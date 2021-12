Diese Geschichten prägten 2021 die Ostschweizer Leichtathletik

Läufergeschichten Covid, Sugus und Behördengänge: Diese drei Geschichten prägten 2021 die Ostschweizer Leichtathletik 2021 war für die Ostschweizer Leichtathletik ein ambivalentes Jahr. Wir erzählen drei Geschichten, die nicht ganz gradlinig verliefen. Wo stehen die Karrieren von Selina-Rutz Büchel, Kariem Hussein und Dominic Lobalu? Ralf Streule Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Selina Rutz-Büchel vor ihrer Corona-Erkrankung: Nach ihrem Sieg im 800-m-Vorlauf an den Schweizer Hallenmeisterschaften in Magglingen vom Februar 2021 gibt sie Interviews. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Ostschweizer Leichtathletik hat 2021 einige schöne Geschichten hervorgebracht. Zum Beispiel jene der St.Gallerin Salomé Kora und der Rheintalerin Riccarda Dietsche. Die beiden trugen Ihres zur 4x100m-Staffel in Tokio bei, die knapp an einer Medaille vorbeirannte. Oder jene der Thurgauerin Yasmin Giger, die mit der 4x400m-Staffel in Tokio einen neuen Schweizer Rekord aufstellte. Da waren aber auch einige Unzufriedene. Der Zehnkämpfer Simon Ehammer zum Beispiel, dem es wegen Verletzungspechs nicht zur Olympiaqualifikation reichte. Wir erzählen hier die Geschichten dreier anderer, die gerne in Tokio dabei gewesen wären. Und deren Karrieren gerade einen Umweg machen. Die drei streben alle dasselbe an: Paris 2024.

Kariem Hussein

Leichtathlet Kariem Hussein in einem Training im Letzigrund in Zürich im Juni. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Ein Sugus, so wurde gespottet, habe Kariem Hussein um die Teilnahme an Olympia 2021 gebracht. Die Einnahme eines Gly-Coramin, bei Wanderern beliebtes Aufputschmittel, ­wurde ihm zum Verhängnis. Bei der Dopingkontrolle an den Schweizer Meisterschaften im Juli wurde das Mittel nachgewiesen, Husseins drittschnellste über 400 m Hürden je gemes­sene Zeit wurde für ungültig erklärt. Das Lutschbonbon mit Niket­hamid-Gehalt veränderte das Leben des Thurgauers, zumindest kurzfristig. Noch bis Mitte April muss Hussein auf Starts verzichten. Und vor allem: Das Image ist angekratzt, gelinde gesagt. Dabei hatte Hussein nie ein Geheimnis daraus gemacht, das Mittel zu sich genommen zu haben. «Einen grossen Fehler» habe er gemacht, sagte er damals. Es sei aber ein Misstritt und nicht etwa eine systematische Widerhandlung. Immer wieder erklärte er die Krux der Sache: Gly-Coramin ist in Trainingsphasen erlaubt, rund um Wettkämpfe aber verboten. Doch wie konnte es sein, dass er als Arzt es nicht besser wusste? So fragt sich die Öffentlichkeit. Er ist sich dessen bewusst, sagte auch, wie «absurd» sein Fehler sei. Und doch, es bleibt seine Version: Er hat schlicht nicht aufgepasst.

Hussein hofft auf eine neue Chance, Aufgeben ist kein Thema für den bald 33-Jährigen. Die Sperre bringt Unannehmlichkeiten mit sich. In der Schweiz darf er nicht zusammen mit Vereinen oder Gruppen trainieren. Und wenn er Vereinsanlagen benutzt, darf er dies nur zu Randzeiten tun, zu denen sie nicht belegt sind. Derzeit trainiert er in Ägypten. Zwei Wochen ist er mit seinem Vater, dem gebürtigen Ägypter, nach Kairo gereist. Hussein schreibt deshalb in seinem Newsletter:

«Herausforderungen zu meistern – das hat mich dieses Jahr besonders gelehrt.»

Für ein Gespräch steht er derzeit nicht zur Verfügung, er lässt aber ausrichten, dass seine Form stimmt. Gerade, weil er (gezwungenermassen) vom hohen Wettbewerbsrhythmus im Sommer verschont blieb, fühlt er sich erholt und leistungsfähig. «Ziel des Trainingslagers ist die optimale Vorbereitung auf eine erste persönliche Standortbestimmung um den Jahreswechsel. Ich arbeite weiter an der Basis und der perfekten Umsetzung der Lauftechnik, die ich mit Coach Rolf Fongué aufbaue», schreibt Hussein im Newsletter. Und: «Derzeit darf ich nur alleine in Anlagen trainieren, die weder dem ägyptischen Leichtathletik-Verband noch einem Verein gehören. So beschränkt sich meine Auswahl auf eine Anlage in Alexan­dria – diese Neuentdeckung werde ich aber auch in weniger regulierter Zukunft wieder nutzen.»

Bis zum 16. April dauert die Sperre für Hussein noch. Fernziel bleibt Paris 2024. Und im Sommer stehen mit der EM und der WM schon bald darauf Grossanlässe an, bei denen Hussein noch einmal zeigen will, was er in sich hat. Oder eben, Spass sei erlaubt: was nicht. Spätestens an der WM will er die lästige Sugus-Geschichte abschütteln.

Dominic Lobalu

Dominic Lobalu nimmt den St.Galler Sportpreis entgegen. Bild: Tobias Garcia

Es war ein rührender Moment im vergangenen September im Pfalzkeller. «Dankä villmol» sagte Dominic Lobalu als frischgebackener St.Galler Sportler des Jahres. Und weil das aus dem Mund eines Flüchtlings aus dem Südsudan so unnatürlich ostschweizerisch tönte, löste das «Dankä villmol» viel warmes Lachen aus im Publikum. Die Sympathien sind dem Langstreckenläufer gewiss, bei der Wahl setzte er sich sogar gegen FC-St.-Gallen-Publikumsliebling Lukas Görtler durch. Lobalu weckt Mitgefühl – er, der 2007 vor dem Bürgerkrieg aus dem Südsudan flüchtete, im kenianischen IOC-Refugee-Team unterkam, sich nach einem Rennen in Genf 2019 aber vom Team absetzte, durch Genfer Gassen irrte, Asyl beantragte – und über Umwege beim LC Brühl landete. Vieles scheint heute im Lot in Lobalus Karriere. Wenn er «Dankä villmol» sagt, wenn er lacht, wenn er durch die Strassen von Abtwil prescht, wenn er Rennen um Rennen gewinnt, den St.Galler Auffahrts- und zuletzt den Zürcher Silvesterlauf, knapp vor Tadesse Abraham. Wenn er, auch dank der Hilfe von Trainer Markus Hagmann, an seiner Form feilt, gleichzeitig Deutsch lernt und sich eine neue Heimat aufzubauen versucht. Das Potenzial des 23-Jährigen sei bei weitem nicht ausgeschöpft, sagt der Trainer. Schliesslich läuft Lobalu so schnell wie fast kein anderer in der Schweiz, obschon seine Stabilitäts- und Rumpfwerte jenen eines Amateurs entsprechen, wie Hagmann sagt.

Und doch: Vieles ist eben auch ungewiss in seinem Leben. Eine grosse Enttäuschung war 2021, dass für ihn keine olympische Teilnahme mit dem Flüchtlingsteam des IOC in Frage gekommen war. Die Laufzeiten über 5000 oder 10000 m hätten locker für die Spiele gereicht. Doch die nötigen Papiere fehlten. Der Flüchtlingsstatus B würde ihm vieles erleichtern. Einerseits wäre das IOC wohl gnädiger. Und vor allem: Lobalu könnte dann an Rennen im Ausland starten – und so sein Einkommen aufbessern. Für den Flüchtlingsstatus B fehlt ihm übrigens unter anderem ausgerechnet das: ein geregeltes Einkommen. Und so ist Lobalu in einem schwierigen Teufelskreis gefangen. Er sucht nach Auswegen, Behördengänge wie jene zur südsudanesischen Botschaft in Genf sind anstrengender als jedes Rennen. Finanziell kommt er inzwischen auch ohne Sozialhilfe über die Runden, dank Sponsoren wie dem Schuhhersteller On Running, der Versicherung Generali und neu auch von den Ostschweizer Brüdern Bienz von der Immobilien-AG Fortimo, die ihn finanziell unterstützen. Dennoch steht weiterhin in den Sternen, wie es mit Dominic Lobalus Karriere weitergeht. Ob sie sich weiterhin auf Siege bei Auffahrts- und Silvesterläufen beschränkt.

Selina Rutz-Büchel

Selina Rutz-Büchel nach dem 800-m-Rennen am Leichtathletik Meeting Luzern im Juli 2020. Bild: Philipp Schmidli

Sie fühle sich gerade richtig gut, so gut wie seit Monaten nicht mehr, sagt Selina Rutz-Büchel. Natürlich, da ist die Vorfreude auf das erste Kind, das sie und ihr Ehemann im April erwarten. Da ist aber auch das zurückgewonnene körperliche Wohlbefinden. Schliesslich hatte ihr der gesundheitliche Zustand im Jahr 2021 viele Sorgen bereitet. «Noch vor zwei, drei Monaten habe ich kaum joggen können», sagt sie. Unter «Intervalltraining» verstand die Profiathletin im vergangenen Herbst gerade einmal: zwei Minuten joggen, eine Minute gehen. Sie war praktisch auf Feld eins zurückgeworfen worden.

Dabei schien die 800-m-Läuferin vor gut einem Jahr auf dem Weg zurück zu ihrer Topform. Die zweifache Hallen-Europameisterin lief im Herbst 2020 in ihrer Paradedisziplin wieder unter zwei Minuten. Olympia konnte kommen. Es kam aber etwas anderes: eine Covid-Infektion. Und diese, im April 2021 eingefangen, hinterliess grössere Spuren, als sich die 30-Jährige zu Beginn hatte eingestehen wollen. Zwar fühlte sich Rutz rasch wieder leistungsfähig in den Trainings, Lunge und Kreislauf waren schnell wieder bereit. Doch das vegetative Nervensystem war durcheinander, Schlaf und Erholung funktionierten nicht wie gewohnt, immer wieder verspürte sie Schwindel. Sie lief in eine Überlastung hinein, fühlte sich ausgelaugt, wie sie sagt.

«Long-Covid hat mich komplett gestoppt im Sommer.»

Und als der Olympiatraum unrealistisch wurde, litt sie auch psychisch, zumal das Trainings-Endorphin ebenfalls fehlte. Doch bereits nach kurzer Zeit konnte Rutz-Büchel die Situation akzeptieren und fand wieder Freude am Leben.

Sie spricht vom Urvertrauen, das immer da gewesen sei. Alles habe so kommen müssen. «Vielleicht musste ich für die Schwangerschaft zuerst einfach richtig zur Ruhe kommen.» Inzwischen fühlen sich die Trainings wieder besser an, Erholungsphasen ebenfalls. Die Veränderungen in ihrem Leben ändern nichts an ihrem Ziel, die Karriere im kommenden Sommer wieder aufzunehmen. Doch sie will sich Zeit lassen für eine definitive Ausrichtung, und sie will nicht über ihren Körper hinweg entscheiden. Aber das Ziel Olympia, das ist weiterhin da. Paris 2024 kann kommen. Es wären ihre zweiten Olympischen Spiele nach Rio 2016.

