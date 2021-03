Chance «Je härter, desto besser»: Für Radprofi Stefan Küng kommt die Flandern-Rundfahrt wie gerufen Im Radsport folgen die Monumente auf Kopfsteinpflaster: Das ist gut für Stefan Küng. Mit den Anforderungen steigen seine Chancen. Daniel Good 31.03.2021, 05.00 Uhr

Stefan Küng an der Spitze des belgischen Klassikers Gent–Wevelgem. Nach 250 Kilometern wird er Sechster. Bild: Frédéric Mons/Freshfocus (28. März 2021)

Gent–Wevelgem war am Sonntag erst der Vorgeschmack: Starker Wind prägte das Rennen in Belgien über Kopfsteinpflaster, schmale Strässchen, enge Kurven, kurze Steigungen und 250 Kilometer. Das Feld teilte sich. Weitere Selektionen folgten.

Einer fiel der junge Thurgauer Stefan Bissegger zum Opfer, der früh ausgerissen war und schliesslich am Kemmelberg die Gegner ziehen lassen musste.

Einer musste sich übergeben

Gut 15 Kilometer vor dem Ziel lagen noch neun Fahrer an der Spitze. Dann verlor der beste Sprinter der Kopfgruppe den Anschluss. Die Strapazen hatten den zähen Iren Sam Bennett, derart gezeichnet, dass er sich auf dem Velo übergeben musste. Auch Danny van Poppel fiel zurück. Hartnäckig in der Vorhut hielt sich Stefan Küng. Gent–Wevelgem verlief nach seinem Gusto. «Ich liebe harte Rennen», sagt der Thurgauer.

In Flandern erst an Erfahrungen gewonnen

Küng gehört nicht zu den explosivsten Rennfahrern. In den Sprints ist er meistens chancenlos. So blieb dem 27-Jährigen in Wevelgem der sechste Schlussrang. Für den Europameister im Zeitfahren gilt: je härter und länger, desto besser. Da trifft es sich gut, dass am Ostersonntag die Flandern-Rundfahrt über 264 Kilometer stattfindet. Ein Monument, das an Strapazen kaum zu überbieten ist.

Küng nimmt schon zum fünften Mal teil. Eine Spitzenklassierung gelang ihm noch nicht, aber einen reichen Erfahrungsschatz hat er schon erworben. Er sagt:

«Es kommen immer Momente, in denen du denkst, dass es nicht mehr weitergeht. Manchmal schon weit vor der Entscheidung. Dann beisst du auf die Zähne und es geht trotzdem weiter.»

Europameister Stefan Küng im Zeitfahren des Etappenrennens Tirreno-Adriatico. Bild: Marco Alpozzi/Freshfocus (16. März 2021/San Benedetto del Tronto)

Für die Herausforderungen der Flandern-Rundfahrt ist Küng gerüstet. Dies unterstrich er mit dem zweiten Platz im Zeitfahren des Tirreno–Adriatico. Im Vorjahr setzte eine Magendarm-Erkrankung den Schweizer Meister an der Flandern-Rundfahrt ausser Gefecht.

Die Hoffnung auf den grossen Wurf

In der Weltrangliste ist Küng mit Platz 23 etabliert. «Das ist schön. Das zeigt, dass ich konstant auf einem ordentlichen Niveau fahre.» Das weiss auch die Konkurrenz. Als Küng in einem Vorbereitungsrennen angriff, hatte er umgehend Fahrer von Deceuninck am Hinterrad. Das ist das dominierende Team in den Frühlingsklassikern.

So ganz zufriedenstellend ist die Wertschätzung des Computers, der die Weltrangliste berechnet, freilich nicht für Küng. «Es ist doch so, dass im internationalen Radsport einzig die ganz grossen Sachen zählen.»

Die nächste Chance erhält der in Frauenfeld wohnende Küng am Sonntag. Er sagt:

«Du musst erkennen, wann sich die Entscheidung anbahnt. Und dann bereit sein. Wie bei Mailand–Sanremo, als Jasper Stuyven im Finish alle überraschte.»

Um die Topfavoriten Wout van Aert und Mathieu van der Poel – für Küng «die Überfahrer» – in Bedrängnis zu bringen, muss er «das Rennen besser lesen als diese». Das ist eine von Küngs Stärken. Neben seiner Härte gegen sich selbst.