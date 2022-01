Bob: Fabio Badraun steht vor einem zweiten Olympischen Spielen

COMEBACK Auf leisen Sohlen nach Peking: Der Thurgauer Bobfahrer Fabio Badraun kann mit der Selektion für die Olympischen Winterspiele rechnen Viele Ostschweizer Wintersportlerinnen und Wintersportler drängen sich nicht gerade auf für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Einer hat sich aber klammheimlich schon so gut wie sicher qualifiziert: Fabio Badraun aus Schlattingen. Daniel Good Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Fabio Badraun (rechts) mit Pilot Simon Friedli im Weltcup-Einsatz am vergangenen Sonntag in Winterberg.

Er ist einer, der nach den Olympischen Spielen 2018 zurückgetreten war vom Spitzensport. Und im Hinblick auf China ein Comeback wagte.

Der Anschieber hat in dieser Saison schon einen fünften Platz im Weltcup auf dem Konto. Mit dem Zweierbob und Steuermann Simon Friedli Anfang Jahr in Lettland.

Zwei Stürze im Europacup

Bobfahrer Fabio Badraun Bild: PD

Die Rückkehr in den Spitzensport erfolgte für Badraun aber via Europacup. Er hatte die beiden Schweizer Spitzenpiloten angefragt, ob sie Platz für ihn hätten. Als er Absagen erhielt, schloss er sich dem Team von Michael Kuonen an. Dieser fährt im Europacup. Und stürzte zweimal mit dem Viererbob, in dem Badraun sass.

Der Thurgauer ist aber hart im Nehmen. Badraun gab nicht auf, absolvierte einen verbandsinternen Athletiktest der Schweizer als einer der Besten – und so kam er doch noch zu Einsätzen auf höchstem Niveau. Und wohl bald wieder auch auf olympischer Stufe.

Anstatt Bob fuhr er Velo – 5000 Kilometer pro Jahr

In der Zeit ohne Bobrennen blieb Badraun sportlich aktiv. Er wechselte vom Eiskanal auf die Strasse. Mit dem Velo durchmass er seit 2018 rund 5000 Kilometer pro Jahr. Er schloss sich einem Amateurklub an und bestritt mit dem Velo auch kleinere Wettkämpfe. Aber es war nicht ganz das, wonach Badraun der Sinn stand. Der 34-Jährige sagt:

«Ich wollte nochmals eine sportliche Herausforderung auf höchstem Niveau.»

Es kam zu einer einjährigen Olympiavorbereitung – neben dem Beruf als Bauleiter. Oft arbeitete Badraun auch am Samstag und Sonntag. Manchmal 60 Stunden pro Woche.

Als Velofahrer wog Badraun 80 Kilogramm, nun sind es wieder 100. Bobanschieber müssen nicht nur Kraft und Schnelligkeit mitbringen, sondern auch Muskeln und Masse. Die Anforderungen an die Athletik sind im Vergleich zu 2018 noch einmal gestiegen. Auch das Alter ging nicht spurlos vorbei an Badraun, der sagt:

«Vor vier Jahren reichte noch ein halbes Jahr intensives Training, um mich für Olympia zu qualifizieren. Jetzt brauchte ich ein Jahr, um wieder das olympische Level zu erreichen. Zwei Verletzungen kamen dazu. Deshalb musste ich in der Vorbereitung zweimal einen Monat aussetzen.»

An den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea landete Badraun als Mitglied des zweiten Schweizer Viererbobs auf dem 14. Platz. Dieses Mal soll es weiter nach vorne gehen. Allerdings ist Badrauns Steuermann Friedli derzeit verletzt. Er erlitt am Weltcup am vergangenen Sonntag in Winterberg beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss und musste sitzend starten.

EM in St.Moritz nur mit einem Schweizer Team

Friedli muss die EM, die an diesem Wochenende, 15./16. Januar, im Rahmen des Weltcups in St.Moritz stattfindet, auslassen. So kommt wohl auch Badraun im Oberengadin nicht zum Zug. Im Falle einer günstigen Auslosung hätte Friedli mit seinem Team durchaus um die EM-Medaillen mitfahren können.

Nun heisst der Schweizer Trumpf Michael Vogt, der 2019 mit Friedli als Anschieber WM-Fünfter geworden war. Auch wenn die Schweizer auf ihrer Heimbahn keinen Vorteil mehr haben, weil sie nicht häufiger fahren können als die Konkurrenz aus dem Ausland.

Badraun steht an der EM in St.Moritz als Ersatzmann bereit. Falls es – wie absehbar – zur Olympiaselektion kommt, wird er in China das Viererbobrennen bestreiten. Für das Rennen mit dem kleinen Schlitten steht er zur Verfügung, falls ein Schweizer Anschieber ausfällt.

