel der St.Galler.

Vermutlich schon. Nach dem Cup-Halbfinal treffen die Ostschweizer am Sonntag in der Meisterschaft zu Hause auf das letztklassierte Sion. Gefragt ist hier der Befreiungsschlag: Denn St.Gallen ist vier Runden vor dem Saisonende weiter in Abstiegsgefahr, der Vorsprung auf die Walliser beträgt sechs Punkte, auf den Barrageplatz vier Zähler.

Und so befindet sich die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in diesen Tagen auf einer Gratwanderung, Absturzgefahr inklusive. Lukas Görtler und Co. wie auch Zeidler müssen beweisen, mit dem Druck umgehen zu können. Letztlich geht es auch um die Bewertung, vermutlich sogar um die Rettung dieser Saison, nachdem die Meisterschaft ganz und gar nicht nach dem Gusto der St.Galler verlaufen ist.

Der Fussballverband schüttet den Halbfinalisten je 50'000 Franken aus. Für die Finalqualifikation gibt es nochmals 50'000 Franken. Bemerkenswert ist, dass der Sieger des Cupfinals zwar einen Pokal und einen internationalen Startplatz erhält – nicht aber mehr Geld als das im Endspiel unterlegene Team.

Der Cupsieger greift in der zweiten Qualifikationsrunde der neu geschaffenen, drittrangigen Conference League ein. Bis in die Gruppenphase muss er drei Qualifikationsrunden überstehen. Sollte der Cupsieger bereits via Meisterschaft den Startplatz im Europacup holen, rückt der Viertplatzierte der Super League nach, und nicht der Verlierer des Cupfinals.

Schiedsrichter Alessandro Dudic schaut sich während eines Super-League-Spiels eine Szene nochmals an. Pascal Muller/Freshfocus

Der Cup kennt ein eigenes Regelwerk, und in Artikel 10 steht: «Ab den Achtelfinals wird in Stadien, welche dafür ausgerüstet sind, ein Video Assistant Referee ... eingesetzt.» Servette spielt in der Super League, also kommt gegen St.Gallen der VAR zum Einsatz und soll das Spiel vermeintlich gerechter machen. Eine Gleichbehandlung der vier Halbfinalisten ist dies freilich nicht, weil Aarau den VAR in der Challenge League nicht hat.

St. Gallens Lukas Görtler bejubelt seinen Prachtstreffer zum 1:0 gegen die Grasshoppers. Am Ende setzen sich die Ostschweizer im Cup-Viertelfinal mit 2:1 durch. Ennio Leanza/Keystone

Coronabedingt wurde die erste Runde gestrichen, die Europacup-Teilnehmer, unter ihnen St.Gallen, erhielten in den Sechzehntelfinals ein Freilos. Auf dem Weg in den Halbfinal besiegten die Ostschweizer die Young Boys 4:1 und die Grasshoppers 2:1. Servette bezwang im Achtelfinal das 1.-Liga-Team von Vevey 4:2. Im Viertelfinal gegen die Challenge-League-Mannschaft Kriens mussten die Genfer in die Verlängerung, ehe sie sich mit 3:2 durchsetzten.

St.Gallens Spieler nach einer der bittersten Niederlagen in der Vereinsgeschichte im Juni 1998: Edvaldo Pereira, Wilco Hellinga und Ivan Dal Santo.

Vor 23 Jahren. Am 1. Juni 1998 gab der FC St.Gallen im Cupfinal gegen Lausanne den sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Die Ostschweizer führten dank zweier Tore von Edwin Vurens 2:0, ehe der Holländer einen Penalty verschoss. Lausanne glich in der 89. Minute zum 2:2 aus und setzte sich schliesslich im Penaltyschiessen durch.

Die Erinnerung an diese Niederlage schmerzt heute noch viele Anhänger. Die Euphorie war damals gross – über 15'000 Fans reisten an jenem Pfingstmontag nach Bern.

So warten die St.Galler seit 1969 auf den nächsten Cupsieg. Noch etwas Zuversicht dank der Statistik: Vor dem bisher einzigen Cuptitel der Vereinsgeschichte schalteten die Ostschweizer im Halbfinal Servette aus und im Achtelfinal, wie in diesem Jahr, die Young Boys.

In der letzten von bisher sechs Cup-Begegnungen mit Servette setzte sich St.Gallen am 21. November 2009 im Achtelfinal mit 2:1 nach Verlängerung durch. Die Genfer spielten damals in der Challenge League und ärgerten die oberklassigen Gäste. Erst in der 90. Minute gelang Moreno Merenda das 1:1. Der Portugiese Zé Vitor erzielte in der 98. Minute den Siegtreffer.

Ja. Das Spiel kommt live auf SRF zwei. Die Übertragung beginnt ab 16.40 Uhr, das Spiel um 17 Uhr. Der Final wird dann am Pfingstmontag, 24. Mai, ab 15 Uhr im Berner Wankdorf ausgetragen. Leider auf Kunstrasen.

24 Feldspieler und 4 Torhüter nahmen gestern am Abschlusstraining teil, 16 Feldspieler und 2 Goalies machten die Reise dann mit um 18.45 Uhr nach dem gemeinsamen Nachtessen im Säntispark.

Im Car schaute man die zweite Halbzeit Aarau gegen Luzern, später dann Manchester City gegen Paris St-Germain. Ehe es im Hotel in der Nähe des Genfer Flughafens ins Bett ging.

Bis auf den verletzten Alessandro Kräuchi und den an Corona erkrankten Thody Élie Youan kann Zeidler aus dem Vollen schöpfen. Mit der Qual der Wahl könnte der Trainer folglich für den einen oder anderen Überraschungseffekt sorgen bei den Genfern. Wobei er gerade in diesem kapitalen Spiel das Stammpersonal forcieren dürfte.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen. Christian Merz/Keystone

Zeidler sagt: «Unsere Lage in der Liga zählt im Moment nicht. Der Cup ist in dieser Saison unser Wettbewerb und wichtig in der Schweiz, wir spüren auch hier die Unterstützung der Fans und haben den Einzug in den Halbfinal total verdient. Die Freude auf die Partie gegen Servette ist riesengross, wir glauben an unsere Chance. Gegen die Westschweizer war es zuletzt immer eng, es hätte stets in die eine oder andere Richtung gehen können. Natürlich ist Genf eine schwierige Aufgabe, aber wir sind eine Cup-Mannschaft. Die Chancen stehen vermutlich 50 zu 50.»

Tagwache, Frühstück, Besprechung, Spaziergang, Mittagessen, Siesta, Besprechung, Abfahrt ins Stade de Genève, anvisierte Ankunft 15.30 Uhr. Dann gilt es sich nochmals zu sammeln, die Minuten werden langsam zerrinnen, ehe es losgeht: in grünen Trikots, den Final in Bern vor Augen.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim; Görtler, Quintillà, Stillhart; Ruiz; Duah, Guillemenot.