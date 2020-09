Claudio Imhof reisst den Schweizer Stundenrekord an sich – für den Thurgauer Veloprofi ist in der Königsdisziplin aber einiges mehr möglich: «Mit dem Alter wird mein Motor noch besser»

Schon am Freitag folgt mit der WM im Zeitfahren in Imola der nächste Höhepunkt im internationalen Radsport. Einziger Schweizer Teilnehmer in Italien ist Stefan Küng. Zur WM-Prüfung gegen die Uhr könnte der Schweizer Verband mit zwei Fahrern antreten. Ein Kandidat für den zweiten Startplatz wäre Claudio Imhof gewesen, der aber nicht berücksichtigt wurde. «Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Mit dem Rekord habe ich gezeigt, dass ich in Form bin. Wir hatten in diesem Jahr wegen Corona nur wenige Möglichkeiten, um uns zu präsentieren. Und leider bin ich an der Schweizer Meisterschaft gestürzt. Aber in der vergangenen Saison war ich in den World-Tour-Prüfungen in den Zeitfahren regelmässig unter den ersten fünfzehn», so Imhof. (dg)