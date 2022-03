Challenge League Der Wiler Goalie Marvin Keller ist 19, Stürmer Silvio 37 – sie treffen sich in der Mitte Fast 18 Jahre trennen den hintersten auf dem Platz und den vordersten. Vor dem Challenge-League-Spiel gegen Lausanne-Ouchy erzählen die beiden ihre Geschichten. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Unterschiedliche Spielergeneration, unterschiedliche Position: Marvin Keller (links) und Silvio. Bild: Michel Canonica (Wil, 18. März 2022)

«Ihr macht ein Foto?», fragt Marvin Keller, 19 Jahre alt, Goalie im FC Wil. Also verschwindet er noch einmal in der Garderobe. Aus dieser kommt Silvio Carlos de Oliveira, 37, Stürmer, und tippt mit dem Zeigefinger auf den kahlen Kopf. Der Brasilianer muss nicht mehr zum Coiffeur. Er trägt Glatze und ein Lachen im Gesicht. Die Probleme und die Gelassenheit des Alters.

Silvios Erfahrung können die Wiler gut gebrauchen. Das Durchschnittsalter ist so tief wie bei keinem anderen Profiklub in der Schweiz. Gleich 22 Spieler, die 21 waren oder jünger, kamen in dieser Saison schon zum Einsatz. «Ausbildungsverein», so das Label des FC Wil. Doch auch ein solcher benötigt Erfahrung.

Silvio und das «Tor des Monats» in Deutschland

So treffen sich Jung und Alt und erzählen ihre Geschichten: Silvio, der Älteste, und Keller, der Jüngste. Bis vor zwei Wochen zumindest, bis der Klub Leorat Bega verpflichtete, der 18 ist und somit jünger als Keller. Der Torwart hört das zum ersten Mal. Genauso hört er zum ersten Mal von Silvios einzigem Titel; dem «Tor des Monats» in der ARD-«Sportschau», diesem Heiligtum in Deutschland. Im September 2011 war das, ein Seitfallzieher im Trikot von Union Berlin. 15204 Zuschauer, Alte Försterei, die grosse Fussballbühne.

Dorthin will auch Keller irgendwann, nach Deutschland oder England. Manchester United ist der Lieblingsklub. Keller ist in London geboren, weil der Vater damals, 2002, in der englischen Hauptstadt arbeitete. Als Keller zwei ist und Silvio zeitgleich seine Karriere in Brasilien lanciert – «unglaublich!» –, kehrt die Familie in die Schweiz zurück. Bei GC wird Keller ausgebildet, ehe er im vergangenen Sommer nach Wil wechselt. Und sich die Wege kreuzten.

Hat 101 Challenge-League-Tore auf dem Konto: Silvio. Bild: Arthur Gamsa

Nun sitzen die beiden in einer Loge in der Haupttribüne des Bergholzstadions. Fast 18 Jahre liegen zwischen ihnen, es fühlt sich nach weniger an. Weil Silvio fitter ist als so mancher Mittzwanziger. Und weil Keller reifer spricht als so mancher Teenager. Für Silvio ist Wil aber Ende, für Keller dagegen Anfang. Silvio hat Spass und fühlt sich fit, er will noch eine Saison dranhängen. Der Verein will das auch, man ist in Gesprächen. Im Sommer 2023 soll die Profikarriere dann vorbei sein.

Das Instagram-Verbot in der Kabine

Für Keller begann sie erst. Anfänglich sass er noch auf der Bank, dann verletzte sich Nils de Mol, die eigentliche Nummer eins, die nun Keller ist. Er sagt:

«Uns tut die Routine von Spielern wie Silvio gut, sonst hätten wir hier ein U18-Feeling.»

Silvio ist nicht zum ersten Mal in der Ostschweiz. 2006 wechselte er aus Brasilien nach Wil. Schon dreimal kehrte er wieder zurück, letztmals im vergangenen Sommer. Silvio hat in der Challenge League für Wil, Winterthur, Lausanne und Lugano 101 Tore geschossen, sieben will er noch schiessen, dann hat er Igor Tadic, den Rekordtorschützen, eingeholt. Den ersten Treffer erzielte Silvio vor ziemlich genau 16 Jahren. In jener Zeit gab es in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse «mehr Kampf, aber auch mehr Typen».

In jener Zeit gab es auch keine Smartphones, kein Instagram oder Tiktok. Die beiden lachen. Sind heute alle am Handy? «Nein», sagt Silvio, «wir haben vor und nach dem Training Handyverbot in der Kabine.» Nachrichten schreiben, das dürfe man, «aber Instagram und Tiktok sind verboten». Verstösse werden von den Routiniers geahndet, es gibt Bussen. Die Mannschaft hat das bestimmt, nicht Trainer Brunello Iacopetta, der an diesem Freitag in Berlin weilt. Er hospitierte im Rahmen der Trainerausbildung bei Silvios Ex-Klub Union Berlin und dessen Trainer Urs Fischer.

Keller hört zu und setzt Silvios Ratschläge um

Trainer werden, das will Silvio auch, Mentaltrainer aber, wenngleich er nach der Spielerkarriere die Trainerkurse machen will. Im Grunde ist er schon jetzt eine Art Trainer. Er gibt seine Erfahrungen weiter, spricht viel mit den Mitspielern. Über Keller sagt er: «Marvin ist schon sehr weit, bringt viel Bereitschaft mit und weiss, was er will.» Er höre auch gut zu, denke über Anregungen nach und setze sie beim nächsten Mal sofort um.

Marvin Keller (links) spielte in dieser Saison viermal zu Null. Bild: Claudio Thoma

Keller beschäftigt sich ebenfalls mit Ausbildungen. Im Sommer schliesst er die kaufmännische Lehre ab. Fühlt er sich erwachsen? Keller sagt: «Ja, sicher tue ich das.» Und Silvio: «Man bleibt jung in so einer Mannschaft.» Man trifft sich in der Mitte. Und heute Morgen in Wil, um gemeinsam nach Lausanne zu fahren, um 18 Uhr ist Anpfiff.

Aus den vergangenen fünf Spielen holte Wil zehn Punkte. Was liegt noch drin? «Man muss grosse Träume haben, in zehn Spielen kann viel passieren», sagt Silvio. Er muss es wissen. So oder so: Keller wird lernen.

