CSIO St.Gallen Wie Niklaus Schurtenberger dank dem Pferd Silver Shine zu neuem Glanz gelangt Der CSIO-Reiter Schurtenberger ist wieder erstklassig beritten. In St.Gallen will der Berner mit dem Pferd, mit dem er seit einem halben Jahr trainiert, den Tatbeweis liefern. Peter Wyrsch 03.06.2021, 05.00 Uhr

2018 war Niklaus Schurtenberger noch mit Quasimodo VII unterwegs. Bild: Christian Merz/Keystone (Basel, 14. Januar 2018)

Kleider machen Leute, Pferde machen aus Reitern Spitzenpaare. Solche Weisheiten hat nicht nur Gottfried Keller in seiner Novelle erkannt, ähnliches geschieht auch im internationalen Springreitsport. Am CSIO St.Gallen stellt der ehemalige Olympia- und WM-Reiter Niklaus Schurtenberger den Oldenburger Silver Shine vor. Der Berner Seeländer hat Mitte Dezember den Crack von Martin Fuchs übernommen und ist mit dem zwölfjährigen Schimmel wieder auf dem Sprung in die Schweizer Spitzenklasse.

Seit dem altersbedingten Rückzug von Cantus, den Schurtenberger anlässlich des CSIO St.Gallen 2012 aus dem Turniersport verabschiedet hatte und der nun in Worben bei Lyss seine Pension geniesst, ist es um den gross gewachsenen Berner ruhiger geworden. Er figurierte trotz einiger Achtungserfolge wie dem Cupsieg 2014 mit Davidoff vom Schlösslihof oder der Silbermedaille 2017 an den Schweizer Elite-Meisterschaften mit Quasimodo nicht mehr im nationalen Elitekader. Das hat sich nun seit Anfang 2021 geändert.

Seit einem halben Jahr zusammen

Seit Mitte Dezember 2020 führt «Schurti», wie ihn seine Freunde nennen, wieder einen Crack in seinen Zügeln. Von Europameister Martin Fuchs hat er den Schimmel Silver Shine übernommen. Der Lysser Unternehmer Sascha Rikart hat den Transfer möglich gemacht und das Spitzenpferd dem Autohändler und Fuchs-Sponsor Luigi Baleri abgekauft, womit auch gleich der Wechsel ins Ausland verhindert wurde.

«Thomas Fuchs, der Vater von Martin, rief mich an und sagte, dass Silver Shine zum Verkauf stehe, da Martin ohnehin gut beritten sei. Wir bekundeten Interesse.»

Schurtenberger fuhr nach Wängi, sass für einige kleine Sprünge im Sattel und merkte alsbald, dass da eine Harmonie entstehen könne. Klasse war ja vorhanden, feierte doch Martin Fuchs mit dem Oldenburger zahlreiche Spitzenresultate wie den siebten GP-Platz am CSI Basel 2019 und weitere Top-Klassierungen in Aachen, Genf, Calgary und Lyon. Auch drehte er mit dem zuverlässigen Schimmel die einzige Schweizer Nullerrunde im Nationenpreis-Final 2019 in Barcelona. Paris Sellon, die Lebensgefährtin von Martin Fuchs, hatte Silver Shine 2018 in die Schweiz gebracht.

Wird Schurtenberger wieder Equipenmitglied?

Sechs Turniere hat das neue Paar Schurtenberger/Silver Shine bisher bestritten. Das letzte vor zehn Tagen beim Viersterne-CSI in Bourg-en-Bresse in Frankreich, wo er in einem Springen über 150 cm in der Barrage mit einem Abwurf Platz sieben erreichte. Zuvor war er in Gorla Minore in einem Dreisterne-Nationenpreis im Einsatz, wo dem neu formierten Paar eine Blankorunde glückte.

«Wir sind im Aufbau, nehmen Schritt für Schritt. Das Pferd ist sehr vorsichtig und sensibel. Das gegenseitige Vertrauen aber wächst.»

Auch für Olympia in Tokio? Schurtenberger lächelt: «Olympia ist ein hohes Ziel. Nicht unmöglich, aber kein Muss. Wir hoffen, uns mit guten Resultaten in der Spitzenklasse zu etablieren. Ich habe noch die zehnjährigen Quincassi und C-Steffra in meinen Zügeln. Beide Pferde kenne ich länger. Sie gehören ebenfalls dem Ehepaar Michaela und Sascha Rikart.» Mit Quincassi wurde «Schurti» letztes Jahr Zweiter hinter Bryan Balsiger an den Schweizer Meisterschaften in Humlikon. Mit total sechs Pferden von Rikard ist der Lysser zweifelsohne wieder gut beritten.

In St.Gallen reitet Kollege Mändli für die Schweiz

In St.Gallen muss Schurtenberger in der Schweizer Equipe seinem Kumpel Beat Mändli Platz machen. Während der Weltrangerste Steve Guerdat und Europameister Martin Fuchs für die Olympischen Spiele in Tokio als gesetzt gelten und der aufstrebende Schweizer Champion Bryan Balsiger ebenfalls ausgezeichnete Olympiachancen hat, werden wohl Mändli und allenfalls Schurtenberger den vierten Platz in der Mannschaft des neuen Teamchefs Michel Sorg ausfechten. Die beiden sind gute Kumpels.

Spektakel ist am CSIO St.Gallen garantiert. Bild: Michel Canonica

Mändli, der nach Pfingsten aus Amerika zurückgekehrt ist, hat seine Pferde während seiner Europa-Rückkehr jeweils in Schurtenbergers Stallungen in Worben eingestellt. Mändli hat mit der Holländer-Stute Dsarie mehr Erfahrung, in den USA schon Weltcup-Springen gewonnen und belegte im GP von St.Gallen 2018 Rang zwei. Der ehemalige Weltcup-Sieger hat sich Tokio ebenfalls als grosses Ziel gesetzt.

Programm CSIO

Donnerstag

8.15 Uhr: Suisse Youth Jumping Academy Cup: Nationale Nachwuchsprüfung.

10.15 Uhr: Suisse Youth Jumping Academy Cup: Nationale Nachwuchsprüfung.

12.45 Uhr: Preis CSIO Club.

15.15 Uhr: Zwei-Phasen-Springen, beide Phasen nach Zeit. 17.45 Uhr: Wertungsprüfung Weltrangliste – Qualifikation für den Grand Prix der Schweiz.



Freitag

9.15 Uhr: Youngster Cup. 1. Qualifikation, nach Fehlern und Zeit.

12.15 Uhr: Preis 1. Teil: Nach Fehlern und Zeit mit einem Stechen.

13.30 Uhr: Vorstellung Para Equestrian Riding: Pferdesport für Menschen mit Behinderung.

13.45 Uhr: Preis 2.Teil: Nach Fehlern und Zeit mit einem Stechen.

16.30 Uhr: Wertungsprüfung Weltrangliste – Grand Prix der Schweiz: Zwei Runden nach Fehlern und Zeit, zweite Runde mit den besten 25 Prozent der gestarteten Reiter. – Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele, die EM und WM.