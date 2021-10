FCSG gewinnt 2:1 n.V. in Chiasso und steht im Viertelfinal

Cup-Achtelfinal Ein Cupkampf mit glücklichem Ende: Der FC St.Gallen gewinnt in Chiasso und trifft nun (zuhause/auswärts) auf xxxxx Der FC St. Gallen gewinnt gegen Chiasso 2:1 nach Verlängerung und steht im Cup-Viertelfinal. Kwadwo Duah trifft doppelt für die St. Galler. Ein Befreiungsschlag in der Krise war dies für die St.Galler aber nicht. Die Probleme, welche die St. Galler seit Wochen mit sich schleppen, waren auch gegen den Promotion-League-Klub gegenwärtig. Ralf Streule aus Chiasso Jetzt kommentieren 27.10.2021, 22.34 Uhr

Kwadwo Duahs erster Streich: Er trifft in der 79. Minute zum 1:0 - St.Gallen muss dennoch in die Verlängerung. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Als die 88. Minute lief und die Rot-Blauen aus Chiasso draussen an der Cornerfahne jubelten, musste sich Peter Zeidler zuerst einmal einen Schluck aus der Wasserflasche genehmigen. Gerade noch hatte sein Team als glücklicher Sieger ausgesehen. Zehn Minuten vor Schluss hatte Kwadwo Duah nach einem Goaliefehler den Ball förmlich ins Tor gewürgt, zu einem schmeichelhaften 1:0 für die Ostschweizer. Nun wurde es also doch wieder etwas komplizierter. 1:1!

Und wieder war der Goalie massgeblich am Treffer beteiligt. Lukas Watkowiak, der im Cup jeweils für Ati Zigi zum Einsatz kommt, war bisher ohne Fehl und Tadel geblieben. Nun aber, nach 88 Minuten, griff er schwer daneben, lenkte einen Eckball gleich direkt ins eigene Netz. Was nun?

St. Gallens Goalie Lukas Watkowiak, bis zu seinem Patzer in der 88. Minute ein solider Rückhalt. Bild: Davide Agosta / KEYSTONE/TI-PRESS

Kein Auftritt, der viel Selbstvertrauen bringt

Dass es ein schwieriger Abend werden könnte im Cup-Achtelfinal gegen Chiasso, hatte man aus Ostschweizer Sicht befürchten müssen. Für die St. Galler ging es nicht nur ums Weiterkommen. Sondern auch darum, nach schwierigen Wochen Selbstvertrauen zu tanken. Gegen 150 Fans waren aus der Ostschweiz mitgereist, um das Team im Tessin zu unterstützen. Und sie mussten konstatieren: Ein souveräner Auftritt, der Schwung für schwerere Aufgaben bringen könnte, sieht anders aus.

Der Sieg kam doch noch. In der Verlängerung endlich übernahmen die St. Galler definitiv das Kommando. Und trafen nach 107. Minuten, nach starkem Lob-Pass von Lukas Görtler auf Duah, der Mitrovic abermals mit etwas Glück bezwang. Und so lautet das Fazit des Abends: Pflicht erledigt – im Gegensatz zu den Young Boys, Servette und Basel, die ihre Partien verloren. Nun treffen die St. Galler auf ......

Chiasso macht dicht - St.Gallen müht sich ab

Die Erkenntnis des Abends ist aber auch: Die Probleme, welche die St. Galler seit Wochen mit sich schleppen, waren auch gegen den Promotion-League-Klub gegenwärtig: eklatante Ungefährlichkeit bei Cornern, wenig Offensivkraft. Die St. Galler waren, gegenüber dem missratenen Luzern-Spiel, mit einem auf fünf Positionen veränderten Team angetreten. Einen frischen Eindruck machten sie gleichwohl nicht. Betim Fazliji kehrte für Musah Nuhu in die Innenverteidigung zurück, Watkowiak kam zu seinem dritten Saisoneinsatz, Jérémy Guillemenot spielte hinter der Spitze – und im Sturm waren diesmal Fabian Schubert und Thody Élie Youan am Werk.

Dass es kein lockerer Herbstspaziergang werden würde im Süden der Schweiz, zeigte sich schon in den ersten zehn Minuten. Chiasso, ein junges Team, gespickt mit Erfahrenen wie François Affolter oder Alexander Farnerud, spielte nach dem Motto: Hinten dicht, vorne schlicht. Die Tessiner liessen die Ostschweizer bis 25 Meter vor dem Tor gewähren, griffen dann aber herzhaft ins Geschehen ein. Was die St. Galler zu meist ungefährlichen Weitschüssen zwang. Die Verunsicherung im Spielaufbau war den Ostschweizern anzusehen. Kreative Momente fehlten fast ganz – und während sich das Corner-Score zwar von Minute zu Minute nach oben schraubte, blieb Chiassos Goalie Mitrovic fast ebenso ungeprüft wie auf der anderen Seite Watkowiak.

Wenig Variation, wenig Spielfreude

Etwas zwingender wurden die St. Galler erst nach einer halben Stunde, als Fazliji beinahe ein Weitschusstor gelang. In dieser Phase aber waren es plötzlich die Tessiner, die Mut fassten. Nach einem Eckball vergab Affolter aus fünf Metern. Im Gegenzug fand Fabian Schuberts wuchtiger Kopfball den Weg ins Tor nicht. Bedenklich aus St. Galler Sicht war nebst der Ungefährlichkeit im Angriff eine gewisse Ratlosigkeit, die sich mit Fortdauer des Spiels immer mehr akzentuierte. Keine Variation, keine Spielfreude, ein ungewohnt zurückhaltendes Coaching von Trainer Zeidler. Gegen eine Blamage wehrten sich noch Görtler, Youan und Ousmane Diakité am aktivsten. Nach der Pause drohte das Spiel den St. Gallern gar zu entgleiten. Plötzlich waren es die Rot-Blauen, die Druck machten, immer wieder über den wirbligen Oscar Correia. Die St. Galler kamen jedoch zurück – mit etwas Glück. Und vor allem dank dem längeren Atem in der Verlängerung.

Telegramm Chiasso – St. Gallen 1:2 (0:0, 1:1)

Stadio Comunale - 400 Zuschauer – Sr. Horisberger.

Tore: 79. Duah 0:1. 88. Farnerud 1:1. 107. Duah.

Chiasso: Mitrovic; Soerensen, Affolter, De Queiroz; Farnerud (106. Ronchetti), Maccoppi, Stefanovic; Alshikh (67. Said), Teixeira; Nivokazi (74. Maniconi), Correia (74. Carrasco).

St. Gallen: Watkowiak; Lüchinger, Stillhart, Fazliji, Traorè (85. Cabral); Görtler, Diakité (109. Nuhu), Ruiz (98. Besio); Guillemenot (65. Diarrasouba); Schubert (65. Duah), Youan.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Stergiou, Kempter, Staubli und Kräuchi (verletzt), Sutter, Jacovic, Witzig (nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 62. De Queiroz. 64. Görtler. 82. Stefanovic (alle Foul).