Challenge League Nach drei Siegen in Folge – der FC Wil reist mit breiter Brust nach Schaffhausen Die Mannschaft von Trainer Alex Frei will den starken Start ins neue Jahr gegen den Tabellenzweiten bestätigen. Gianluca Lombardi 04.02.2021, 20.13 Uhr

Wils Captain Philipp Muntwiler (rechts) gegen den Krienser Progon Maloku. Die St.Galler gewannen im Kleinfeld 2:1. Dominik Wunderli (Kriens, 29. Januar 2021)

Nach drei Siegen in Folge liegt für die Wiler plötzlich wieder alles in Reichweite. Der Vorsprung auf den Letztplatzierten FC Chiasso ist gleich gross, wie der Rückstand auf den Tabellenzweiten Schaffhausen.

Mit einem weiteren Sieg würden sich die Wiler weiter an die grosse Spitzengruppe in der Challenge League heranpirschen. Doch aufgepasst, es wartet ein brandgefährlicher Gegner.

Schaffhausens Rodrigo Pollero (Mitte) gegen den Winterthurer Andreas Wittwer. Claudio Thoma/Freshfocus

Phantom Pollero

Die wohl stärkste Waffe der Schaffhauser heisst Rodrigo Pollero. Der Mittelstürmer aus Uruguay spielt wie ein Phantom. Im letzten Duell mit den Wilern war er nahezu unsichtbar, schlug dann aber in der letzten Minute mit dem entscheidenden Tor zu.

Die Wiler sind also gewarnt – scheinen aber durchaus für die Herausforderung gerüstet. Mittlerweile wirken sie deutlich stabiler und agieren auch unter Druck abgeklärter. Gegen Schaffhausen wird es entscheidend sein, in der Defensive gut zu stehen. Mit 32 Toren stellen die Schaffhauser den zweitbesten Angriff der Liga.

Alex Frei zufrieden mit der Entwicklung

Alex Frei Walter Bieri/Keystone

Trotzdem ist der Wiler Übungsleiter Alex Frei guten Mutes und zufrieden mit den Fortschritten seines Teams. «Ich glaube, dass nun ein Lerneffekt da ist», so Frei auf die Frage, wieso die Mannschaft nun wesentliche Punkte deutlich besser umsetzt also noch im Herbst.

So zeigten sich die Ostschweizer zuletzt auch bei stehenden Bällen deutlich sicherer und konzentrierter. Wenn am Freitagabend beide Mannschaften so auftreten wie zuletzt, dürfte es ein Spiel auf Messers Schneide geben.

Sowohl für Wil als auch für Schaffhausen ist die Ausgangslage interessant. Während die Gastgeber Richtung Tabellenspitze schielen, geht es für die Wiler darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu schaffen.

Trainer Frei darf dabei beinahe aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden voraussichtlich Kader Abubakar, Argtim Ismaili und Lavdim Zumberi, allesamt Akteure, die in dieser Spielzeit noch keine tragende Rolle gespielt haben. Auf der Gegenseite steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Topscorer Pollero.