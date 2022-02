Ein gebrauchter Abend für den FC Wil in Winterthur

Challenge League Ein gebrauchter Abend für den FC Wil bei Aufstiegsaspirant Winterthur Die Ostschweizer unterliegen bei Ex-Trainer Alex Frei 0:4 und damit deutlicher, als es die Startphase vermuten liess. Die Schiedsrichterleistung gibt indes zu reden. Gianluca Lombardi Jetzt kommentieren 13.02.2022, 17.47 Uhr

Die wohl spielentscheidende Szene: Schiedsrichter Nico Gianforte stellt den Wiler Captain Philipp Muntwiler nach 22 Minuten vom Platz. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Nachdem der FC Wil nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen geholt und dabei auch noch eine stattliche Anzahl an Gegentoren erhalten hat, war die Aufgabe für das Auswärtsspiel in Winterthur klar definiert: eine Reaktion auf die Leistung in Thun und eine deutlich stabilere Defensivleistung. In den Startminuten der Partie kam schnell der Eindruck auf, dass dieses Unterfangen der ­Wiler scheitern könnte.

Doch mit zunehmender Spieldauer fanden die Gäste immer besser in die Partie und wurden hinten spürbar ruhiger und abgeklärter. Immer wieder versuchten es die Wiler mit schnellen Gegenstössen nach Balleroberungen.

Ein Pfiff, der das Spiel veränderte

Allen voran Yannick Toure war ein stetiger Unruheherd, der die Winterthurer oft vor Probleme stellte. Doch ein Pfiff von Schiedsrichter Nico Gianforte veränderte die Gemütslage auf einer Seite des Feldes drastisch. Captain Philipp Muntwiler sah die rote Karte und verstand die Welt nicht mehr. So erging es vielen im Stadion, denn, was am Zweikampf zwischen Muntwiler und Arlind Dakaj rotwürdig war, dürfte das Geheimnis des Unparteiischen bleiben.

Der ehemalige Wiler Trainer Alex Frei (links) im Austausch mit Philipp Muntwiler. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Aber weil dieser zuvor ein klares taktisches Foul von Winterthurs Granit Lekaj ohne Karte beliess, überraschte dieser plötzliche Sinneswandel zu einer solch übertrieben harten Regelauslegung umso mehr. Besser wurde die Leistung des Spielleiters aber keineswegs. Nachdem Toure die Abwehr der Winterthurer durchbrochen hatte, konnte er nur regelwidrig ­gestoppt werden. Eine Verwarnung wäre das Mindeste gewesen, doch erneut sah Gianforte von einer Karte gegen das Heimteam ab. Tapfer kämpften sich die Wiler mit einem 0:0 in die Halbzeit und zeigten auch in Unterzahl einen durchaus gefälligen Auftritt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren das Tempo spürbar, fanden aber vorerst keine Mittel, um den FC Wil zu bezwingen. So brauchte es erneut die gütige Mithilfe des Unparteiischen, um Winterthur in Front zu bringen.

Wil kann nach dem 0:1 nicht mehr reagieren

Mit einem fragwürdigen Penalty­pfiff griff er dem Heimteam grosszügig unter die Arme und besiegelte damit das Schicksal der Wiler. Diese schienen nun gebrochen zu sein und kassierten drei Minuten später den nächsten Treffer. So hiess es am Ende sogar 4:0 für Winterthur, was aber angesichts der Umstände zur Nebensache wurde.

Vielmehr warf die Regel­auslegung des Schiedsrichters viele Fragen auf und erhitzte die Gemüter. Diskutabel ist die Tatsache, dass Winterthurs Assistenztrainer Davide Callà der Cousin von Schiedsrichter Gianforte ist. Ein Fakt, der die bereits angespannte Stimmung keineswegs löste.

Winterthur – Wil 4:0 (0:0)

Schützenwiese – 4800 Zuschauer – Sr. Gianforte.

Tore: 57. Alves (Penalty) 1:0. 60. Alves 2:0. 65. Demhasaj 3:0. 89. Ramizi 4:0.

Winterthur: Spiegel; Goncalves (76. Gantenbein), Lekaj, Gelmi, Diaby; Abedini, Dakaj (76. Isik); Tushi (76. Ramizi), Alves, Ltajef (61. Manzambi); Ballet (61. Demhasaj).

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Zali, Brahimi; Zumberi, Muntwiler, Fazliu (67. Ndau); Touré (76. Silvio), Reichmuth, Lukembila (76. Saho).

Bemerkungen: Winterthur u.a. ohne Corbaz (gesperrt), Cavar, Pepsi, Buess, Arnold, Costinha (alle verletzt). Wil ohne Bahloul (gesperrt), Sauter, Malinowski, Ismaili (alle verletzt), Miranda, Abubakar (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 29. Lukembila. 50. Brahimi. 56. Dickenmann. 62. Demhasaj. 90. Ramizi.

Platzverweise: 22. Muntwiler (Rot).

