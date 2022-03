Chance im Ausland «Berlin ist der Schlüssel»: Wird der Halbmarathon in der Grossstadt für Dominic Lobalu zum Sprungbrett? Am Sonntag startet Dominic Lobalu in Berlin zum Halbmarathon. Tönt banal, ist aber sportlich und administrativ ein Grosserfolg. Nur dank einer Einladung und einer Ausnahmebewilligung darf der Südsudanese vom LC Brühl in Berlin starten. Mit dem Rennen will er seine nächsten Karriereschritte lancieren. Ralf Streule Jetzt kommentieren 31.03.2022, 20.00 Uhr

Südsudanesischer Langstreckenläufer in der St.Galler Frühlingssonne: Dominic Lobalu schaut seiner Berlinreise mit grosser Freude entgegen. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. März 2022)

«Top 15?» Dominic Lobalu lacht laut heraus. Er langt sich an die Stirn und schüttelt den Kopf über die Ansage seines Trainers Markus Hagmann für den Halbmarathon in Berlin. Nicht, dass Lobalu der Prognose nicht trauen würde. Doch es tönt für ihn seltsam. Weil er sich vom Trainer einfach andere Vorgaben gewohnt ist: Top 3 nämlich, oder schlichtweg der Sieg.

Fast zwei Jahre lang hat der Läufer vom LC Brühl nun in der Schweiz Rennen bestritten, und nur selten sah er dabei die Rücken seiner Gegner. Erster Platz in Genf, in Kerzers, am Zürcher Silvesterlauf, an der Schweizer Halbmarathon-Meisterschaft... – die Liste der Erfolge ist lang, und dennoch ist sie für Lobalu nicht zufriedenstellend. Denn in der Schweiz hat er kaum mehr Konkurrenz. Aufgrund seines Status als vorläufig aufgenommenem Ausländer (Status F) hatte der Südsudanese aber nie die Möglichkeit, im Ausland gegen stärkere Konkurrenz anzutreten.

Da kommt eine Einladung aus Berlin zum Halbmarathon gerade recht. Die Weltspitze startet dort, zumindest die erweiterte – mit Abel Kipchumba zum Beispiel startet ein Kenianer, dessen Halbmarathon-Bestzeit bei 58:07 Minuten liegt. Und damit nur eine halbe Minute über dem Weltrekord. Geklappt hat es mit der Einladung auch dank des Sponsorings von «Generali», das Lobalu in der Schweiz unterstützt und gleichzeitig Sponsor des Halbmarathons ist in der deutschen Hauptstadt.

Einladung könnte Karrieren-Beschleuniger sein

«Berlin ist der Schlüssel», sagt Lobalu. Der Schlüssel zu mehr internationaler Aufmerksamkeit - und damit vielleicht zu weiteren Rennen im Ausland. Wie schwierig dies aber werden kann, zeigt der Weg, den es zu nehmen galt in Sachen Visum. Erst gestern lag das Dokument im Briefkasten, nach unterstützenden Behördengängen und viel Ungewissheit.

Kämpft um den B-Status: Dominic Lobalu, vor dem Berlin-Halbmarathon. Bild: Tobias Garcia

Seit Lobalu 2019 in die Schweiz flüchtete, im Asylzentrum nach einer Laufgruppe fragte und beim LC Brühl Lauffreunde fand, ist der Aufenthaltsstatus für ihn und seinen Trainer ein Hauptthema. Weiterhin gilt er nur als vorläufig aufgenommener Ausländer. Schweizer werden könnte er wohl frühestens 2030. Die Hoffnung aber ist da, dass er bald als selbstständig erwerbender Spitzensportler den Flüchtlingsstatus B erhält. Und dann eben regelmässig im Ausland starten dürfte. Kein einfaches Unterfangen, das weiss vor allem Trainer Hagmann, der viel Zeit in Administratives steckt, aber auch in die Traininsplanung.

Kraft- und Vitamin-D-Werte waren im Keller

Hagmann, der ehemalige Topläufer des LC Brühl, sah Lobalus Talent 2019 sofort, er sah aber auch viel brachliegendes Potenzial. Krafttraining war für Lobalu etwas Neues, «die Kraftwerte waren unfassbar schlecht, verglichen mit seinen Laufleistungen», sagt Hagmann. Dazu kam dank der Unterstützung von «Medbase» die Physiotherapie, zudem wurde ein eklatanter Vitamin-D-Mangel erkannt - keine Seltenheit bei dunkelhäutigen Menschen in unseren Breitengraden.

Mit jedem Schritt in die Professionalisierung wurde der Abstand zu seiner Trainingsgruppe grösser. Und wenn man Lobalu fragt, was ihm noch fehlt, um die Grenzen noch weiter auszureizen, sagt er:

«Eine Trainingsgruppe, die in meinem Tempo rennt.»

Andere Top-Läufer waren in den Wintermonaten in Kenia im Trainingslager. Lobalu rannte zwischen Gossau und Wittenbach hin und her.

Die Uhr hilft mit, nicht zu überpowern

Die Frage in Berlin wird sein: Kann Lobalu damit umgehen, wenn sich eine Gruppe mit schnellen Kenianern von ihm absetzt? Der 24-Jährige zeigt auf seine Uhr: «Die sagt mir, wie schnell ich laufen darf.» Hagmann sagt: «Dominic kennt seinen Körper bestens.» Dazu komme eine grosse taktische Stärke in langen Rennen, wie sich beim 15-km-Lauf in Kerzers gezeigt habe. Lobalu erzählt genüsslich davon: Eine kenianische Gruppe hatte sich zum Ziel genommen, ihn nach einem Aufstieg mit einer Tempoverschärfung abzuhängen – darüber sprachen sie in Suaheli. Was sie nicht wussten: Lobalu, der als südsudanischer Flüchtling lange in Kenia lebte, versteht Suaheli. Und konnte den Angriff antizipieren und kontern. Er gewann das Rennen.

Einstunden-Grenze im Fokus

Die magische Marke für Topläufer ist im Halbmarathon jene von einer Stunde. Sie zu unterbieten ist auch Lobalus Ziel, langfristig zumindest. Und als er beim Gespräch im Säntispark ein Kind auf einem Kickboard vorbeifahren sieht, lässt er seinen Humor aufblitzen: «Damit würde ich es schaffen.» Womit der Sprung zu den modernsten Hilfsmitteln im Langstreckenlauf nicht weit ist: Karbonschuhe, die schneller machen. Die Schuhmarke «On», der ihn unterstützt, lief zuletzt der Konkurrenz in Sachen Karbonschuh hinterher, holt aber auf. Hagmann sagt:

«Eine weitere Minute liegt drin, sobald die neusten Modelle da sind.»

In Berlin traut er seinem Schützling eine Zeit um 61:30 Minuten zu, und eben: die Top 15. «Wenn es nicht regnet», ergänzt Lobalu. Nasse Kälte ist nicht sein Ding.

Im Deutschkurs - und auf Arbeitssuche

Doch nicht nur die Laufzeit in Berlin ist für Lobalu wichtig in diesen Tagen: Sondern auch sein Leben in der Ostschweiz, seine Integration in der Gesellschaft. Sechs Halbtage absolviert er einen Deutschkurs, daneben trainiert er und lebt in Abtwil in einer WG. Im Sommer, wenn der Deutschkurs fürs erste abgeschlossen ist, möchte er zudem eine Arbeit finden, als Ausgleich zum Training. Es gibt auch für ihn ein Leben neben Top 3, Top 15 – und der Einstundenmarke.

