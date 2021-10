CUp Der FC St.Gallen erlebt kräfteraubende Tage – so ist die Lage vor dem Spiel in Chiasso Erst die Niederlage in Luzern, dann das Cupspiel im Tessin, schliesslich die Heimpartie gegen die Young Boys. Der St.Galler Peter Zeidler muss mit den Energiereserven seiner Mannschaft haushalten. Renato Schatz 27.10.2021, 01.06 Uhr

Der St.Galler Trainer Peter Zeidler wird seine Startelf im Tessin umstellen. Bild: Winter/Freshfocus

Trotz fünf Niederlagen in den letzten sechs Meisterschaftsspielen ist der FC St.Gallen natürlich Favorit im Cup-Achtelfinal gegen Chiasso. Dennoch will Peter Zeidler, der St.Galler Trainer, seine «für dieses Spiel bestmögliche Formation» bringen.

Sie wird anders aussehen als noch beim 0:2 in Luzern am Sonntag. Der 59-Jährige spricht von «Kraftdosierung». Es ist deshalb davon auszugehen, dass Zeidler auf manchen Positionen rotieren wird. Sicher ist, dass es ein Wechsel im Tor gibt. Lukas Watkowiak wird, wie im Cup üblich, zwischen den Pfosten stehen. Musah Nuhu sowie Salifou Diarrassouba haben vom Spiel in der Innerschweiz leichte Blessuren davongetragen, dürften aber im Kader stehen.

U21-Spieler bieten sich an

Genauso wie der eine oder andere Spieler der St.Galler U21, die zuletzt viermal in Folge gewinnen konnte. Besonders zu überzeugen wusste Christian Witzig. Der 20-Jährige fiel lange Zeit wegen des Pfeifferschen Drüsenfiebers aus, hat sich nun aber eindrücklich zurückgemeldet. Beim 4:1-Sieg gegen Balzers gelangen Witzig zwei Assists und ein Tor. Auch Leonhard Münst sammelte Spielpraxis und stand 90 Minuten auf dem Platz. Möglich, dass sie im Aufgebot stehen, wenngleich die U21 ebenfalls im Einsatz ist – gegen das zweitplatzierte Eschen/Mauren.

Kraftdosierung gibt es nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Am Samstagabend steht ja bereits das Heimspiel gegen die Young Boys an. Also nehmen die St.Galler die dreieinhalbstündige Rückfahrt direkt nach dem Cupspiel in Angriff. Aufgebrochen sind sie gestern Nachmittag nach dem Abschlusstraining.