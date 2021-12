Der Höhenflug des FC Wil ist vorerst gestoppt

Challenge League Der Höhenflug des FC Wil ist nach einer 3:5-Niederlage vorerst gestoppt Die Abtestädter verlieren gegen den kriselnden FC Winterthur ein wildes und spektakuläres Spiel mit vielen Diskussionen. Gianluca Lombardi Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Eine von unzähligen engen Situationen: Winterthurs Roberto Alves (links) gegen Wils Valon Fazliu. Bild: Gianluca Lombardi

Die Vorzeichen versprachen einen Krimi. Einen solchen lieferten die beiden Mannschaften dann auch ab und sorgten wohl für ein Lächeln in den Gesichtern der neutralen Fussballfans. Bitter für die Wiler war aber der Umstand, dass Schiedsrichter David Huwiler sich in eine Hauptrolle drängte, die er so nicht innehaben sollte.

Doch alles der Reihe nach. Der Auftritt der Hausherren glich auch jenen in den Spielen zuvor. Offensiv, mutig und mit Drang zum Pressing. So musste man den Winterthurern aber zugutehalten, dass diese sich immer wieder geschickt lösen konnten. Die Führung der Gäste nach einer Viertelstunde war deshalb keineswegs gestohlen.

Winterthur bekommt fragwürdigen Elfmeter

Es folgte eine Antwort der Wiler, wie sie derzeit typischer nicht sein könnte. Ein wenig den Frust abschütteln, die Krone richten, ein langer Ball nach vorne, Tor zum Ausgleich. Schnörkellos und eiskalt. Doch diese Euphorie erhielt eine knappe Viertelstunde später einen ersten Dämpfer. Marcin Dickenmann hatte im eigenen Strafraum den Ball. Als er diesen klären wollte, hielt Winterthurs Roman Buess den Fuss hin. Der Unparteiische zeigte, ohne zu zögern, auf den Punkt. Ein äusserst fragwürdiger Entscheid.

Der «Gefoulte» lief selbst an und brachte Winterthur erneut in Führung. Noch vor der 50. Spielminute hatten die Wiler das Spiel aber gedreht und lagen mit 3:2 in Führung. Wäre es nach einer Stunde gar ein 4:2 oder 5:2 für den FC Wil gewesen, hätte sich niemand in der Eulachstadt beklagen dürfen. Doch es kam anders.

Gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:2 für den FC Wil: Valon Fazliu (rechts). Bild: Gianluca Lombardi

Bei den beiden folgenden Winterthurer Treffern offenbarten die Wiler einmal mehr eine ihrer wenigen Schwächen. Zuerst war Mergim Brahimi im Kopfballduell gegen Neftali Manzambi chancenlos, ehe Gabriel Isik, seinerseits Innenverteidiger, durch die Äbtestädter Hintermannschaft kurvte und zu der neuerlichen Führung einschob. Einmal mehr hatte der FC Wil Mühe mit der Zuordnung und Aufgabenverteilung im Abwehrverbund.

Zwei rote Karten gegen die Wiler

Besser wurde der Abend für die Hausherren auch in der Folge nicht. Nach einem normalen Zweikampf im Mittelfeld mischte sich erneut Schiedsrichter Huwiler ein. Zum Entsetzen der Zuschauer schickte er Lavdim Zumberi mit der Ampelkarte unter die Dusche. Als wäre das für die Wiler nicht genug gewesen, zückte er auch noch die rote Karte gegen einen Wiler Funktionär, der sich nach übereinstimmenden Aussagen nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Realistische Einschätzung

«Eine bittere Niederlage, im Nachhinein voller Emotionen», so die ersten Worte von Wils Cheftrainer Brunello Iacopetta unmittelbar nach der Partie. Er ging in seiner Analyse vorwiegend auf die eigenen Fehler ein. Iacopetta:

«Nach dem 3:2 hatten wir das Gefühl, dass wir jetzt drin sind, dass wir jetzt das Spiel gedreht haben, dass jetzt nichts mehr schiefgehen kann.»

Schmerzhafte Niederlage und attraktiver Fussball

Ein Gefühl, das die Wiler womöglich in falsche Sicherheit wiegte. Spätestens als Valon Fazliu und Philipp Muntwiler es verpasst hatten, den Deckel drauf zu machen, wurde dies bitter bestraft. Am Ende musste man zusammenfassend feststellen, dass es eben nicht nur die Leistung des Schiedsrichters war, welche die Partie entschieden hatte. Es bleibt aber auch der Eindruck, dass die Wiler derzeit einen attraktiven Offensivfussball spielen. Auch wenn die Niederlage gegen Winterthur schmerzhaft war, muss man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein.

Vielleicht war es noch zu früh für den Sprung auf den Barrageplatz. Zumal die Ansprüche in Wil schlichtweg anders sind als in Aarau, Thun oder Winterthur. Trotzdem waren die Art und Weise des Punktverlustes sehr ärgerlich. Ein anderer Spielausgang hatten die Wiler in den eigenen Füssen.

Wil – Winterthur 3:5 (2:2)

Sportpark Bergholz – 910 Zuschauer – Sr. Huwiler.

Tore: 14. Ltaief 0:1. 17. Lukembila 1:1. 29. Buess 1:2. 41. Bahloul 2:2. 48. Zumberi 3:2. 60. Manzambi 3:3. 67. Isik 3:4. 81. Talabidi (ET) 3:5.

Wil: Keller; Dickenmann (62. Frei), Izmirlioglu, Talabidi, Brahimi (72. Heule); Fazliu (82. Reichmuth), Muntwiler, Zumberi; Bahloul, Silvio, Lukembila.

Winterthur: Spiegel; Goncalves, Isik, Lekaj, Diaby; Corbaz, Arnold (13. Kriz); Manzambi (72. Ballet), Alves (86. Dakaj), Ltaief (72. Schättin); Buess (86. Volkart).

Bemerkungen: Wil ohne de Mol, Malinowski, Saho, Daniel, Ismaili, Krunic (alle verletzt), Abazi und Miranda (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 34. Dickenmann. 37. Muntwiler. 44. Diaby. 56. Corbaz. 66. Lukembila. 69./74. Zumberi. 69. Isik. 93. Izmirlioglu.

