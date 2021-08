Cup: Widnau hofft auf 2000 Zuschauer, FCSG mit spezieller Aktion

Cup-Auftakt Weshalb der FC Münsingen lieber im St.Galler Kybunpark spielt und weshalb Rorschach-Goldach gute Chancen hat, eine Runde weiterzukommen – ein Überblick mit allen Teams aus der Region Am Wochenende wird die erste Hauptrunde im Schweizer Cup ausgetragen. Das grosse Los gezogen hat der FC Widnau. Die Rheintaler hoffen am Sonntag für das Spiel gegen die Grasshoppers auf 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einer besonderen Aktion wartet der FC St.Gallen auf. Patricia Loher 10.08.2021, 17.08 Uhr

Erste Runde des Schweizer Cups im Herbst 2008: Eric Hassli erzielt vor 3300 Zuschauern in Widnau das 1:0 für den FC Zürich. Urs Jaudas

Widnau (2. Liga interregional) – Grasshoppers

Giorgio Contini ist seit dieser Saison Trainer der Grasshoppers. Daniela Frutiger/Freshfocus

Für die Amateure des FC Widnau ist es das Spiel des Jahres: Am Sonntag um 14 Uhr empfangen sie auf der Aegeten den Schweizer Rekordmeister Grasshoppers mit Trainer Giorgio Contini. Als im Herbst 2008 im Cup der FC Zürich in Widnau gastierte, kamen 3300 Zuschauer auf den schmucken Sportplatz. Nun sagt Präsident Kuno Jocham gegenüber dem «Rheintaler»: «Mit 2000 Zuschauern wären wir sehr zufrieden.» Zugang erhalten nur Personen mit einem Covid-Zertifikat.

Münsingen (1.) – St.Gallen

Kurt Feuz, seit 36 Jahren Trainer des FC Münsingen. PD

Auf Gesuch des FC Münsingen wurde für dieses Cupspiel der Platz abgetauscht. «Wir haben keine Angst vor dem Aufwand. Aber wir haben grossen Respekt vor dem finanziellen Risiko, sollten die Covid-Massnahmen kurzfristig verschärft werden», begründete Münsingens Präsident Andreas Zwahlen vor wenigen Wochen den Entscheid, die Cuppartie lieber im St.Galler Kybunpark zu bestreiten. Die beiden Mannschaften treffen am Samstag um 18 Uhr aufeinander.

Der FC Münsingen organisiert einen Fancar in die Ostschweiz. Der Promotion-League-Absteiger aus dem Kanton Bern wird seit 36 Jahren von Kurt Feuz trainiert, der zwischen 1975 und 1978 für die St.Galler als Spieler auflief. Cupfinalist St.Gallen wartet für dieses Spiel mit einer besonderen Aktion auf: Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufe können sich für ihre Familien bis am Donnerstag, 12. August, kostenlose Tickets sichern.

Nyon (Promotion League) – Wil

Alex Frei, Trainer FC Wil Ennio Leanza/Keystone

Lange Reise, schwieriger Gegner: Der FC Wil fährt am Samstag an den Genfersee, wo er um 17 Uhr auf Nyon trifft. Zum Saisonstart in der Promotion League verloren die Waadtländer vergangenes Wochenende bei Challenge-League-Absteiger Chiasso mit 0:3. Trainiert wird Nyon vom 43-jährigen Franzosen Anthony Braizat. Wil scheiterte in der vergangenen Saison in der zweiten Cuprunde an Ligakonkurrent Aarau: Die Ostschweizer verloren im Brügglifeld nach einem 0:0 nach 120 Minuten mit 3:4 im Penaltyschiessen. Es war Alex Freis erstes Spiel als Trainer des FC Wil.

Winkeln (2.) – Concordia Basel (2. Liga interregional)

Concordia Basel ist der Jugendklub des neuen Nationaltrainers Murat Yakin. Alessandro Della Valle/Keystone

Der FC Winkeln schaffte letztmals vor 14 Jahren den Sprung in die erste Hauptrunde des Cups. 2007 traf die Mannschaft aus dem Westen der Stadt St.Gallen auf Nachbar Gossau, der damals in der Challenge League spielte. Winkeln verlor mit 2:6. Am Samstag ab 16 Uhr gegen Concordia Basel wird der A-Junior Jordan Höhener im Tor stehen: Der Sohn des früheren Winkler Trainers und ehemaligen Spielers des FC St.Gallen Andy Höhener ist neu Ersatzgoalie der 2.-Liga-Mannschaft und darf einspringen, weil Simon Staub verletzt ist. Concordia Basel ist auf diese Saison hin in die 2. Liga interregional aufgestiegen. Congeli, wie der Verein liebevoll genannt wird, ist der Jugendklub des neuen Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin.

Dardania Lausanne (2. Liga) – Rorschach-Goldach (2. Liga interregional)

Trainer Olaf Sager hat Rorschach-Goldach in die 2. Liga interregional und in die erste Cup-Hauptrunde geführt.

Benjamin Manser

Zum ersten Mal seit der Fusion 2017 hat sich Rorschach-Goldach für die erste Hauptrunde im Cup qualifiziert. Natürlich hatte sich der Aufsteiger in die 2. Liga interregional ein attraktiveres Los erhofft, dafür ist nun die Chance grösser, eine Runde weiterzukommen. Gegner Dardania Lausanne hat die vergangene 2.-Liga-Saison auf Platz sechs abgeschlossen. Rorschach-Goldach ist deshalb in diesem Cupspiel der Favorit. Die Partie wird am Sonntag ab 15.30 Uhr in Chavannes, etwas nördlich von Lausanne, ausgetragen. Der FC Rorschach-Goldach meldet via Facebook, dass er im Car noch über freie Plätze verfügt.